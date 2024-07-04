Команды добринских педагогов и школьников стали победителями областного турслета

На прошлой неделе зеленый массив неподалеку от Талицкого Чамлыка (Талицкий лес) принимал участников областного турслета школьников и работников образования.

Несмотря на жару, к нам приехали 16 команд педагогов из большинства районов Липецкой области. Общее число участников было около 200 человек.

На открытии туристского слета от имени главы Добринского района А.Н. Пасынкова всех гостей поприветствовали его заместитель Г.М. Демидова и начальник отдела образования И.М. Немцева. Они отметили важность турслета, который сплачивает коллектив учителей и позволяет вместе добиваться поставленных целей. Они пожелали педагогам с пользой отдохнуть, а сильнейшим — победы. Программа двухдневного слета была насыщенной в творческом и спортивном плане. Команды соревновались в спортивном ориентировании, конкурсах краеведов, плакатов, биваков, поваров. Самыми зрелищными стали преодоление полосы препятствий и творческий конкурс.

Судейская коллегия позже подвела итоги туристского слета. На церемонии награждения глава Добринского района А.Н. Пасынков отметил, что туристов не пугает никакая погода.

— Очень приятно видеть, — сказал Александр Николаевич, — ваши горящие глаза. Для вас не существует никаких преград, вы те, кто ищет настоящих приключений и стремится к новым вершинам. Надеюсь, что вам понравился наш добрый край. Желаю вам и дальше укреплять свое здоровье, развивать такие навыки, как ловкость, выносливость, терпение и силу. Уверен, что этот турслет запомнится вам надолго.

Нашим учителям помогли родные «стены». Добринская команда педагогов заняла первое общекомандное место, взяв золото во многих конкурсах турслета. Второе место досталось педагогам из Ельца, а бронзовую награду получили туристы из Данковского района.

А немного ранее на берегу реки Битюг развернули палаточный лагерь юные романтики из 14 районов Липецкой области. Наш район снова стал главной площадкой для детского турслета и собрал полторы сотни участников. Их всех поприветствовал заместитель главы администрации Добринского района О.Н. Малыхин. Олег Николаевич также побывал в лагере нашей команды, пообщался со школьниками. Соревновательная и творческая программы у юных туристов были не менее насыщенные, чем у их наставников.

По итогам всех конкурсов и испытаний сборная команда школьников нашего района уверенно заняла первое место, что стало лучшим результатом за прошлые годы. Позади остались соперники из Ельца и Измалковского района, которые стали серебряными и бронзовыми призерами.