Дирижёр стальных путей

Дежурный по станции — сердце железнодорожного узла. Сегодня дежурит Максим Карташов. На своём рабочем приборе он показывает, где примерно находится вокзал станции Добринка.

Железная дорога давно стала пульсом нашей Добринки. Посёлок без движения поездов и мерного стука их колёс уже невозможно представить. А в канун Дня железнодорожника хочется заглянуть туда, где рождается эта безупречная слаженность, — к дежурному по станции, от которого зависит, чтобы поезда шли точно и безопасно. Сегодня дежурит Максим КАРТАШОВ, у него и узнаем, как держать такой ритм, из чего складывается этот непростой, но по-своему романтичный труд.

С 2017 года он на посту дежурного по станции Добринка. Родом – из соседнего Мордовского района. И в семье — первый, кто связал жизнь с «чугункой». Родители далеки от железной дороги. Но так, с одной стороны, могут сказать многие. С другой, — мы все связаны с путями сообщения в своей жизни: вряд ли из взрослых найдётся хоть один человек, не дремавший в поезде под раскачивание вагона. Только пассажирам всё равно, как и кто регулирует это самое движение, лишь бы состав ровно ехал и не останавливался, где не надо. Мой собеседник – как раз и есть тот самый человек, кто этим процессом руководит.

— Специально учился этому 3 года и 10 месяцев на факультете организации перевозок и управления на транспорте в Тамбовском техникуме железнодорожного транспорта, — улыбаясь, рассказывает о себе Максим Алексеевич, — и меня по окончании сразу направили в Добринку. 14 августа исполнится 9 лет, как я здесь тружусь.

— Какие качества назовёте обязательными для дежурного по станции? – задаю вопрос М.А. Карташову.

— Это серьёзная работа, требующая знаний, обязательно нужно быть внимательным, пунктуальным и, самое главное, ответственным человеком, — отвечает он без раздумий. — За всем надо уметь следить одновременно: за стрелками, сигналами, расписанием. За тем, чтобы каждый состав шёл по своему маршруту и вовремя.

Молодой человек признался, что при выборе профессии сошлись сразу два чувства: притягательная романтика стальных магистралей и желание надёжного, твёрдого дела. Дежурят они посменно по 12 часов в сутки. Обычно здесь в это время насчитывается 5 человек. Помимо начальника и дежурного, ещё вахту несут кассир, приёмосдатчик и составитель поездов.

Смену Карташов считает удачной, если все поставленные задачи были выполнены, а главное для дежурного — обеспечена безопасность и соблюдён точный график в пропуске поездов. Конечно, в приоритете – пассажирские. Важно, чтобы им всегда горел зелёный свет и ничто не мешало движению. Однако не меньше нужно уделять внимания и грузовым составам.

Хоть стаж у Максима Алексеевича менее десяти лет, но он за это время уже заметил, что подход к организации их труда изменился: в связи с техническим прогрессом увеличилась пропускная и провозная способность. Ещё недавно он журналы заполнял вручную, сейчас почти всё ведётся в электронном виде.

За сутки через станцию Добринка проходят около 20 пар поездов. До ковидного 2020-го года здесь можно было увидеть два международных пассажирских состава, следовавших из Баку и Душанбе до нашей столицы. Но потом их отменили. И пока движение не восстановлено.

По традиции железнодорожники в свой праздник желают друг другу «зелёной улицы». Максим Карташов ещё с улыбкой добавляет к этому самое главное:

— Пусть дорога будет не только зелёной, но и спокойной, безопасной для всех, кто в пути.