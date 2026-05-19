Добринка помнит… 55 лет назад на привокзальной площади был открыт памятник павшим воинам

Памятник погибшим воинам-землякам в п. Добринка. Так он выглядит в наши дни.

РЕПОРТАЖ ИЗ 1971 ГОДА

26 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В селах и деревнях жили сотни фронтовиков. Почти все, несмотря на полученные в боях увечья, трудились на производстве и в сельском хозяйстве. Еще кровоточили душевные раны у вдов, матерей и сирот, не дождавшихся своих близких с войны.

Люди помнили каждого погибшего земляка, поэтому открытие в селах памятников становилось настоящим событием. В 1971 году (первыми в районе) они появились в Добринке, Пушкино и Верхней Матренке.

9 Мая в райцентре собралось около семи тысяч человек. Колхозы и совхозы прислали своих делегатов — лучших тружеников. С алыми знаменами в руках участники шествия двинулись к привокзальной площади. Отдельной колонной шли ветераны с боевыми наградами на груди. Впереди, с факелом, зажженным от Вечного огня на площади Героев в Липецке, шагал Герой Советского Союза из Ровенки Федор Тихонович Чирков.

Деревья в привокзальном сквере были усыпаны вездесущими ребятишками, в распахнутых настежь окнах вокзала тоже теснилась детвора.

У памятника, скрытого под белым полотном, замер почетный караул: ветераны В.И. Трунаев, С.Н. Назаркин, В.С. Зубков, С.Г. Полстянов.

Колонны добринцев, шествующие к памятнику павшим, всегда возглавляли ветераны войны.

Раздался сигнал трубы. Голоса над площадью стихают. Открыл митинг председатель исполкома районного Совета депутатов трудящихся И.П. Берлев, который передал слово военкому И.С. Ступину, секретарю райкома комсомола А.А. Болдыреву, первому секретарю райкома КПСС В.В. Донских. От ветеранов выступил Павел Петрович Воробьев — летчик, воевавший вместе с французской эскадрилью «Нормандия-Неман». Свою речь он закончил словами:

— Будьте достойны памяти павших, товарищи!

Затем добринцы почтили павших минутой молчания.

Первый секретарь райкома партии В.В. Донских открыл памятник и зажег Вечный огонь от факела, переданного Героем Советского Союза Ф.Т. Чирковым.

Белое покрывало упало, и люди увидели скульптурную группу: воины и склоненная в глубокой скорби мать. Грянул троекратный залп — солдаты салютовали павшим.

Все фоторепортажи со Дня Победы, в том числе и с открытия памятника, делал фотокорреспондент нашей районной газеты Иван Егорович Коробкин (на фото справа).

Замуровать списки погибших воинов Добринского района доверили фронтовикам: кавалеру орденов Славы трех степеней С.Н. Назаркину, директору совхоза «Добринский» С.Г. Полстянову, служащей М.Ф. Заичкиной, председателю колхоза им. Карла Маркса В.С. Зубкову, Герою Соцтруда А.Н. Лупенко. Под траурную мелодию списки опустили в нишу. Рядом школьники положили гильзу со священной землей, привезенной с Мамаева кургана.

Митинг завершился возложением венков.

Трибуна из автомобильных бортов опустела, покинул площадь духовой оркестр. Но народ долго еще стоял возле памятника…

Интересный факт. Во время митинга через станцию Добринка проходил пассажирский поезд на Москву. Во время короткой остановки проезжающие услышали оркестр, увидели открытие мемориала и уговорили руководство поезда и станции ненадолго задержать отправление состава. Пассажиры вышли на площадь, чтобы отдать дань уважения павшим. Те четыре минуты задержки поезда запомнились и проезжим, и добринцам навсегда.

Концерт на привокзальной площади в честь 40-летия Победы. На сцене — артисты районного ДК, без которых не обходился не один праздничный концерт: В. Алексикова, В. Комаров, В. Жигулин, П. Стрельников.

