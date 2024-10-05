Наталия Устюгова имеет интересное хобби: составляет такие красивые букеты из мыла, причём сами цветы она делает из мыльной пены.

Наталия УСТЮГОВА из Добринки превращает обыкновенное мыло в настоящие шедевры.

ИСКУСНО, ХОТЬ И ИСКУССТВЕННО

Если не знать и увидеть такую корзину с цветами, то сразу воспринимаешь их, без всяких сомнений, за настоящие, особенно издалека. Так искусно всё сделано!

Для мужчин — солидных размеров наборы. Аромат у таких творений тоже мужской — «дипломат», «джентльмен»…

По привычке наклоняешься понюхать: это же мыло! И удивляешься ещё больше такому произведению искусства. Какую фантазию надо иметь, чтобы, во-первых, додуматься до подобного «производства»; во-вторых, до формы таких цветов (абсолютно различные, но в основном, конечно, розы).

Я и игрушка, и мыло…

Это не пудра с духами и помадой — кусочки мыла с необыкновенно притягательным ароматом.

Как оказалось, мастерица изначально имела творческую профессию: Наталия Александровна родилась в Добринке, по окончании лицея выучилась на парикмахера.

— Проработала по специальности почти полтора десятка лет, — рассказывает она, но всегда хотелось что-то новенькое, своё и интересное не только лично для себя, но и для других.

Просто так подобные мысли человека не посещают. Значит, он когда-то творчеством либо сам занимался, либо его ближайшие родственники, а ему передалось по наследству. Вот и я поинтересовалась у собеседницы, были ли у неё ранее полёты фантазии. И выяснилось, что в школьные годы Наташа хорошо рисовала (это уже мнение учителя), любила это дело.

Кроме того, будучи ученицей, несколько лет подряд посещала в Детско-юношеском центре «Ритм» кружок «Глиняная игрушка», где лепила под руководством наставницы Елены Анатольевны Соболевой различные дивные игрушки. Потом их обжигали в печи и расписывали. Глиняные поделки участвовали в различных конкурсах и выставках. Теперь у рукодельницы процесс обратный: надо сначала мыло растопить, потом уж из него творить всякие чудеса.

— Для этого у меня дома отдельная микроволновая печь имеется, — рассказывает она, — поскольку запахи мыла всё равно остаются внутри, то для приготовления пищи она не подходит уже. Поэтому я два этих процесса не смешиваю, в другой печке разогреваю еду для мужа Андрея и сына-четвероклассника Серёжи.

Сергей: «Мне очень нравятся мамины шедевры». (Всё, что на заднем плане фото на полках, — тоже изделия из мыла).

ПОЛЮБОВАЛСЯ… — И ПОШЁЛ МЫТЬ РУКИ

Ароматы на самом деле дивные: у каждого букета или коробочки — свой. Они наполняют всё это помещение с подарками, какое сразу представляется салоном парфюмерии. Одним словом, настоящая мыльная флористика.

Волшебный процесс превращения обычного мыла в красивые букеты.

— Как Вы до такого додумались: делать цветы из мыла? — спрашиваю у собеседницы.

— Когда ещё находилась в декретном отпуске тоже занималась различным рукоделием и всегда мечтала открыть что-нибудь своё. Как-то к празднику супруг мне подарил красивый букет из мыльной пены: «Смотри, как интересно!». И я загорелась идеей научиться делать такие же и даже лучше. Во время знакомства с процессом мыловарения сразу узнала, что существуют два варианта таких подарков: из мыльной пены и непосредственно кускового мыла. Первые — более утончённые, как раз из пены получаются бутоны роз, а второе — кусок мыла различной формы и цвета. Аромат — на выбор.

Розы, тюльпаны, подсолнухи и герберы — вся красота из мыла.

И на самом деле: тут тебе из него подарки для юных модниц, где кусочки мыла — это, к примеру, зеркальце или губная помада, либо для мужчин — в форме часов или бритвы, либо просто на день рождения с такой же надписью (тоже, разумеется из мыла). Немало сюрпризов для педагогов: «золотая» медаль с надписью «Любимому учителю» или целый набор «Лучшему учителю».

Корзинка с букетом — лучшему учителю.

Наталия Александровна рассказала о процессе варения из мыла произведений искусства. Поскольку я этим точно никогда не займусь, то и запоминать последовательность не стала. Кому интересно, можете в редакции взять контакт мастерицы.

Большие и маленькие корзинки с душистыми цветами. А надоели — взял и руки помыл.

— Я более всего люблю те рукодельные творения, — объясняет мыловар, — которые в конечном итоге будут иметь практическое применение, а не просто красоваться на полках. К первым отношу и свои мыльные букеты: полюбовался, надоели — пошёл ими мыть руки…

Причём хочу подчеркнуть: все изделия не аллергенные. Сырью я уделяю особое внимание: оно должно быть качественным, чтоб потом готовая продукция не теряла своего внешнего вида.

— В чём преимущество таких букетов перед другими, прежде всего, настоящими? — интересуюсь у Наталии.

— Они долго стоят: не вянут, не боятся тепла.

— Я так понимаю: помимо аккуратности, такие корзины с цветами требуют ещё много времени, Вам кто-то из домашних помогает?

— Первый букет на самом деле я делала долго: ещё не было такой сноровки, боялась что-то испортить, сделать не так красиво, как на картинке. Его я своей маме подарила. С течением времени всё наладилось, уже делаю быстро: минут 20 в среднем хватает на сбор корзины. Сыну и мужу тоже нравятся они. Если попрошу, то мои мужчины всегда мне помогут. В таком вопросе, вообще, главное — верить в себя и любить то дело, чем занимаешься. И каждый букет — это эксперимент, плод моей фантазии. Сама я более всего люблю ароматы, максимально приближенные к натуральным, поэтому и у моих букетов в принципе такие же.

Остаётся лишь пожелать Наталии вдохновения при создании мыльных композиций.