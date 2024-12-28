Скоро наступит праздник, которого ждут все без исключения. Для того чтобы создать атмосферу настоящего волшебства, в Ровенском сельском клубе с особым старанием готовятся к проведению массового мероприятия. Немало положительных эмоций и веселых идей увидел корреспондент «ДВ», посетивший отдаленное село в самый разгар одной из репетиций.

ИМЯ ИМ — «КАРАНДАШИ»

Никто в Ровенке и не помнит, с каких пор его жителей стали называть карандашами. По словам участников репетиции, про это веселое прозвище им рассказывали деды. А тем — их деды. Скорее всего, сравнение ровенцев с карандашами вовсе не случайно.

Представьте себе коробку с этими немудреными инструментами для рисования: каждый имеет свой цвет, дополняющий общую палитру.

Знакомство с «народной труппой» с первых минут общения очаровало и восхитило. Бывают такие люди, которые излучают положительную энергию. Вот это как раз про моих новых знакомых. Такое ощущение, что у каждого внутри заложена батарейка энерджайзер. Их активности можно позавидовать. Для примера: субботники в селе проводятся не по указанию сверху. Жители и приезжающие собираются и решают, что требует наведения порядка. Поэтому и местное кладбище, и парк, и сельские улочки в Ровенке всегда в отличном состоянии. А если праздник — то от всей души. Мало того что устраивают мероприятие в самом клубе или перед его входом, так еще по завершении действа все артисты идут по селу, неся хорошее настроение и немудрёные подарки в дома пенсионеров.

Вера Якимова (Матушка Зима) и Елена Паршинцева (Баба Яга) репетируют свой диалог перед финальным прогоном.

ГОЛЛИВУД ОТДЫХАЕТ

Массовые представления с участием самых разнообразных сказочных персонажей стали для ровенцев привычным делом. Причем костюмы для выступлений его участники подбирают и шьют сами себе. Допустим, захотел человек выступить в роли Бармалея. Ему скажут «добро пожаловать», но ты должен предстать перед зрителями в похожем на оригинал образе злого разбойника. Вот и стрекочут по вечерам в домах швейные машинки, создавая костюмы не хуже голливудских. Со сценарием определяются в последнюю очередь. Исходя опять же из наличия полностью экипированных персонажей. Татьяна Матыцина на этот раз решила и вжиться в образ цыганки.

— Красная, белая и голубая ткань, мелкие металлические монеты, тесьма и расписной платок, — делится женщина секретом изготовления костюма, — можно надевать и зимой, и летом. Пошито с запасом.

Татьяна Матыцина изготовила костюм цыганки собственными руками и уже вжилась в роль.

Ее дочь Елена Паршинцева играет роль Бабы Яги. Причем соответствует заявленному персонажу на все сто. И метла, и рыжий парик, и несуразный нос. Добавьте к этому искусственный горб, тряпье и мешковину в виде верхней одежды, и вуаля — настоящий «бабаёжский» эталон. На свою малую родину мать и дочь приехали на выходные из Липецка. К назначенному часу пришли на репетицию. Много времени для общения с корреспондентом у Елены нет: производственная необходимость.

— Сейчас еще раз повторим наш диалог с Матушкой-Зимой, — извиняясь говорит девушка, — пока, если честно, не совсем получается вжиться в роль. Будем работать.

Властительницей снегов, сосулек и сугробов выступает Вера Якимова. И тоже в собственноручно пошитом костюме. Пара снимков общения Бабы Яги и Зимы, и вот уже пришла очередь знакомиться с другими участниками репетиции.

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ВОЗРАСТ

Надежда Каширина — студентка второго курса Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства, уроженка Ровенки. В роли Снегурочки выступает третий год. По словам девушки, на публике не тушуется, не раз приходилось импровизировать. Принимает участие в районном параде Дедов Морозов.

Анатолий Якимов — домохозяин, в статусе самозанятого оформил соцконтракт и занимается разведением домашней живности. Является депутатом Каверинского сельсовета. Дедморозит несколько лет, быть в образе доброго волшебника мужчине очень нравится. Его семью можно считать эталоном сельской художественной самодеятельности. Да что там эталон, уже целая династия пляшущих-поющих образовалась.

