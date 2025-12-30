Да идите вы все в баню! или С лёгким паром без иронии

В предновогодний вечер, наполненный невероятной колготой, любители поддать парку не изменяют своим многолетним ритуалам: спокойно сидят в жаркой парной. Для них там время словно остановилось, причём и для женщин в том числе: они не бегают от стола к плите, а манерно ведут неспешный разговор в любимом местечке.

БЕРЁШЬ ВЕНИК И ПАРИШЬ НАД СУЕТОЙ

Как фильм «Ирония судьбы…» по телевизору ежегодно показывают перед самым боем курантов, так и эти добринские банщики, будто глядя на его героев, шагают на улицу Назаркина с веником под мышкой. Для них общественная баня — не просто место для мытья тела, а целая философия, давно ставшая частью жизни.

Знаю среди банщиков очень многих, в том числе и членов своей семьи. Дня за два начинаются их разговоры с такими же любителями, как они вновь туда пойдут да какой веничек возьмут…

Для Людмилы Бортниковой, по её словам, баня — не просто очищение тела, а настоящая перезагрузка для души: горячий пар прогоняет усталость, аромат веника будит воспоминания о лете, контраст температур дарит ощущение невероятной лёгкости.

— Я со школьных лет посещаю местную баню, — рассказывает она, — суббота для меня — святой день, никаких других дел и по возможности расстройств, чтоб душу ничего не волновало. Можно сказать, я только прихожу из бани домой и сразу начинаю ждать следующего похода туда. Баня здорово снимает накопившийся стресс. Это замечательный способ отвлечься от повседневной и порой такой ненужной суеты и неважной информации. Баня для меня — особый уголок общения, где можно поделиться рецептами, обсудить новости… Хотя все посетители живут в благоустроенных квартирах или домах, но мы не представляем своей жизни без регулярных банных процедур. Для нас это — настоящий многолетний ритуал, давно ставший не просто привычкой, а важной частью нашей культуры и традиций. Особую благодарность выражаем местной администрации за создание комфортных условий: чистота, уют и внимательное отношение делают наше посещение особенно приятным. И цены — вполне доступные, для пенсионеров предусмотрена скидка. Рекомендую всем регулярно посещать нашу баню и на себе ощутить всю её пользу и неповторимую атмосферу!

Анжела Попова: «В бане сердце поёт и смеётся. Счастье тут к нам приходит с веником».

ЕКАТЕРИНА ПОДДАСТ ЖАРУ!

Род деятельности землячки не позволяет показать её фото и тем более назвать фамилию. Но у неё ведь есть и девичья — Дёмина. Те, кто постоянно парится, прекрасно понимают, о ком веду речь. Не только женщины, но и мужчины давно признали в Кате сильное звено Добринской бани. А приезжают к нам даже представители соседней Тамбовской области — из Мордовского района. Она и попариться любит очень горячо, так что и не все мужички позволяют себе, и потом выбегает на улицу охладиться. Уж если снег на дворе, тем более валяется в нём, что ещё более делает красотку героиней этого места. Столько комплиментов в свой адрес услышит!

— Баню посещаю с детства, бабушка приучила, мы с ней ходили в нашу колхозную в Дурово, — говорит Екатерина, — в подростковом и старшем школьном возрасте, когда танцы и баня совпадали, я выбирала последнее. Потом у нас там всё закрыли, к сожалению. Зато есть в Добринке, куда я езжу 15 лет без перерыва. Огромное спасибо тоже говорю администрации за такой уголок рая. Я бывала в разных частных банях, но там, скорее, можно просто посидеть с компанией на вечеринке, а не хорошо попариться, как в общественной, где всё сейчас для отдыха предусмотрено. Парилка — отличная. Я люблю крепкий пар, всегда прихожу со своими вениками. Ранее рвала в них полынь. Она, кстати, очень полезная: выгоняет всю хворь из организма. Считаю: только русская баня подняла меня после ковида. Баня — это уже свой сложившийся коллектив.

Екатерина призналась: парится зимой и летом. Говорит, что баня как раз укрепляет сосуды и помогает легче переносить летнюю жару. Спится после неё в душной комнате намного легче.

