Через год возвращайтесь домой!

В минувший понедельник в Добринке прошел традиционный районный праздник День призывника. С самого начала октября десятки юношей проходили медицинское освидетельствование состояния здоровья, а затем призывную комиссию.

— На нее, — рассказывает военный комиссар Добринского района Сергей Копцев, — было вызвано почти 180 человек. Ряд парней получили отсрочки от призыва. Одни по состоянию здоровья, другие в связи с учебой. А вот 36 будущих новобранцев со всего нашего муниципалитета в течение осеннего призыва пополнят ряды Российской армии. Цифра эта может поменяться, но незначительно.

К 9 утра к районному военкомату прибывают юноши. В назначенное время они строятся в парадную колонну и шествуют по центральным улицам Добринки к площади Воинской Славы.

Здесь будущие солдаты возложили венок к подножию монумента и минутой молчания почтили память своих дедов и прадедов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем они двинулись к районному Дому культуры, где их ждала интересная концертная программа.

Новым защитникам нашей Родины показали видеоролик об истории Российской армии от времен Древней Руси до наших дней. Затем всех собравшихся ждала целая череда поздравлений и напутствий.

Самые теплые пожелания в адрес новобранцев от имени главы Добринского района Александра Пасынкова и от себя лично передал его заместитель Олег Малыхин.

— Год службы, — сказал Олег Николаевич, — пролетит незаметно. Но за это время вы приобретете военную специальность, возмужаете, у вас появятся новые друзья. Желаю всем вам крепкого здоровья, легкой службы. И возвращайтесь живыми и невредимыми в свой родной Добринский район, где вас всегда ждут.

Свои пожелания в адрес призывников сказал военком Добринского района Сергей Копцев, благочинный Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев, участник специальной военной операции Игорь Фомин. Слова благодарности от новобранцев сказал Владимир Серпевский. От священнослужителя парни получили иконки, а от районного руководства — памятные подарки.

Затем им было предложено поучаствовать в разборке и сборке автомата Калашникова на время. Самые ловкие получили за это призы. А в завершение праздника для юношей прозвучали патриотические песни, подготовленные артистами РДК.