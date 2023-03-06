Губернатор региона Игорь Артамонов сегодня провел очередную рабочую встречу с руководителями ряда спортивных федераций Липецкой области. Особое внимание руководитель региона обратил на развитие в области детского и юношеского спорта.

Как рассказала в беседе с губернатором руководитель областной федерации легкой атлетики Наталья Рощупкина, юные липецкие спортсмены показывают достойные результаты на престижных турнирах.

«Кандидат в мастера спорта Полина Березнева на Всероссийских соревнованиях «Гран-При Московской области» в прыжках в высоту заняла первое место, преодолев 1.88 метра. Это лучший результат сезона в России и третий в мире среди девушек до 18 лет. А восьмиклассник Иван Коломиец, имеющий I спортивный разряд, выиграл с рекордом страны первенство России по многоборью в помещении среди юношей до 16 лет», – сообщила Наталья Рощупкина.

Число занимающихся легкой атлетикой в регионе постоянно растет и в прошедшем году превысило 17 тыс. человек. За сборную России выступают 10 липецких спортсменов.

Игорь Артамонов поздравил юных липчан с высокими достижениями. «Отличные результаты у наших молодых спортсменов, – отметил Игорь Артамонов. – Мы ежегодно увеличиваем возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю региона, особенно молодежи», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Также во время беседы говорилось, что отличные результаты показывают представительницы художественной гимнастики. В Липецкой области проводятся крупные всероссийские турниры по этому виду спорта, которые объединяют более 700 участников. Заметные успехи и у сборной области по настольному теннису. На прошедшем на днях домашнем туре чемпионата России в Суперлиге липчане увеличили отрыв от претендентов на лидерство, уверенно занимая первую строчку. Набирает популярность у жителей Липецкой области и туризм, им официально занимаются более 3,5 тыс. человек.

В этом году в Липецкой области запланированы соревнования чемпионата России по рыболовному спорту, которым особенно увлечена мужская половина населения региона. А представитель Липецкой области Сергей Гебель по итогам 2022 года вошел в тройку лучших спортсменов. Отмечена за достижения и Федерация борьбы на поясах Липецкой области. Возглавляет ее Ислам Ибрагимов, действующий тренер и судья международной категории. Этот вид спорта не олимпийский, но его популярность в Липецкой области заметно растет, есть представитель региона и в сборной России.