Были горожане — стали селяне

Чуть менее 20 лет назад переехали в наш район супруги Дарьины из Средней Матрёнки, воспитывающие троих детей

Только с восторгом отзывается о Наталии Ивановне и Викторе Николаевиче глава Среднематренской администрации Нина Гущина:

— С самого первого дня приезда к нам 18 лет назад они самостоятельно становились на ноги, обустраивали свой быт, не имея, как другие молодые семьи, родителей под боком. Я только с уважением к таким людям отношусь.

Сразу стало интересно, откуда же приехали Дарьины в наши края и где сами друг с другом познакомились.

— Я родилась в Волгоградской области, в городе Котово, но это только место моего рождения, — рассказывает Наталия Ивановна о себе, — все детские и юношеские годы прожила в городе Поворино Воронежской области, вплоть до поступления в Борисоглебский государственный педагогический институт.

— В студенческом общежитии этого вуза и произошло наше знакомство, я тогда учился на электрика в сельскохозяйственном техникуме, — вспоминает глава семейства, пожарный-спасатель ОПСП №6 села С. Матрёнка, — в 2001-м году мы встретились и больше не расставались. Поженились в 2002-м. Родился я в селе Нижний Карачан Грибановского района Воронежской области. Оттуда родом в принципе и все Дарьины, живущие или жившие в Добринском районе.

На момент их знакомства родственники Виктора уже обосновались в совхозе «Петровский». И они приехали сюда. Свадьбу тоже, кстати, играли в легендарном совхозе. На работу молодых специалистов распределили в не менее известное сельхозпредприятие — колхоз имени Чапаева. Тут В.Н. Дарьина назначили главным энергетиком, а жена его стала работать воспитателем в местном детском саду. Хозяйство всегда внимательно относилось к дипломированным специалистам, поэтому приобрело им дом, в котором «гости» села проживают по сей день.

Таня и Лиза Дарьины гордятся увлечением мамы Наталии Ивановны.

— Здесь родились наши дети, — продолжает хозяйка, — в конце 2002-го — дочь Елизавета (выпускница этого года), в 2005-м — дочка Таня, которая перешла в 9 класс, и наш сынок Ванечка, появившийся на свет в 2012-м году и окончивший 1 класс.

Мне же стало интересно, как она, горожанка, привыкала к сельскому труду, кто помогал в первое время. И поняла, что работы в этой семье не боялись никогда.

— Нелегко было, — признаётся Наталия, — но мы решили, что если живём в деревне, то и на подворье животных станем водить, как все. Пошли в правление и выписали корову в хозяйстве в счёт зарплаты. Выяснилось после: это на самом деле тяжкий труд — держать кормилицу. Хотя, как доить, я в принципе имела представление, но нечёткое. Спасибо научила соседка Людмила Владимировна Гущина. День к нам она ходит, другой. Сколько ж человека можно отрывать от своих забот? Так я и стала сама доить. Около 10 лет мы имели своё молоко, пока дети были маленькие. Сейчас коровы у нас нет, только птичье «царство» на дворе.

— А с большим огородом сразу дела наладились? — вновь спрашиваю у бывших горожан.

— Отличать сорняки от культурных растений мы могли, разумеется. Зато я не успевала всё обрабатывать, когда ребятишки ещё не подросли. Даже моя бабушка из Терновского района Воронежской области как-то на «прорыв» приезжала. Спасибо ей.

Как сказала Н.А. Гущина, близких родственников на самом деле нет рядом с Дарьиными: мама Наталии живёт там, где и раньше, а мама Виктора — и вовсе давно в Италии работает. Так что и впрямь они сами с усами.

Наталия Ивановна и Виктор Николаевич — творческие люди. Хозяйка дома для души занимается алмазной мозаикой, стараясь выбирать картины с большой палитрой красок.

Помимо своих основных профессий и забот по домашнему хозяйству, успевают Дарьины ещё и в культурной жизни села участвовать. К этому приобщают и своих детей. Ванька пока небольшой артист, а вот девочки часто выступают на сцене. Старшая Елизавета в конкурсе «Утренняя звезда» на районном уровне принимала участие. Девушка после окончания школы пошла по стопам своих многочисленных родственников-медиков, выбрав медицину в качестве будущей профессии.

— Вообще, мы стараемся воспитывать в детях лучшие человеческие качества и чувство ответственности за свои поступки, — объясняет педагог со стажем и мама двух дочек и сына. — Я всегда вспоминаю себя в их годы, гляжу на ситуацию глазами детей: так проще понять их поведение. Разговариваем с ними на равных.

По словам родителей, все трое — разные. Одна из девочек любит порядки в доме наводить, другая — готовить, а Ванечка — пополнять жилище новыми обитателями: то котёнка принесёт, «потому что сам прибежал», то голубя: «летать не умеет». Во время фотографирования его подопечные тоже прибежали на съёмку. С уважением и большим терпением мама с папой относятся к такой любви сынка к братьям нашим меньшим.

Ванечка старается пополнять дом новыми обитателями. Его любовь к животным родители разделяют.

— Никогда не пожалели, что приехали из города в село? — обращаюсь, прежде всего, к Наталии Ивановне.

— Сначала, признаюсь, досада брала, ведь не всё получалось. Теперь — нет. Наша жизнь ничем не уступает городской, а может, и в чем-то превосходит её: тишина, чистый воздух, нет такой тревоги за детей, играющих на улице. Семейные праздники, дни рождения и просто совместный труд на огороде, на мой взгляд, сближают всех членов семьи. Если бы мне сейчас сказали вернуться на 18 лет назад и выбрать путь, по которому жить дальше, я выбрала бы тот же самый.

— Радуюсь, глядя на эту семью, — подводит итог Н.А. Гущина, — они являются примером и своим детям, и другим. Хозяин ведёт здоровый образ жизни, он обладатель золотого знака ГТО. Побольше бы таких дружных и ответственных семей.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.