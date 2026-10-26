Добринка едет вперёд

Июль прошлого года стал для Добринского округа переломным месяцем. Когда старое АТП окончательно встало, оставив жителей без связи с внешним миром и соседними селами, казалось, что транспортный коллапс — это надолго. Кризис сумела обуздать хрупкая, на первый взгляд, девушка с железным характером. Новый перевозчик — индивидуальный предприниматель из Липецка Анна Владимировна Хорошкина.

Ее усилиями было полностью восстановлено автобусное сообщение по внутрирайонным, межмуниципальным и поселковым маршрутам. При этом и расписание рейсов, и цена на билеты остались прежними. Таким образом, она вернула доверие добринцев к работникам пассажирского автотранспорта. Оно, это доверие, было утрачено в последние месяцы из-за действий руководства АО «Добринское АТП», которое допустило остановку и последующую отмену всех без исключения автобусных маршрутов. Как внутри Добринки, так и за ее пределами. Со стороны районной администрации с нерадивым перевозчиком в срочном порядке был расторгнут договор, а уже с 11-го июля к работе приступила новая организация.

На данный момент все автобусные рейсы отправляются от автостанции Добринка, сюда же и прибывают. Автостанция снова живет привычной жизнью. С апреля здесь заработали билетные кассы, и теперь порядок стал строгим, но справедливым: без билета ни шагу. Галина Афанасьева и Ольга Фомочкина, бессменные билетные кассиры, встречают пассажиров с улыбкой. Даже если кто-то забыл купить проездной, его вежливо направят в кассу, не оставив на перроне. А для тех, кто планирует поездки заранее, возобновили предварительную продажу билетов за сутки. Голос диктора, объявляющий об отправлении, стал для пассажиров символом стабильности.

Водитель Олег Исаев тридцать крутит баранку. Работой в новой организации доволен. Искать что-то другое не намерен, зарплата хорошая и вовремя, отношение руководства — на высоте. В день визита корреспондента «ДВ» он выполнял дневной рейс на Отскочное. Вслед за ним к автостанции прибыли автобусы под управлением Ивана Болдина и Владимира Кириллова. Несколько минут на общение, во время которого мы занялись арифметикой. Я предложил каждому посчитать свой водительский стаж. Вместе получилось почти семьдесят лет.

— Ого, сколько! — в один голос удивились собеседники.

Очередной автобус подходит к посадочному перрону. Это одна из двух «Газелей», приобретенных новым перевозчиком. За рулем одной — опытный водитель Алексей Павлов. Второй микроавтобус доверили Николаю Перепелицыну. За «Газелями», состояние которых оценивается на твердую пятерку, добринцы ездили в Калугу. Приобретение дополнительных транспортных единиц стало возможным благодаря кредитным средствам, полученным в одном из банков.

— Без поддержки окружной администрации нам было бы крайне тяжело, — говорит инженер автопредприятия Евгений Прошин, — и глава муниципалитета Александр Пасынков, и его заместитель Александр Ногтев регулярно интересуются, как у нас дела, что нужно для более эффективной работы нашего предприятия. Такое повышенное внимание с их стороны дает нам уверенность в завтрашнем дне.

За рулем одиннадцати автобусов посменно трудятся водители Олег Анохин, Сергей Бадулин, Иван Болдин, Павел Жуков, Николай Перепелицын, Олег Исаев, Сергей Какоткин, Владимир Кириллов, Александр Кондрашов, Алексей Павлов и Владимир Поляков. Каждый день за рулем для этих людей большая ответственность. Теперь, когда за их спиной есть надежное руководство, а впереди исправные автобусы и благодарные пассажиры, эта работа приносит только удовлетворение. Добринка едет вперед, и останавливаться больше не собирается.

Справка: ежедневно добринские автобусы делают восемь междугородных рейсов до Липецка и обратно, тридцать восемь — по внутримуниципальным маршрутам, в зависимости от дней недели. Двадцать один рейс выполняется по Добринке, от автостанции до улицы Воронского (16) и кольцевой по окружному центру (5). окружному центру (5).