Дефицита лекарств в аптеках Липецкой области не будет. Минпромторг принял важное решение

Система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим работы. Об этом сегодня сообщили в Минпромторге. Такое решение принято, чтобы лекарственные препараты поступали в аптеки без задержек.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, до сих пор остаются проблемы, связанные в том числе с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и некоторых аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

“Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет «отпускать» товар сразу, не дожидаясь «ответа» системы маркировки – сказал Денис Мантуров. – Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку”.

Ранее “Добринские вести” писали, что в Добринке наблюдается дефицит антибиотиков, которые врачи прописывают при лечении пневмонии. Провизоры, с которыми пообщался корреспондент, указывали на одни и те же причины: ажиотажный спрос и проблемы в системе маркировки. 21 октября на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса в Липецкой области было принято решение вместе с другими регионами обратиться в правительство с просьбой приостановить маркировку. Как видим, это возымело эффект.

Уже сегодня во многих аптеках райцентра антибиотики, о дефиците которых мы писали ранее, присутствуют в продаже.