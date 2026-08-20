Чебурашке — шестьдесят!

Привет, мой славный Чебурашка!
Ты популярен, очень мил.
Глаза большие, где ж рубашка?
Он в садике ее забыл.
Друзей искал он с Крокодилом,
Лев Чандр и Тобик другом был.
А пионерка Галя с мылом
Пыталась мыть их, что есть сил.
Лариска-крыса, злом объята,
Преследует его друзей.
И Шапокляк нему предвзята,
Как злющий демон Асмодей.
В Афинах был он талисманом.
Спустя два года – зимний мех
Надел в угоду россиянам.
В Пекине красным стал для всех.
Бывал в космическом полете,
Он, как Гагарин, был любим.
Так популярен – жизнь на взлете,
Успенский, Шварцман рядом с ним.
Недавно в фильме засветился,
Просмотра планка высока.
В тоске Петрович, с ног он сбился,
Ища пропавшего зверька.
Он дату круглую отметил,
Сравнялось только шестьдесят.
Почти всегда его путь светел.
В фаворе он – и очень рад.
Давайте вспомним Чебурашку,
Добро и радость детям нес.
Пусть носит в клетку он рубашку,
Подарим апельсинов воз!
Нина АКСЕНОВА.
п. Добринка.
20 августа 1966 года – день рождения Чебурашки. В этот день впервые вышла книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» о приключениях ушастого зверька. Мультипликатор Леонид Шварцман создал образ Чебурашки.
Сегодня любимцу поколений исполнилось 60 лет!