— Обожаю русскую баню за её чудодейственный эффект для кожи. После посещения она становится гладкой и сияющей. Вообще, для меня баня — это не только про красоту, но и про душевное равновесие. В парилке забываешь обо всех проблемах, а потом чувствуешь невероятную лёгкость и гармонию. Это мой секрет стрессоустойчивости. Помимо очевидной пользы для здоровья, это ещё и повод пообщаться в уютной атмосфере. После такого вечера возвращаюсь домой полной сил и позитива. Мы там отмечаем с подругами различные праздники, дарим небольшие подарочки. Под Новый год обязательно готовим сюрпризы и конкурсы. Например, загадываем желания и пишем на бумажке, потом всё бросаем в новогодний колпак. Кому что достанется, то и сбудется. Проверено.

СУББОТУ ДАРЮ СЕБЕ

— Для меня баня — это не про мытьё разговор, а про здоровье, — продолжает её единомышленница Оксана Короткова. — Оттуда приходишь — будто заново родилась и жить дальше хочется. Субботу посвящаю только себе! Такое прекрасное и спокойное общение течёт под чаёк после парилки. Травы я сама собираю, а вот веники покупаю. Скоро 34 года исполнится, как мы из Таджикистана приехали в Добринку. Начинали ходить в общественную баню и там. Тут с момента приезда пропускаем разве что по очень веской причине. Со мною парятся мама и сестра. Потом к нам подтянулись и наши дети. Так, моя дочка Олеся давно живёт в Москве. Но, когда у неё есть право выбора даты билета, обязательно подгадает, чтоб попасть в Добринскую баню. В столице практически не ходит в такие заведения: нет сообщниц.

Оксана говорит, что иной раз могут подпортить настроение в бане те, кто любит различные арома-масла, как правило, ненатуральные. Редко кому удаётся соблюсти пропорции. И, попадая в жар, они создают не ароматический приятный пар, а химический состав. У многих сейчас астма и аллергия — никому не хочется после бани оказаться в больнице с удушьем…

— Намного приятнее и 100-процентно натуральнее аромат, если заварить зимой ветки сосен и ёлок: всё равно после Нового года их все выбрасывают, так уж лучше получить от этих деревьев вторую пользу, — продолжает О. Короткова. — Летом для тех же целей несложно запарить полынь или пижму в кипятке. От натуральных ароматов уж точно вреда не будет.

Смыть хворобу, боль и пот ходит в баню наш народ. На полке в парилке — любители жара погорячее Игорь Пчельников и Александр Григоров.

ДОБРАЯ МАМАНЯ, ДА РАЗГОНИ ПЕЧАЛЬ!

О том же говорил и мой очередной собеседник. Этот любитель пара погорячее — наш добринский артист и певец Александр Григоров.

— В общественной бане необходимо соблюдать правила общежития. На самом деле далеко не всем нам приятен химический запах. Мы с этим боремся, когда кто-то подобными каплями пытается «побаловаться». Куда полезнее, когда «модель» ложится на полок, ему (или ей) подсунуть под голову, к примеру, еловый веник. Натуральная ингаляция получается.

Ещё А. Григоров не советует одновременно париться и употреблять спиртное: чревато последствиями. Пьяный не совсем адекватно воспринимает собственные силы. Лучше в баню взять с собой домашний квасок или чаёк. Травы он тоже сам собирает.

— Баня — просто неотъемлемая часть моей жизни. Класса с первого парюсь. Выхожу оттуда словно заново родившимся: мышцы расслаблены, голова свежая, а сил — хоть горы ворочай! А вот мои сыновья не любят это дело. Как говорится, и по одному старался их привлечь, и всех вместе. Не зацепило. А я служил срочную на Балтийском флоте 3 года. Так мы с разрешения командования небольшую парилочку даже на корабле устраивали. Со временем много прочитал о бане, всё собирал в свою копилочку. Баня — настоящая живая русская душа. В ней обязательно подхожу к камням, с ними разговариваю. Мужики шутят: «Сейчас шаман поколдует и дело пойдёт!».

Когда спросила Александра про банные байки, он строго сказал: «Для меня это место святое, я там не шучу. Но вот строки из песни «Баня» мне нравятся: «Ах, баня, баня, баня, ты добрая маманя, / Ах, русская ты баня, да разгони печаль!».

Одним словом, земляки встречают Новый год во всеоружии: с чистым телом, ясной головой и радостным сердцем. А когда раскрасневшиеся и освеженные выходят на морозный воздух, весь мир для них сияет ярче, словно сама природа одобряет их выбор.

Ведь наступающий год стоит начинать с чистоты — и внешней, и внутренней.