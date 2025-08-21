Добринка снова на колёсах!

Все маршруты работают, цены не выросли. Как новый перевозчик исправляет ошибки старого?

В Добринском районе полностью возобновлено автобусное сообщение по внутрирайонным, межмуниципальным и поселковым маршрутам. При этом и расписание рейсов, и цена на билеты остались прежними. Новый перевозчик, пришедший в Добринский район, намерен не только выполнять привычные всем рейсы, но со временем и расширить маршрутную географию.

Итак, знакомьтесь: индивидуальный предприниматель Анна Хорошкина из Липецка. Она взяла на себя непростую миссию — вернуть доверие людей к работникам пассажирского автотранспорта. Оно, это доверие, было утрачено в последние месяцы из-за действий руководства АО «Добринское АТП», которое допустило остановку и последующую отмену всех без исключения автобусных маршрутов как внутри Добринки, так и за ее пределами.

Со стороны районной администрации с нерадивым перевозчиком в срочном порядке был расторгнут договор, а уже с 11-го июля к работе приступила новая организация. Ее главный инженер Евгений Прошин — наш земляк, родился и вырос в Добринке. Окончил автомобильный факультет ВВАТУ, командовал автомобильной ротой, на гражданке руководил автобазой Добринского райпо, также работал в местном автотранспортном предприятии инженером по эксплуатации подвижного состава. Его отец, Сергей Прошин, трудился там же на более высокой должности. Так что генный потенциал у Евгения для управления транспортными потоками — тот, что надо.

Главный инженер нового предприятия-перевозчика Евгений Прошин (слева) и водитель Александр Кондрашов: есть тема для короткой производственной летучки.

Сейчас на маршруты у нового перевозчика ежедневно выходят девять автобусов, три из которых принадлежат Евгению, а шесть машин передала ему районная администрация. Рабочий график Прошина-среднего весьма насыщен. Рано утром он лично выпускает автобусы на линию, во время их движения по телефону корректирует работу водителей. В их роду есть еще и Прошин-младший, Алексей, ныне командующий автослужбой одной из дивизий Вооруженных сил РФ.

Предобеденное время, остановка общественного транспорта в центре Добринки. Женщина, отчаявшись дождаться автобуса, пытается остановить проезжающие в сторону СОМа автомашины. Ей срочно нужно попасть в поликлинику. Познакомились, ее зовут Валентина Косых, она приехала в районный центр из Петровского. По ее словам, в те дни, когда автобусы не ходили, а к докторам нужно было попасть на прием, она потратила шесть тысяч рублей на такси. И сейчас была готова раскошелиться, лишь бы уехать до поликлиники побыстрей.

— Пять минут осталось до прибытия маршрутки, — сообщил ей Евгений Прошин.

Жительнице п. Петровский Валентине Косых, как и многим жителям и гостям Добринки, больше не придется испытывать неудобств в ожидании транспорта.

Женщина недоверчиво посмотрела в его сторону, еще раз внимательно изучила расписание на стене остановки, и … вновь отправилась ловить попутку до улицы Воронского. Сомнения жительницы Петровского развеял автобус с табличкой «Маршрутное такси» на лобовом стекле, подошедший к посадочной платформе. Водитель Александр Кондрашов пригласил ее в салон, а сам вышел на пару минут пообщаться с начальством.

Деловой разговор с главным инженером, во время которого обе стороны обсудили коррективы в производственном процессе, завершился за несколько минут. Автобус отправился в путь. С того момента, как в район пришел новый перевозчик, поменялось многое, в том числе и кадры. Из тех водителей, кто, уйдя из АТП, начал работу у другого работодателя: Сергей Бадулин, Павел Жуков, Олег Исаев, Алексей Павлов, Сергей Какоткин, Владимир Кириллов. Также появились новые люди. Работа постепенно налаживается, входит в деловой ритм. Зарплата, что немаловажно, стала радовать наших автотранспортников. На данный момент все рейсы отправляются от автовокзала Добринка. Правда, билетные кассы пока не работают, проездные документы продают водители. Оплата принимается транспортными и банковскими картами, а также наличными.

Рейсовые автобусы, как и прежде, регулярно ездят по улицам Добринки по двум маршрутам.

— Без поддержки районной администрации нам было бы крайне тяжело, — говорит Е. Прошин, — и глава муниципалитета Александр Пасынков, и его заместитель Александр Ногтев ежедневно интересуются, как у нас дела, что нужно для более эффективной работы нашего предприятия. Такое повышенное внимание с их стороны дает нам уверенность в завтрашнем дне.

А теперь несколько строк для пассажиров. Сейчас новый перевозчик прилагает все усилия, чтобы автостанция как можно скорее заработала в привычном для людей режиме. Позитивные предпосылки для этого есть. И время возвращения на круги своя — совсем не месяцы.

Расписание движения автобусов Добринка-Липецк-Добринка от перевозчика ИП Хорошкина А.В.

Отправление: из Добринки

7:00 — ч/з Плавицу

8:20 — ч/з Пушкино

9:30 — ч/з Пушкино

14:00 — ч/з Плавицу

15:30 — ч/з Пушкино

17:20 — ч/з Пушкино

из Липецка

6:50 — ч/з Плавицу

10:20 — ч/з Плавицу

11:40 — ч/з Пушкино

15:00 — ч/з Плавицу

16:20 — ч/з Плавицу

18:30 — ч/з Пушкино

Внутримуниципальные и внутрипоселковые маршруты выполняются по старому расписанию.