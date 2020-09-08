Делегация добринцев приняла участие в праздновании Дня города Москвы

Делегация добринцев приняла участие в праздновании Дня города в Москве. По приглашению столичного правительства с рабочим визитом в златоглавую отправились глава Добринского муниципального района С.П. Москворецкий, его заместитель В.Н. Каковкин и председатель комитета координации деятельности по противодействию терроризму, мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС А.Н. Сергеев.

Гостей из хлебного края радушно приняли в муниципальном образовании Котловка. Этот район входит в состав престижного Юго-Западного административного округа города Москвы. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни: детские сады, школы, магазины, поликлиники и парки. Инфраструктура района динамично развивается: появилось большое количество детских площадок, аллей, скамеек, фонтанчиков, был построен новый детский сад с бассейном. Близость к центру, большое количество магазинов и парков делают Котловку одним из самых комфортных районов города. Территория района составляет 396,5 га, население – 54,2 тысяч человек.

Помимо официальных и протокольных мероприятий, посвященных Дню Москвы, добринцы приняли участие в ознакомительных экскурсиях, общении с представителями самых различных общественных организаций.

– Особенно нам запомнилась одна из встреч, посвященная 75-летию Великой Победы, – сообщил глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий, – когда в один из залов местной управы пригласили тружеников тыла и ветеранов войны. Эти люди в составе народного ополчения защищали столицу, принимали участие в строительстве оборонительных сооружений. От имени всех жителей Добринского района передал им самые теплые слова. Рассказал про хлебный край, его прошлое и настоящее, о том, как он развивается.

По законам дружелюбия гости преподнесли убеленным сединами москвичам дары местных черноземов. Огромная корзина, доверху наполненная натуральными гастрономическими яствами, вызвала у ветеранов неподдельный интерес. В особом ряду подарков также значилась и кукла Добряночка, символ добра и достатка.

Во время рабочего визита в Москву добринская делегация подписала соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с муниципальным образованием Котловка. В сферу интересов обеих сторон вошли развитие торговых и культурных отношений, обмен опытом по ряду ключевых экономических позиций. Немало интересного и полезного увидели добринцы в плане благоустройства общественных пространств.