МЕСТО ПАМЯТИ

А 22 июня 1971 года у памятника впервые прошел митинг, посвященный годовщине начала Великой Отечественной войны. Со всех улиц Добринки колоннами, группами и в одиночку шли на привокзальную площадь люди. Многие пожилые женщины были в траурной черной одежде. Они шли к мемориалу — общему для всех добринцев месту памяти, чтобы выразить скорбь о всех не пришедших с войны.

С тех пор каждый год не только в День Победы, но и в трагическую для нашего народа дату 22 июня у монумента проводятся мероприятия в память о погибших.

Памятник на привокзальной площади стал особенным местом для всех нас. Здесь в советские годы повязывали красные галстуки пионерам.Молодожены в день бракосочетания приносят к монументу цветы в знак благодарности погибшим за мирную жизнь. Приходят поклониться героям призывники — завтрашние солдаты.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

8 мая 2000 года, в 55-ю годовщину Великой Победы, на привокзальной площади райцентра торжественно открыли Аллею Героев. Первоначально было установлено девять бюстов Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы: Нестерова Степана Кузьмича, Калинина Ивана Андреевича, Григорова Ивана Алексеевича, Макаренкова Ивана Михайловича, Путилина Василия Сергеевича, Чиркова Федора Тихоновича, Назаркина Сергея Николаевича, Дрикаловича Николая Николаевича, Цыганова Дмитрия Арсентьевича.

Так выглядела Аллея Героев в год ее открытия. Со временем она преображалась. Но всегда здесь были цветы.

В 2015 году в этом ряду был увековечен еще один Герой Добринской земли из с. Новочеркутино — полный кавалер ордена Славы Алексей Иванович Цаплин.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

День Победы на государственном уровне с официальным выходным стали праздновать в 1965 году — в двадцатую годовщину окончания Великой Отечественной войны. До этого, конечно же, праздник отмечали, но не так масштабно. О том, как это было в Добринке, мы узнали из подшивки районной газеты за те далекие годы.

1958 год

Добринцы торжественно отметили День Победы в районном Доме культуры и Чуевской средней школе. Работники военкомата сделали доклады об исторической победе Советской Армии над гитлеровскими полчищами.

Потом в Доме культуры демонстрировался кинофильм «Звезда», а в Чуевской средней школе выступали физкультурники со сложной и интересной программой.

1964 год

В районном ДК состоялось торжественное заседание, посвященное Дню Победы. Попасть на него можно было по пригласительным билетам, распространявшимся в трудовых коллективах. С докладом о девятнадцатой годовщине исторической Победы выступил райвоенком т. Ступин. Он отметил, что свыше двух тысяч добринцев — участников Великой Отечественной войны за ратные подвиги были награждены орденами и медалями.

Участники торжественного заседания посмотрели кинофильм «Суд народов» о Нюрнбергском процессе.

1965 год

В канун Дня Победы в Добринке открыли памятник борцу за советскую власть, нашему земляку Василию Григорьевичу Мжачеву, который погиб от рук бандитов в 1925 году.

В дальнейшем, пока не появится памятник павшим в годы войны землякам, добринцы 9 Мая будут приносить сюда венки в честь Дня Победы.

Ну и, конечно, ключевым событием торжеств было шествие колонны демонстрантов и возложение венков на братскую могилу летчиков, похороненных на Чуевском кладбище.

1970 год

Вечером, 8 мая, после торжеств в районном Доме культуры, на площади им. Ленина собрались учащиеся обеих школ, молодежь предприятий и учреждений райцентра. На трибуне — ветераны войны и труда, члены ВЛКСМ.

— Вам, бесстрашные! Вам, бессмертные! Вам, герои, посвящается! — так начал митинг комсомолец В. Агеев.

Затем в наступившей тишине прозвучали слова клятвы верности современной молодежи комсомольцам военных лет, отдавшим жизнь за свободу народа.

Выступила учительница Добринской средней школы №1 Р.Н. Дурова, которая в 1943 году 17-летней девчонкой вместе с группой сверстниц добровольно ушла на фронт и вернулась домой только в сорок пятом.

