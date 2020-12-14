Дед Мороз и Снегурочка в Добринке напомнили водителям о важности соблюдения ПДД

Добринские госавтоинспекторы вышли на дежурство с Дедом Морозом и Снегурочкой. ГИБДД в эти декабрьские дни проводит акцию “Новый год без ДТП”, цель которой – привлечь внимание участников дорожного движения к проблематике транспортной безопасности в предпраздничные и праздничные дни.

Приятную миссию взяли на себя начальник отделения ГИБДД майор полиции А.В. Ногтев и старший госавтоинспектор капитан полиции А.В. Полянский.

Дорожные полицейские вместе со сказочными персонажами напомнили водителям о важности соблюдения ПДД и вручили сувениры – фигурки быка, который является символом наступающего 2021 года.

Водители были приятно удивлены такому способу профилактики нарушений ПДД и обещали приложить все усилия, чтобы новый год прошел для них без дорожно-транспортных происшествий.

За 11 месяцев 2020 года в Добринском районе произошло 25 ДТП, в которых погибли 6 человек и 32 пострадали. Это меньше, чем за тот же период 2019 года (тогда было 28 ДТП с 7 погибшими и 30 пострадавшими)

Позитивный факт: в ноябре этого года в районе не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, только аварии с механическими повреждениями транспорта.

Госавтоинспекторы надеются на продолжение положительной тенденции. Но это будет зависеть от дисциплинированности и внимательности всех участников дорожного движения.

Пожелаем, чтобы в 2021 году на дорогах было меньше аварий, трагедий и травм. Берегите себя и окружающих!