Сергей Москворецкий покинул свой пост, исполняющим обязанности главы Добринского района назначен Роман Ченцов

В Добринском районе – новый руководитель. Сергей Москворецкий объявил сегодня о том, что покидает свой пост, досрочно сложив свои полномочия по собственному желанию. Он заявил об этом на первой организационной сессии новоизбранного Совета депутатов Добринского района. Пятилетний срок полномочий главы муниципалитета, напомним, истекал в феврале 2021 года.

Сергей Петрович поблагодарил своих теперь уже бывших коллег за годы совместной плодотворной работы и пожелал всем присутствующим трудиться на благо хлебного края.

Исполняющим обязанности главы Добринского района назначен Роман Ченцов. До настоящего момента он трудился заместителем начальника управления ветеринарии Липецкой области.

Роман Иванович родился в Талицком Чамлыке, окончил местную школу. Кандидат ветеринарных наук.

Женат, воспитывает двоих детей.