Чудо-техника в помощь селянам

Завершив зерновую страду, добринские земледельцы переключились на уборку сахарной свеклы и подготовку к обмолоту подсолнечника. Уборка последнего зачастую требует предварительного подсушивания — десикации. Одним из первых в округе этой работой занялся индивидуальный предприниматель Владимир Плешков. В этом ему помогает самоходный опрыскиватель «Техно Лазер», по внешнему виду напоминающий инопланетный аппарат из фантастического фильма.

Вместе с фермером останавливаемся на краю поля с ровными рядами подсолнечника. Его в хозяйстве посеяно 350 гектаров. Большие, увесистые корзинки этой технической культуры выглядят впечатляюще. Но это лишь на первый взгляд. Плешков показывает мне одну шляпку, с тыльной стороны которой расположилась безобидная с виду гусеница бабочки-совки.

Индивидуальный предприниматель Владимир Плешков на подсолнечном поле.

— Её миролюбивый вид обманчив, — поясняет он, — у подсолнечника она повреждает цветки, а также выгрызает зерна и мягкие части корзинки. Но главный ущерб, наносимый ею, — поселение и развитие в поврежденных участках грибковых заболеваний. Попадая вместе со здоровыми зёрнами в обмолоченный урожай, грибки повышают кислотность семечки и приводят к значительным экономическим потерям. Урожай не только теряет в зачетном весе не менее двадцати процентов, но и реализуется по более низкой цене из-за низкого качества. На днях провели обработку против вредителей химическими составами, настала очередь как следует подсушить семечку. Сейчас подъедет наша чудо-техника, и начнем.

Механизатору Михаилу Кургасову в нынешнем сезоне доверена химическая обработка посевов.

Из-за лесопосадки показался агрегат на высоких узких колесах. На раме, вместе с огромным пластиковым баком, разместилась кабина механизатора и сложенная система внесения жидких удобрений. За рулем самоходки — Михаил Кургасов. По команде Плешкова он заруливает в самую гущу подсолнечника. Весной при его севе оставлялась пустая технологическая колея, по ней и начал движение опрыскиватель. Предварительно механизатор при помощи гидравлики поднял рабочую платформу на высоту два метра от земли, так, что подсолнечные шляпки остались под ней и разложил по обеим сторонам штанги с форсунками общей длиной 36-метров.

— У новинки, — пояснил В. Плешков, — масса преимуществ. Прежде всего, это ее проходимость и устойчивость. Пневмоподушки и гидравлические амортизаторы гасят вибрации, что стабилизирует штанги и повышает комфорт механизатора. Также можно отметить маневренность агрегата, электронное управление поворотом даёт несколько режимов: поворот только передними колёсами, всеми четырьмя, крабовый ход. Ещё есть функция подруливания задней оси, она помогает держать заданное направление. Современная кабина четвертого класса безопасности с активной системой очистки воздуха и климат-контролем обеспечивает механизатору комфорт и защищает его от воздействия вредных веществ. Панорамное остекление с затемнением, терминал управления ISOBUS, регулируемый подлокотник, пневматическое сиденье с автоматической регулировкой положения и многочисленными настройками, такими как вентиляция и подогрев, регулируемая рулевая колонка, зеркала заднего вида с подогревом и электроуправлением, система автопилота.

Десикация подсолнечника — важный агротехнический приём, при котором посевы обрабатывают химическими препаратами, чтобы ускорить подсушивание растений перед уборкой. Она помогает выровнять сроки созревания семян по всему полю, когда часть корзинок уже готова, другая ещё нет. Это критично для механизированной уборки, так меньше повреждений, потерь и загрязнения семян. Они быстрее достигают уборочной кондиции, что исключает затраты на эксплуатацию сушилки. Кроме того, десикация борется с болезнями. Так, при корзиночных гнилях десикация помогает остановить их развитие. При наличии сорняков химия подсушивает их зелёную массу, что облегчает уборку маслосемян.

— Ключевой момент, — пояснил собеседник, — правильно выбрать время обработки. Важно ориентироваться на бурый цвет не менее семидесяти процентов корзинок, лимонно-желтый оттенок их листьев. Есть еще несколько признаков, говорящих селянину «пора». Да и гусеницы бабочек-совок тоже не дремлют. Сейчас не подсушишь семечку, можешь в итоге остаться с убытками.

Самоходный опрыскиватель двинулся над полем, заработали насосы, из многочисленных форсунок на корзинки в виде взвеси стал поступать десикант. Одной заправки, а бак-накопитель способен принять более четырех тонн химического состава, хватает на обработку сорока гектаров. Кроме подсолнечника, техническая новинка может обрабатывать не только высокостебельные растения, например, кукурузу. Агрегат готов к применению на зерновых и свекольных наделах.

— На десикацию посевов подсолнечника мы затратили одну рабочую смену, — говорит фермер, — но простаивать наша самоходка не должна. Уже рассматриваю предложения о краткосрочной аренде чудо-аппарата. Тогда и совку, и сорняки будем побеждать более масштабно.