Прозвучала команда зажечь факелы. В ту же минуту в руках школьников вспыхнули несколько сотен факелов, а в небо взвились красные и зеленые ракеты. Торжественная процессия направилась по центральной улице имени Горького к месту, где заложен памятник героям-добринцам, погибшим в 1941-1945 годах. Здесь комсомолец Сергей Сысоев из второй Добринской школы прочел «Реквием» Роберта Рождественского (кстати, это еще одна традиция митингов 8 мая у памятника погибшим, только теперь эти берущие за душу стихи звучат в записи). Митинг завершился возложением гирлянды Славы к подножию будущего памятника. В дальнейшем это также станет обязательным моментом шествия 8 мая.

ДОБРИНКА ВОЕННОЙ ПОРЫ

Теперь уже никто не ответит на вопрос, почему для памятника погибшим воинам-землякам выбрали именно привокзальную площадь. Однако время показало, что место это оказалось очень удачным. Тем более что благодаря железнодорожной станции о поселке Добринка известно далеко за его пределами. С этим местом связано множество событий и человеческих судеб.

Осенью 1942 года через станцию Добринка один за другим шли воинские эшелоны — страна готовилась дать отпор врагу под Сталинградом. Старейший железнодорожник станции А.С. Фоминцев был одним из тех, кто организовал тогда не только четкий прием и отправку транзитных эшелонов, но и сумел обеспечить отправку составов со снаряжением и продовольствием.

Еще до войны он стал инициатором метода безотцепной погрузки и выгрузки сборных грузов. Этот способ очень пригодился в военное время.

Алексей Сергеевич Фоминцев, проработавший на стальных магистралях более сорока лет, имел в трудовой книжке такую запись: «За хорошую организацию работы, за пропуск без задержки воинских эшелонов объявить благодарность ответственному дежурному по станции Добринка Фоминцеву А.С.». А в 1943 году он получил медаль «За трудовое отличие».

— Ведь каждая лишняя минута простоя состава в ту пору могла стоить жизни многим нашим солдатам на фронте,— вспоминал А.С. Фоминцев.

МАЛЬЧИШКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

У добринской детворы военных лет, особенно у тех, кто жил неподалеку от вокзала, были свои, совсем не безопасные, развлечения.

Довоенное фото. На нем ученики Чуевской школы. Среди них Дмитрий Тупиков, ушедший добровольцем в батальон истребителей танков и пропавший без вести в 1941 году. Не вернутся с войны и многие его школьные друзья, изображенные на этом снимке…

Вспоминает учитель-ветеран Вячеслав Иванович Мальцев:

«Мы часто прибегали на вокзал встречать военные эшелоны. Бойцы угощали нас хлебом, сахаром, консервами. Особое внимание привлекали платформы с подбитой военной техникой. Мы забирались в покореженные снарядами танки. Часовые нам это не разрешали, но мальчишки — народ пронырливый. Находили патроны, запалы к гранатам, штыки…».

Слова Вячеслава Ивановича подтверждает наш земляк Владислав Константинович Киселев. Детство и юность будущего заместителя министра рыбного хозяйства СССР прошли в Добринке военной поры. Вот как он вспоминает те годы.

«Добринка военных лет… Надрывный воющий звук немецких самолетов… Зенитные четырехствольные установки… Устремленные в небо струи трассирующих пуль… Танки на открытых платформах эшелонов, останавливающихся на нашей станции. Мы, мальчишки, забирались на платформы, залезали в танки. В этих машинах, направляющихся на ремонт, можно было найти много интересного: гильзы, патроны, а то и пистолет.

Как и все школы, Чуевская средняя, где я учился, начала занятия только 27 октября 1941 года. Это было вызвано тем, что большинство учеников и учителей находились на полевых работах. Но учились дети старательно и успешно наверстывали пропущенные дни. Учителя связывали программный материал с суровой реальностью. Они воспитывали в детях патриотизм и ненависть к немецким оккупантам.

Одно время в школе размещался госпиталь. Чтобы скрасить время лечения раненых, мы показывали им концерты.

Когда фронт подошел близко к Добринке, в нашем классе на втором этаже проломили стену. Слева от классной доски сделали амбразуру для пулемета — именно с этой стороны ожидали появление врага. Пока пулемет не установили, мы, слушая учителя, смотрели через амбразуру на падающий снег. К счастью, пулемет не потребовался. Немцев остановили в нескольких десятках километров от Добринки…».

«МИЛЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ДОБРИНКА!»

Возможно, В. Мальцев и В. Киселев были среди тех ребят, о которых написал в своих воспоминаниях Мансур Гизатулович Абдулин — сержант 66-й гвардейской стрелковой дивизии, автор мемуаров «160 страниц из солдатского дневника».

Его дивизия после Сталинградской битвы в железнодорожных эшелонах следовала в сторону Курской области. Три дня состав стоял в Добринке. Вот как Мансур Абдулин рассказывал в своей книге об этом коротком эпизоде мирной жизни между боями.

«Запомнил в Липецкой области одну милую железнодорожную станцию, где наш эшелон простоял несколько дней. Эта станция и поселок при ней называются Добринка. Название вызывало у нас особое чувство интереса к жителям. Особенно мы подружились с детьми. Детей мы кормили из своей кухни.

Несмотря на трудное материальное положение, в поселке царило праздничное настроение, и все были уверены в скором окончании войны. Старики и женщины старались угощать нас чем могли, и, главное, мы чувствовали их любовь к нам, нашей армии. Была весна, когда особенно не хватало еды, и мы тоже делились своим небогатым пайком с добринскими жителями. По кусочку хлеба или сухарика выкраивали для них. Дети хлеб не ели, а сосали, как лакомство, чтоб продлить удовольствие…

Собаки, коровы, запах навоза, цветы на окнах — все было таким дорогим, таким нужным.

Прости мне, читатель, если описание нескольких дней в Добринке создало впечатление излишней умиленности. Прими во внимание, что как грязное, завшивленное тело потребовало после Сталинградской битвы горячей воды и чистой одежды, так мозг в те дни, чтобы сохранить равновесие, искал резко противоположных впечатлений, а именно: впечатлений добра и человечности. Шел необходимый процесс восстановления души. Ибо, по моему глубокому убеждению, воевать со злом должны только добрые люди.

Милые жители поселка Добринка! Спасибо вам за те весенние дни 1943 года, когда мы после ужасов Сталинградской битвы стояли эшелонами у вас!..».

ПОМОГАЛИ ФРОНТУ

Газета «Известия» в номере от 13 августа 1941 года писала: «Среди железнодорожников и домохозяек маленькой станции Добринка Юго-Восточной железной дороги установился хороший обычай еженедельно посылать несколько посылок с подарками бойцам доблестной Красной Армии.

Инициатором этого дела явился престарелый пенсионер И.В. Черногоров, 53 года работавший на ст. Добринка ночным сторожем. На приобретение подарков он отдал часть своей июльской пенсии».

Товарищ писателя М. Горького И. Черногоров в начале войны одним из первых стал помогать бойцам.

Напомним, Иван Васильевич Черногоров в 1889 году работал вместе с М. Горьким сторожем на станции Добринка, опекал его. Их дружба сохранилась на всю жизнь. Горький пару раз навещал своего приятеля в Добринке, помогал ему материально.

И.В. Черногоров не дожил до Победы, умер в 1941 году в преклонном возрасте.

О доброте и самоотверженности земляков рассказывала старейшая жительница п. Добринка А. Логунова. Ее воспоминания есть в сборнике «Поклонимся великим тем годам».

«В начале войны я работала на хлебопекарне. Здесь мы выпекали хлеб, сушили сухари, затаривали их в мешки и отправляли на фронт.

В октябре 1941 года в Чуевской школе развернулся госпиталь, и я устроилась туда. Раненых поступало много. В основном доставляли обмороженных бойцов и офицеров (в 1941 году была суровая зима). Мы старались облегчить их страдания как могли. Селяне приходили в госпиталь, читали бойцам газеты, выступали с концертами, заводили патефон.

Было трудно. Работали без выходных. Но никто не жаловался. Все понимали: война…».

И ПРИШЛА ПОБЕДА

И вот она пришла — долгожданная Победа!

Это время хорошо помнит Татьяна Ивановна Асламова, тогда еще девочка-подросток.

