День рождения “музыкалки”

Добринская школа искусств имени Надежды Обуховой отметила 65-летний юбилей. Торжественный вечер в окружном ДК, посвященный этому событию, собрал педагогов, бывших выпускников, нынешних учащихся, их родственников и друзей. Всех, для кого музыка, танцы и живопись стали частью жизни, частью их самих, у кого они оставили глубокий след в судьбе.

В нашем поселке есть удивительное место, которое является источником вдохновения и творчества. Место, где царят музыка, живопись и танец. Место, где раскрывают таланты, познается прекрасное, где учат любить искусство и звучит музыка. С приветственным словом к участникам праздника обратилась директор Добринской ДШИ имени Н.А. Обуховой Анна Коняева.

— В стенах нашей школы, — сказала она, — создан мир многогранного искусства, творчества, ярких индивидуальностей. Так хочется надеяться, что многие учащиеся продолжат дело своих талантливых, преданных делу преподавателей. Я благодарю всех, кто на протяжении многих лет создавал историю школы, поддерживал ее многолетние традиции и сердечно поздравляю всех с нынешним юбилеем!

Лучшие преподаватели ДШИ получили заслуженные награды. И начался концерт. А если точнее — калейдоскопическая россыпь ярких творческих номеров. Практически в самом начале программы зрителей ожидал приятный сюрприз. Сначала на сцену вышла солистка Липецкой государственной филармонии Светлана Коваленко (Дедяева). Она родилась в Добринке, здесь окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а затем получила аттестат о среднем образовании первой Добринской школы. Окончила Елецкий педагогический университет. С января 2020 года наша землячка является солисткой областной филармонии, выступает в концертах Липецкого государственного духового оркестра и других музыкальных коллективов, участвовала в спектакле академического театра им. Л.Н. Толстого «Табачный капитан» и в мюзикле композитора Олеси Ростовской «Купидон, фараон и булки».

Алексей Дедяев, старший брат Светланы, тоже посвятил себя музыке. Он виртуозно играет на гитаре, при этом обладая красивым поставленным голосом. Песня в его исполнении из репертуара певца Трофима никого не оставила равнодушным. Так получилось, что Дедяевы когда-то жили в Добринке на одной лестничной площадке с директором музыкальной школы Александром Зотовым. И Светлана, и Алексей в один голос заверили, что подобное соседство принесло им только пользу. Дельные советы заслуженного работника культуры России, его подсказки во многом предопределили жизненный путь обоих. За что они ему безмерно благодарны.

Отчетный, да еще и юбилейный концерт — всегда яркое мероприятие. Он является своеобразной точкой отсчета для дальнейших достижений, ведь самыми строгими и преданными слушателями всегда были и остаются родители учащихся, а также преподаватели. Поэтому своими выступлениями юные дарования стараются их не только удивить, но и восхитить.

Как отметили ведущие торжества, 65 лет — это совсем небольшой возраст для учебного заведения. И предложили зрителям небольшой исторический экскурс в прошлое.

Итак, решением райисполкома в соответствии с народно-хозяйственным планом расширения сети учреждений культуры в далеком 1961 году в Добринке была открыта музыкальная школа. Тогда, в середине августа, в районный центр приехали дипломированные специалисты, выпускники Воронежского музыкального училища Алексей Иванников, Евгений Черных, Евгений Соломахин и Вячеслав Какоткин. Молодые, полные юношеской энергии учителя сразу взялись за дело. И в сентябре в стены школы, которая тогда размещалась в трех приспособленных комнатках старого здания Дома культуры, пришли первые ученики.

Уже в первый год в школе стали обучаться 50 девчонок и мальчишек. На педагогических советах преподаватели говорили об огромной ответственности перед теми, кто пришел к ним учиться, кого доверили им родители. Обретая первый опыт общения с детьми, они радовались, когда те начинали смотреть на мир их глазами. В это же время преподавателями школы был организован первый в Добринском районе вокально-инструментальный ансамбль. А среди учеников альма-матер получила ласковое название «музыкалка».

Её первым директором был назначен Алексей Михайлович Иванников. На этом посту его через 18 лет сменил Александр Сергеевич Зотов. Он работал директором музыкальной школы с 1979 по 2005 год. В марте 2006 года Добринской школе искусств постановлением администрации Добринского муниципального района было присвоено имя оперной певицы Надежды Андреевны Обуховой, родившейся в селе Хворостянка. С 2006 по 2015 год школой руководит Александр Дмитриевич Теряев, преподаватель по классу гитары. С февраля 2015 года по апрель 2021 года директором школы был Сергей Васильевич Ганин, в прошлом ее выпускник, преподаватель по классу народных и духовых инструментов, руководитель детского духового оркестра «Серебряные трубы». В мае 2021 года ему на смену пришла еще одна бывшая выпускница, Анна Владимировна Коняева, преподаватель по классу фортепиано и сольного пения, руководитель вокального ансамбля «Комильфо».

Под аплодисменты зрительного зала на сцену пригласили одного из бывших директоров «музыкалки» Александра Дмитриевича Теряева. Ему вручили ценный подарок.

— Всегда волнительно подниматься на сцену, — сказал он, — а сколько таких концертных площадок было в моей жизни. Липецк, Москва, Тамбов, Воронеж — везде я побывал в составе музыкального десанта добринской земли. Но выступать — это одно, а смотреть на своих учеников — это совсем другое. Понимаешь, что все твои старания не прошли даром. Находясь на заслуженном отдыхе, частенько пересматриваю свой видеоархив. На кассетах, дисках, флешках — мои ребята. И неважно, сколько им сейчас лет. Для меня они навсегда останутся любимыми учениками. Уверен, что количество юных талантов, взлелеянных нашей альма-матер, будет только расти.

Теплые слова прозвучали в адрес самого многочисленного отделения школы, художественного. Изобразительным искусством здесь занимаются 60 воспитанников. Выставка лучших работ была представлена в фойе ДК.

Учащиеся школы переходят из класса в класс, постепенно постигая азы мастерства. Окончание обучения — первая значимая вершина в достижениях юных талантов. В этом учебном году в школе искусств будет сорок три выпускника. Свидетельства об окончании они получат в конце мая после сдачи всех экзаменов.

И каждый год выпускники поступают в учебные заведения культуры и искусства, продолжая совершенствовать полученные знания в жизни, в профессии, в творчестве. Шестьдесят пять лет школа искусств распахивает свои двери для добринских девчонок и мальчишек, которые выбирают занятия по душе, по своим способностям, и начинается кропотливый, но увлекательный процесс обучения. А рядом с ними преподаватели, которые всегда верят в их одаренность, готовые раскрыть в каждом талант и уникальность. У школы-юбилярши славное прошлое, но мы надеемся, что и будущее будет в ярких, светлых красках.

Справка: сегодня в ДШИ работают 25 преподавателей, на музыкальном, хореографическом, художественном и вокальном отделениях обучаются 598 учащихся. Из двенадцати действующих коллективов два имеют звание образцовых: ансамбль народной песни «Денница» под руководством заслуженного работника культуры Липецкой области Татьяны Морозовой и детский духовой оркестр «Серебряные трубы» под руководством Сергея Ганина.