Итогом визита руководителя Добрушского районного исполнительного комитета Гомельской области Республики Беларусь Александра Горбача в Добринский район стало подписание с главой нашего муниципалитета Александром Пасынковым соглашения о партнерских отношениях этих территорий.

На прошлой неделе в правительстве Липецкой области был дан старт Дней Республики Беларусь в нашем регионе. В Липецк приехала делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым и министром финансов Республики Юрием Селиверстовым. Как рассказал глава Добринского района Александр Пасынков на стратегической сессии «Сотрудничество Липецкой области с Республикой Беларусь», губернатор региона Игорь Артамонов подписал с гостями ряд соглашений в разных сферах деятельности. Аналогичные документы были подписаны и с 6 муниципалитетами Липецкой области, в том числе и Добринским районом.

А в минувшую пятницу председатель Добрушского районного исполнительного комитета Гомельской области Александр Горбач посетил гостеприимный Добринский край. Его деловой визит к нам начался с возложения цветов к памятнику землякам-добринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вместе с главой Добринского района Александром Пасынковым они почтили память павших минутой молчания. Гость из Беларуси с сожалением отметил, что на возглавляемой им территории с каждым годом становится меньше фронтовиков, но руководство Добрушского района старается всячески поддерживать ветеранов. Как отметил А.Н. Пасынков, и в Добринском районе ветеранов уже не так много, но в нашей памяти они навсегда останутся настоящими героями, отстоявшими свою Родину.

Затем глава нашего района познакомил Александра Анатольевича с богатой историей Добринского края, его экономическим потенциалом. Александр Николаевич подчеркнул, что главное богатство нашего «хлебного» края — это его люди.

Поистине историческим событием для обеих территорий стало подписание соглашения об установлении партнерских (побратимских) отношений между администрацией Добринского района и Добрушским районным исполнительным комитетом Гомельской области Республики Беларусь. Это событие прошло в большом зале районной администрации. Соглашение касалось сотрудничества по развитию экономического потенциала наших территорий, обмена опытом по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также налаживания деловых связей, проведения конференций по вопросам растениеводства и внедрения современных технологий в рамках посещения официальных делегаций наших районов. В соглашении были прописаны мероприятия в сфере образования, культуры, спорта. Все они будут реализованы в период 2024-2025 годов.

Знакомство белорусского гостя с Добринским районом продолжилось в течение всего дня. Александр Анатольевич посетил бассейн «Жемчужина», «Музей хлеба», отремонтированный ЗАГС. А свои впечатления от осмотра помещения спортивного зала лицея №1 п. Добринка, тренажерного зала в нем же, а также актового зала и информационно-библиотечного центра он выразил одним словом: «Круто!».

С экономическим потенциалом Добринского района А.А. Горбач познакомился на примере успешной работы главного флагмана нашей экономики — Добринского сахарного завода. Генеральный директор перерабатывающего предприятия Владимир Арустамов показал презентацию с основными экономическими выкладками и провел небольшую экскурсию по цехам основного производства.

В конце своего визита Александр Анатольевич отметил, что Добринский район имеет крепкий экономический потенциал, развитую социальную сферу. Его родной добрушский район по численности населения примерно равен нашему муниципалитету. Там также есть несколько крупных предприятий, которые составляют основу экономики района. Какие-то наработки в хозяйственной деятельности белорусский коллега намерен перенять у добринцев.