— Жили все в первые послевоенные годы очень-очень бедно. Мой дед Александр Андреевич Пальмов круглый год носил бессменную застиранную гимнастерку, солдатские галифе и огромные литые калоши на босую ногу. Другие фронтовики тоже не скоро расстались с солдатской одеждой. Но люди не были разобщены, всегда старались помочь тем, кому жилось совсем тяжело.

По выходным дням мы с бабушкой Марией Степановной Буданцевой, добрейшей души человеком, ходили на рынок (он располагался на месте нынешнего лицея). У входа, по обеим сторонам сидели десятка полтора покалеченных войной инвалидов (без рук, ног, слепых). Перед ними стояли железные котелки. Денег у людей тогда не было и в них клали горбушку хлеба, яичко, насыпали в протянутую ладонь щепоть табака. Бабушка тоже для этого случая всегда держала при себе яйцо от нашей единственной сохранившейся в хозяйстве курочки.

И все-таки жизнь налаживалась. Молодость брала свое. Через год после Победы все еще возвращались из армии фронтовики. Наши добринские девчата (кто помоднее — в сшитых из марли и подкрашенных платьях) ходили на вокзал встречать вечерний поезд из Москвы с демобилизованными бойцами. Это были уже не теплушки, а пассажирские вагоны.

Если остановка затягивалась — заводились знакомства, парни и девчата обменивались адресами…

Все пережили, выдержали наши люди. Вернулись к мирной жизни, не ожесточившись сердцем. Вчерашние фронтовики восстанавливали разрушенное в годы войны хозяйство, растили детей и никогда не жаловались на трудности. Много повидавшие в своей жизни, они совсем по-другому смотрели на нее.

Одни из последних ветеранов п. Добринка. С каждым годом их становилось все меньше и меньше. Сегодня в Добринском округе остался всего один — А.Н. Скворцов.

ПОЕЗД ПАМЯТИ

В советское время у добринцев была добрая традиция — ездить по местам боевой славы, в города-герои. На их организацию из районного бюджета, а также от колхозов, совхозов и предприятий выделялись немалые средства.

Многим запомнилась февральская поездка 1971 года. Тогда добринцам предоставили туристический поезд «Липчанин» — 15 вагонов! В нём отправились в город-герой Волгоград участники Сталинградской битвы, ветераны труда, молодые передовики.

Особенно дорога была эта поездка тем, кто сам сражался за Сталинград. Таким был В.А. Кунов — в мирной жизни электросварщик колхоза «Дружба», а в сорок втором — механик-водитель танка. Он своими глазами видел ту самую землю, изрытую воронками от бомб и снарядов.

Рядом с ним, вспоминая прошлое, ехал его односельчанин Я.П. Тонких, бывший политработник. На его груди — семь боевых наград, среди которых медаль «За оборону Сталинграда».

Было что вспомнить в эти дни Н.Ф. Дробышеву из совхоза «Петровский», В.И. Трунаеву из Добринки, В.Т. Скоморохову из колхоза им. Димитрова, В.И. Крутских из колхоза им. Фрунзе и другим защитникам Сталинграда. А их живые рассказы дополнили слова экскурсоводов.

И сегодня уже внуки и правнуки тех фронтовиков хранят память о Великой Отечественной войне. Посещают города, овеянные воинской славой, собирают родословные своих предков, защищавших Отечество, идут с их портретами в строю «Бессмертного полка», подтверждая ставшие крылатыми слова из стихотворения Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто».

1976 год. Учащиеся ДСШ №1 вместе со старшей вожатой Т. Пчельниковой наводят порядок у памятника.

***

20590 добринцев были призваны в действующую армию. Многие пошли на фронт добровольцами. Добринцы являлись основной частью личного состава 315-го стрелкового полка, входившего в состав 19-й Воронежско-Шумлинской краснознаменной, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени стрелковой дивизии. Этот полк мужественно воевал с фашистами и нанес ощутимый урон противнику, а под Ельней прославился беспримерной отвагой.

7498 уроженцев нашего района пали на полях сражений. Среди вернувшихся в родные места фронтовиков 1530 человек были искалеченными войной инвалидами.