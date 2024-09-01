В Талицком Чамлыке открыли новое здание отделения общей врачебной практики (ОВП).

Долгожданный подарок ко Дню района получили жители Талицкого сельского поселения. В минувшую пятницу здесь сдали в эксплуатацию новое здание отделения общей врачебной практики. На это (нерядовое, прямо скажем) мероприятие пришли не только медики. Жители села тоже поспешили к моменту открытия.

Гостями стали заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина, глава района Александр Пасынков, главный врач центральной районной больницы Алевтина Третьякова.

— Строительство этого важного социального объекта велось благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области», входящего в нацпроект «Здравоохранение», — рассказала корреспонденту «ДВ» Алевтина Сергеевна. — Ранее прием пациентов велся в двухэтажном здании бывшей Талицкой участковой больницы. Со временем оно обветшало, требовался серьезный ремонт: надо было заново делать кровлю, менять электропроводку, приводить в порядок фасад, отделывать кабинеты. Руководство района и области справедливо посчитало, что вкладывать в реконструкцию немалые средства нецелесообразно. Потому и было решено построить новое одноэтажное здание.

Обращаясь к собравшимся, А.Н. Пасынков отметил, что на сегодняшний день у нас функционируют 20 ФАПов, 10 отделений общей врачебной практики, в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях имеются медицинские кабинеты.

— Это отделение, — подчеркнул Александр Николаевич, — необходимо. За медицинской помощью сюда будут обращаться более 2000 человек, в том числе 254 ребенка — жители Талицкого Чамлыка и близлежащих сел. Пациентам не придется больше тесниться в узких коридорах.

Лилия Самошина тоже искренне порадовалась и за своих коллег, которым посчастливится работать в современных комфортных условиях, на новейшем оборудовании, и за сельских пациентов.

После того как была перерезана символическая красная лента, все участники мероприятия смогли оценить пущенный в эксплуатацию объект. Здесь два кабинета врача общей врачебной практики, стоматолога, кабинеты доврачебного осмотра, прививочный, физиотерапевтический, предусмотрен дневной стационар. Созданы необходимые условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Работа отделения будет выстроена с учетом всех принципов «бережливого производства»: комфортная среда для пациентов и персонала, понятная навигация, информационные стенды. Максимально эффективно организованы и рабочие места сотрудников медучреждения.

Проектом предусмотрено проведение благоустройства прилегающей территории.

В ходе беседы Л.И. Самошина подчеркнула, насколько важно предпринять меры, чтобы привлечь в район молодых специалистов:

— На решение проблемы медицинских кадров направлены все силы губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова и его команды.