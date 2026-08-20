Чебурашке — шестьдесят!

Привет, мой славный Чебурашка!

Ты популярен, очень мил.

Глаза большие, где ж рубашка?

Он в садике ее забыл.

Друзей искал он с Крокодилом,

Лев Чандр и Тобик другом был.

А пионерка Галя с мылом

Пыталась мыть их, что есть сил.

Лариска-крыса, злом объята,

Преследует его друзей.

И Шапокляк нему предвзята,

Как злющий демон Асмодей.

В Афинах был он талисманом.

Спустя два года – зимний мех

Надел в угоду россиянам.

В Пекине красным стал для всех.

Бывал в космическом полете,

Он, как Гагарин, был любим.

Так популярен – жизнь на взлете,

Успенский, Шварцман рядом с ним.

Недавно в фильме засветился,

Просмотра планка высока.

В тоске Петрович, с ног он сбился,

Ища пропавшего зверька.

Он дату круглую отметил,

Сравнялось только шестьдесят.

Почти всегда его путь светел.

В фаворе он – и очень рад.

Давайте вспомним Чебурашку,

Добро и радость детям нес.

Пусть носит в клетку он рубашку,

Подарим апельсинов воз!

Нина АКСЕНОВА.

п. Добринка.

20 августа 1966 года – день рождения Чебурашки. В этот день впервые вышла книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» о приключениях ушастого зверька. Мультипликатор Леонид Шварцман создал образ Чебурашки.

Сегодня любимцу поколений исполнилось 60 лет!