Жители Добринского района массово отметили главный государственный праздник – День Государственного флага Российской Федерации. Во всех сельских поселениях прошли различные мероприятия и акции, приуроченные к этой дате. Главной площадкой празднования стал районный центр.

На площади Ленина прошла традиционная акция «Гордо реет флаг Российский», в которой приняли участие жители и гости Добринки различных возрастов.

— Сегодня мы с вами отдаем дань уважения официальному государственному символу нашей страны, — сказал на открытии акции глава Добринского района Александр Пасынков, — который наряду с гербом и гимном знаменует ее суверенитет и независимость, преемственность многих поколений нашего многонационального народа. Мы гордимся российским триколором, символом чести и могущества. С праздником, дорогие добринцы! Желаю всем вам мира и благополучия!

После официальной части работники культуры и школьники приготовили для собравшихся небольшой концерт, а представители добринского местного отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» организовали с учащимися небольшую квест-игру «Будь первым» с различными конкурсами и викторинами.

Самой зрелищной частью праздничных торжеств стал автопробег, который собрал около 50 автомобилей, украшенных российскими триколорами. Площадкой для сбора стала парковка у Парка Молодежи, неподалеку от самолета.

Сюда к полудню стали стягиваться автомобилисты со всего Добринского района. Своих участников делегировали главы сельских поселений, организации. Были и обычные жители, которые проявили активность и захотели поучаствовать в автопробеге. Ровно в полдень все участники построили своих железных коней в колонну и двинулись в путь.

Во главе всего движения, на раритетном автомобиле направлял колонну депутат областного Совета, член партии «Единая Россия» Геннадий Крутских. О масштабности мероприятия и интересе к нему говорит тот факт, что вся колонна, начав свое движение растянулась по всей улице Ленинской, с учетом безопасной дистанции. Проехав вокруг Добринки, автомобилисты финишировали в месте старта к счастью без ДТП. Участники автопробега делились своими впечатлениями от мероприятия и выразили надежду, что такие мероприятия станут регулярными.