— Мои дочери Наталья, Анастасия и Алена после школы уехали из родного дома, — сообщил Анатолий, — но, когда выпадает случай оказаться в Ровенке, всегда стараются заглянуть на огонек в клуб. Не только в качестве зрителей того или иного мероприятия, но и непосредственных участниц. Жена тоже «в деле».

Возраст Дмитрия Яблонских перевалил отметку в семьдесят лет. Мужчина родился в Ровенке, но живет в Паршиновке. Несмотря на это, всегда находит возможность приехать на родину, чтобы заняться любимым делом.

— Репетиции и выступления стали для меня своеобразным хобби, — отметил собеседник.

Пенсионер Дмитрий Яблонских приезжает на репетиции из Паршиновки: так хочется ему быть участником народных представлений.

На этот раз он предстанет перед новогодней публикой в облике Ходжи Насреддина, фольклорного персонажа Древнего Востока, героя юмористических миниатюр. Перед репетицией Дмитрий разучивал сложные движения руками, которыми мужчины в тюбетейках обозначают восторг и радость. Конечно, положительным эмоциям будет от чего появиться. Ведь перед Ходжой, по сценарию, станцует самая настоящая восточная красавица (Ольга Каширина). А еще перед земляками в новогоднюю ночь появятся символ 2025-го года Змейка (Ольга Каширина-2), Новый Год (Максим Каширин), арабский шейх (Алексей Незнамов).

ПРО ПЕТУХА И ДОМ КУЛЬТУРЫ

С приходом на должность директора Ровенского клуба Алексея Якимова культурная жизнь одного из самых дальних сел района заметно оживилась. Заработали кружки и клубы по интересам: «Белая ладья», «Поплавок», «Хозяюшка», «Гармоника». Любой желающий сможет поиграть в настольный теннис или бильярд.

Сценарий праздника у директора клуба Алексея Якимова давно готов.

Директору на общественных началах помогает его родная сестра Татьяна. Тоже — Якимова. Много времени трудилась педагогом в областном центре, а выйдя на заслуженный отдых, занялась реализацией творческих проектов в родном селе. Подготовка сценария новогоднего бала и репетиции с участниками самодеятельности целиком и полностью легли на ее плечи.

Технической частью предстоящего мероприятия занимается А. Якимов: установка ёлки, иллюминация, музыкальные фонограммы, общее руководство. В разгар репетиционного процесса директор выглядел немного удрученным. Мой вопрос про причину уныния не заставил себя долго ждать.

— И слова выучили, — ответил он, — и костюмы почти готовы. А вот с выходом Деда Мороза и Снегурочки никак не получается. Каждый раз какая-то казёнщина. Идут себе мужчина и девушка, хотя и нарядные. Они же должны одним своим видом показать, что сказка вот-вот начнется.

Вспомнив про годы, проведенные в районном ДК, и время учебы в двух учреждениях культуры, дал директору простой совет.

— Давай, — говорю, — организуем им прогулку в натуральных декорациях. На время отправим их в сказку.

От клуба до дендропарка имени Героя Советского Союза Федора Чиркова не более двухсот метров. По моей просьбе Анатолий Якимов и Надежда Каширина в костюмах Деда Мороза и Снегурочки начали гулять на свежем воздухе, среди живых елей, при этом проговаривая свой текст. Один проход, второй, третий. Видим — наши герои преображаются прямо на глазах, «поймали роль», как говорится. В фойе Татьяна Якимова дает последние указания артистам. Все расходятся по своим местам, звучат громкие призывы: «Дед Мороз, тебя мы ждем!» И появляются они — самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка, несущие сказку людям. Вот такие чудеса.

А теперь настала очередь сообщить про петуха. Географически так сложилось, что эта птица кричит в Ровенке сразу на три области — Липецкую, Тамбовскую и Воронежскую. Также призывно звучит на всю округу голос ровенских талантов, собирая народ на очередное мероприятие. И будет праздник самым ярким, и будет тысяча огней. А в том, что под крышей сельского клуба в новогоднюю ночь все так и произойдет, можете даже не сомневаться. «Карандаши» не подведут…