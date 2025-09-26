“Для нас вы лучше всех!”

Не так давно в гости к своей бывшей воспитательнице Елене Николаевне Матыциной пришли первоклассники. В мае нынешнего года она выпустила их из стен детского сада.

— Это был первый мой выпуск, — рассказывает педагог. — Прощаясь с ними, пожелала успехов в учебе, а в ответ услышала самое дорогое: — «Вы для нас лучше всех!». Конечно же, пригласила в гости. И ребята не заставили себя долго ждать.

Детям Елена Николаевна была искренне рада. Выслушала их рассказы о непривычной пока еще для них школьной жизни, напоила чаем…

— С момента выпуска прошло всего несколько месяцев, но как же изменились мои недавние выпускники: повзрослели, посерьезнели, — отметила Елена Николаевна.

Сейчас у нее другие воспитанники.

— Такие же непосредственные, открытые, милые. За это я и обожаю малышей, потому и работаю в детском саду, — опережая мой вопрос о выборе профессии, подчеркнула Е.Н. Матыцина.

Вот уже семь лет она — воспитатель группы дошкольного обучения лицея №1 п. Добринка. Имеет высшую квалификационную категорию. Плюсом к высшему педагогическому образованию получила квалификацию «Воспитатель дошкольных учреждений», дистанционно пройдя специальный курс.

После школы Елена отучилась в Мичуринском государственном педагогическом институте, несколько лет проработала в одном из липецких интернатов, а потом вернулась на малую родину — в Добринку.

— Свою нынешнюю профессию ни за что не променяю на какую-либо другую, — говорит Елена Николаевна. — Мои воспитанники — это моя вторая семья. От них заряжаюсь энергией, добротой и позитивом.

— А на свою семью силы остаются? — интересуюсь.

— Конечно, — услышала в ответ. — В выходные и по вечерам мы с мужем стараемся по максимуму уделять время нашему сыну, семикласснику Николаю. Вот недавно, к примеру, ездили с ним на экскурсию в город моей студенческой юности Мичуринск. Показала свой вуз, общежитие, погуляли по городу. Удовольствие от поездки получили колоссальное!

Весной нынешнего года Е.Н. Матыцина участвовала в районном конкурсе «Воспитатель года».

— Выступила отлично, — говорит специалист отдела образования Е.М. Злобина. — Хотя тема у нее была очень сложная: развитие речи ребенка посредством составления рассказа в технологии сторителлинга (это инструмент для передачи информации и знаний с помощью поучительных историй).

А еще Елена Николаевна успевает с нашей районной газетой сотрудничать, присылая небольшие заметки о своих воспитанниках. Вот и в сегодняшнем выпуске на последней страничке публикуется ее материал.