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Генерал-майор казачьих войск, походный атаман объединённого штаба казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского и председатель Совета ветеранов Вооружённых Сил РФ Краснинского района Александр Рубцов получил часы от Президента РФ Владимира Путина. Как сказано в приказе, награда присуждена за активное участие в возрождении Донского казачества. На циферблате – двуглавый орел, триколор, надпись «Президент России» и факсимиле личной подписи Владимира Путина. На обратной стороне – золоченый Герб Российской Федерации.

Краснинец является Бывшим командиром атомного ракетного крейсера стратегического назначения, капитаном l ранга в запасе. В числе его наград медали «За боевые заслуги», «За создание ядерного щита Российской Федерации».

Помимо этого, Александр Рубцов – кандидат экономических наук и заместитель председателя комитета ветеранов подразделений особого риска в Липецкой области. Последнее время Александр Рубцов занимался доставкой гуманитарной помощи участникам СВО.