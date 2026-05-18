Дело всей её жизни

Каждому человеку судьба готовит большие и малые жизненные испытания. Именно в такие моменты ярко проявляется истинная сущность людей. Только сильный человек не опустит руки, а пойдёт вперёд несмотря ни на что. И сила его будет заключаться не в физической мощи, а во внутренней стойкости.

Мой сегодняшний рассказ о маленькой, хрупкой женщине с сильным жизненным стержнем — Валентине Ивановне Крыловой, активном члене нашей общественной организации инвалидов.

Редко кто может похвастаться тем, что в его трудовой книжке только одна-единственная запись. Наша героиня из той категории людей, для которых работа в Среднематрёнском Доме культуры стала делом всей жизни.

Валентина Ивановна родилась в деревне Моисеевке Дуровского территориального отдела Добринского округа (современное название), в многодетной крестьянской семье. Иван Терентьевич Комаров, её отец, в начале жизненного пути трудился в колхозе имени Карла Маркса и скотником, и конюхом, и разнорабочим. Мать, Мария Петровна, тоже освоила много деревенских специальностей: свекловичницы, доярки, работницы тока.

Родители жили бедновато, потому что бытовые условия были за гранью: ветхий домишко, соломенная крыша, земляные полы. Вот в такой обстановке родилась наша героиня. Несмотря на непритязательный быт, Комаровы считали себя вполне счастливой семьёй, для которой материальный достаток не имел большого значения. Они были молоды, воспитывали детей, как и все односельчане, работали в колхозе, по-настоящему радовались тому, что у них было. А в короткие часы досуга, особенно на деревенских застольях, свадьбах они отдыхали душой. Иван Терентьевич под залихватские звуки гармошки любил плясать и петь частушки, которые он знал в огромном количестве. Недаром он имел красивое прозвище «Малина», выхваченное из его «коронной частушки»:

Оторвись у кошки «брысь»,

Зарасти малиной….

По вечерам каждый член семьи занимался своим делом. Мать Валентины обычно либо вязала, либо вышивала гладью или крестиком.

В 1 класс маленькая Валя пошла в 1966 году в начальную школу села Отскочное, а с января следующего года, когда родители поменяли место жительства, перешла в Александровскую школу вместе со старшими: сестрой Елизаветой и братом Сергеем. Окончив начальную школу, девочка продолжила обучение в Средней Матрёнке, где была средняя школа. Вале пришлось преодолевать пешком немаленькое расстояние от Александровки до Средней Матрёнки, как это делали Лиза и Сергей. К тому времени родители уже переехали в это большое село с колхозом имени Чапаева и поселились у матери Марии Петровны — Анны Фёдоровны с красивой и редкой фамилией — Людмилова.

Надо сказать, что пятиклассница Валя окунулась в творческую атмосферу, которая нашла отклик в её душе. У бабушки Ани были две сестры и брат, который играл на старинной рояльной гармошке. В деревенские вечера и праздники он доставал гармошку, растягивал меха, а три его сестры начинали в два голоса петь задушевные протяжные русские народные песни «При лужке», «По диким степям Забайкалья…», «Из-за острова на стрежень…» и другие. Притаившись где-нибудь на печи или в укромном уголке избы, дети с восторгом слушали изумительное пение. Взрослые люди пели так проникновенно, что мурашки на коже появлялись. Недаром эти певческие вечера остались в памяти на всю жизнь.

В селе был хороший клуб, которым руководила Мария Михайловна Сукочева, человек больших организаторских способностей. Сама она не выходила на сцену, вероятно, не обладала особыми способностями. Никто никогда не видел её выступающей на сцене в каком-нибудь жанре. Зато она могла организовать, вовлечь людей, что тоже является неотъемлемым и необходимым качеством любого работника культуры.

Все четыре года Валентина, пока училась в школе, с удовольствием посещала сельский клуб. Она и танцевала, и пела в хоре, и выступала на концертах. Руководитель клуба поручала взрослеющей девчонке солировать в таких песнях, как «Солнечный круг», «Песня о тревожной молодости», «Лесной олень», а также в других пионерских песнях. В клубе было очень интересно. Но у Валентины появилась заветная мечта, которую поначалу она никому не озвучивала. Она хотела стать учителем русского языка и литературы. Увы! Этой мечте не суждено было воплотиться в жизнь. Случилась беда — трагически погиб отец. Семья осталась на плечах матери. Планы Валентины рухнули.

