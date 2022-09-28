В Демшинке простились с героем-земляком Владимиром Анатольевичем Ильиным, 1974 г.р., погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Он посмертно представлен к боевой награде — ордену Мужества.

Беседую с его самыми близкими людьми: двумя дочками, братьями, сестрой и невесткой (женой старшего брата), которые вспоминали, каким замечательным он был человеком.

— Володя — самый младший в семье у нас и самый шустрый, — рассказывает старший брат погибшего Сергей. — Как только началась специальная военная операция, сразу сказал, что поедет туда: «Там дети гибнут, не могу на это спокойно смотреть», — говорил брат мне. Всегда был патриотом и справедливым человеком, поэтому закономерным можно считать, что он там оказался.

— 4 июля мы его проводили на 3 месяца, — продолжает брат Александр, — уже стали ждать домой, всего 3 недели оставалось до встречи. Володя многое умел, в том числе хорошо делал стрижки, я у него перед его отъездом туда постригся. Тот обещал, что по приезде в следующий раз меня «прихорошит», вот не довелось… Он был обычным русским деревенским мужиком и добрым очень: мог запросто отдать последнее.

Сестра Людмила подтверждает эти слова, вспоминая, как Владимир, наловив рыбы, щедро её любил раздавать. Убедить его себе оставить немного — было невозможно. Он в таких случаях обычно приговаривал: «Дай Бог дать, не дай Бог просить!».

Дочки Люда и Надя утверждают, насколько тяжело для них говорить об отце в прошедшем времени — был… Отец дочерей очень любил и, по их словам, умел из мужской работы всё, в том числе принимал участие в различных соревнованиях, например, занял первое место по плаванию в спартакиаде трудящихся буквально за несколько дней до отъезда. Владимир очень любил внука, брал его на рыбалку с собой.

— Брат никогда ни перед чем или кем не трусил, — утверждает Людмила, и, как только я прочитала, что Володя представлен к государственной награде — ордену Мужества, почему-то тут же подумала: он его достоин, потому что так человек жил.

Невестка Галина вспоминает, как провожали деверя на Украину. Настоящий христианин, он зашёл в местный Михайло-Архангельский храм за благословением к батюшке. Она ему в дорогу дала с собой «живые помощи»…

— Папа никогда никому ни в чём не отказывал, был душой компании. Его сослуживцы связывались с нами, рассказывали, как он погиб, и ещё говорили: папу очень уважали в отряде. Он умел и нас дома поддержать, и там, видно, всех развеселить, поднять друзьям настроение. Велика потеря для нас, но мы очень гордимся нашим папой.

3 сентября Владимир Анатольевич Ильин вышел на связь буквально со всеми родственниками, будто знал, что прощается. Позвонил и бывшей супруге, которой до того и в шутку, и всерьёз говорил: «Вот вернусь, и мы снова с тобой поженимся…».

16 сентября во время боя В.А. Ильин погиб в Изюмском районе Харьковской области. Осколочное ранение в голову было несовместимым с жизнью.

— Папу мы считали настоящим человеком, без налёта фальши, нелицемерным, верным своим принципам, которым он никогда не изменял. И то, что его уважали, говорит такой факт: на прощание с ним пришло буквально всё село — более 200 человек. За помощь в организации похорон наша семья от всей души благодарит районную администрацию в лице главы Добринского муниципального района Александра Николаевича Пасынкова и главу сельсовета Александра Ивановича Двуреченских, а также всех добрых людей, оказавших нам поддержку.