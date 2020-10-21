Депутаты райсовета объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Добринского района

Районные депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Добринского муниципального района.

Этот вопрос был основным в ходе 2-й сессии Совета депутатов района 7-го созыва.

В утвержденный депутатами состав конкурсной комиссии вошли: Иван Незнамов (генеральный директор ООО «Битюг», депутат райсовета), Лилия Самошина (главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ») и Клавдия Гаврилова (начальник организационного отдела Совета депутатов Добринского района).

Депутаты также установили сроки приема конкурсной комиссией документов от лиц, изъявивших желание побороться за кресло главы муниципалитета. В этом списке помимо прочего – концепция социально-экономического развития муниципального образования на 5-летний период.

Подробнее о сроках и об условиях конкурса читайте в решении сессии, которое публикует районная газета в завтрашнем номере (“Добринские вести, №43 от 22 октября 2020).

Напомним, 9 октября бывший глава Добринского района Сергей Москворецкий досрочно сложил свои полномочия по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы района назначен Роман Ченцов.