В связи со сложившейся обстановкой в семье после окончания 8 классов она решила поступить в какое-нибудь училище или техникум, чтобы быстрее овладеть любой специальностью и стать опорой для матери. Хорошо, что рядом оказался понимающий и неравнодушный человек — председатель колхоза имени Чапаева Александр Ефимович Глазьев. Он пригласил робкую девчушку в кабинет и сказал, что она может воспользоваться направлением на учёбу от колхоза в Задонское культпросветучилище. Конечно, культпросветучилище не было её мечтой, но Валя выбрала его. В душе её происходила борьба. Может, поехать попробовать силы в Усманское педучилище, а потом заочно окончить филологический факультет вуза? Однако подвести уважаемого на селе человека, председателя колхоза она тоже не могла.

В итоге Валентина Комарова стала студенткой Задонского училища на отделении русских народных инструментов. Освоив домру, влилась в оркестр народных инструментов, в составе которого объездила с концертами не только Задонский район, но и Хлевенский. Неоднократно ансамбль выступал и по радио. Руководителем оркестра из тридцати человек была Антонина Чернова.

В свободное от концертов время девушка, как и все студенты, наслаждалась весёлой беззаботной жизнью: танцы, кино, карусели, живая музыка в парке. По окончании училища Валя вернулась в родное село.

В Доме культуры ещё работала М.М. Сукочева, которая через 4 года ушла на заслуженный отдых. В 1977 году Валентину назначили художественным руководителем Среднематрёнского ДК, а через год она вышла замуж за первого парня в селе Анатолия Крылова, токаря и механизатора, который настойчиво добивался руки дипломированного специалиста.

Семья и работа в клубе — вот два главных островка, чем наполнена была вся последующая жизнь Валентины Ивановны Крыловой.

Вместе с однокурсницей Любовью Барбашовой они «вершили» культуру в селе. Какая была агитбригада, какие были концерты! Даже А.С. Зотов любил приезжать в клуб со своим вокально-инструментальным ансамблем «Акварели». Вскоре Валентину назначили директором Среднематрёнского Дома культуры. Все члены семьи были вовлечены в художественную самодеятельность: и муж, и брат Сергей, плясун и частушечник, а потом и родившиеся в браке дети. Муж был членом взрослого музыкального коллектива «Вояж» под руководством В.И. Панова. По примеру отца подросший сын Игорь влился в детский эстрадный коллектив «Вечерний сеанс», а дочь Наталия читала со сцены стихи и неоднократно была ведущей различных мероприятий. Конечно, дети не связали свою жизнь с культурой, но их «сценическое детство» многому их научило, раскрепостило, в любом обществе они чувствовали себя уверенно и свободно. Сын стал военным, дочь окончила технологический институт. Живут с семьями в Липецке. У Валентины трое внучат.

Казалось бы, наша героиня вначале не горела сильным желанием работать в культуре, но за прошедшие годы так «прикипела» к этой сфере деятельности, что сейчас даже и не представляет себя в другой профессии. Работа ей так близка и желанна, что стала частью её души. Словом, Валентина Ивановна состоялась в профессии. Она имеет много всевозможных наград районного и областного уровня, неоднократно становилась победителем районного конкурса «Клуб года». Она — ветеран труда, а также удостоена престижной грамоты Министерства культуры. В.И. Крылова — скромный человек. И в своих заслугах она видит частицу труда тех, с кем свела её судьба, кто на протяжении многих лет был с ней рядом. Это Н.И. Зиброва, Е.В. Дмитриева, В.А. Стрельников, Галина Ходякова, Кристина Гаршина, семья Николая Кондратьевича Подугольникова и другие.

Без малого 50 лет наша героиня работает в Среднематрёнском клубе. Это огромный период, в течение которого были очень трудные периоды и невосполнимые потери. Пришлось столкнуться и с собственной тяжёлой болезнью, после чего едва не погрузилась в отчаяние. И только благодаря родным и близким людям вновь приобрела жизненные силы, уверенность в завтрашнем дне. Перенесла потерю старшей сестры и недавнюю кончину мужа. Но жизнь на этом не остановилась. Валентина Крылова по-прежнему в строю, в гуще всех сельских событий, продолжает работать. С первого дня спецоперации оказывает посильную помощь нашим бойцам. На вопрос о хобби Валентина Ивановна ответила, что работа в клубе — это для неё всё, это вся её жизнь.

Хочется пожелать В.И. Крыловой огромной силы духа, оптимизма, здоровья на долгие годы. Таких людей, как она, надо любить и беречь, ими надо гордиться и восторгаться.

Тамара ЗАИЧКИНА.