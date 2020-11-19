Число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза в Добринском районе. Липецкстат – о социально-экономическом развитии в январе-сентябре 2020 года

Численность населения Добринского района по предварительной оценке по состоянию на 1 октября 2020 года составила 32,6 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 305 человек.



За январь-сентябрь 2020 года родилось 171 и умерло 430 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза.



Миграционная убыль населения составила 46 человек. За январь-сентябрь 2020 года прибыло 680 и выбыло 726 человек.

На крупных и средних предприятиях района в январе-августе 2020 года работало 4,8 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная плата составляла 37 480 рублей, что на 9% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В январе-сентябре 2020 года крупными и средними организациями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 9,6 млрд. рублей, или 119% к январю-сентябрю 2019 года.



Инвестиции в основной капитал по организациям без субъектов малого предпринимательства по району в январе-июне 2020 года составили 426,6 млн. рублей.

Индивидуальными застройщиками в январе-сентябре 2020 года введено 20,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, или 115% к уровню соответствующего периода прошлого года.

За 9 месяцев 2020 года хозяйствами всех категорий произведено 23,6 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, или 95% к соответствующему периоду 2019 года, молока – 15,3 тысячи тонн (98%), яиц – 9,3 млн. штук (94%).



К началу октября 2020 года по сравнению с соответствующей датой 2019 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4%, коров – на 1, птицы – на 2, свиней увеличилось на 5%.

Отгрузка сельскохозяйственными организациями зерновых культур увеличилась на 22%, скота и птицы (в живом весе) сократилась на 5%, молока – на 1%.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в январе-сентябре 2020 года составил 897,0 млн. рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6%.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах за январь-август 2020 года сложился положительный и составил 426,5 млн. рублей. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций составляет 70%.

Какая картина была за этот же период в 2019 году, читайте здесь.