Сотрудник районной библиотеки Александр ДОЛМАТОВ воссоздаёт виды посёлка послевоенных лет в уменьшенном виде
Вообще, его увлечение началось ещё с детства. Когда стал трудиться, к юбилею Победы в библиотеке решили сделать масштабную диораму «Добринцы – Великой Победе». Александру Леонидовичу, учителю истории по образованию, это показалось интересным делом. И самой первой стала работа, посвящённая Сталинградской битве. Кстати говоря, диорама районных библиотекарей в тот момент стала самой масштабной в регионе. Её размеры впечатляли: 2,5 м на 1,5 м.
— Мы заказали сборные модели военной техники, автомобили, — вспоминает краевед, — их размеры в сравнении с реальными были уменьшены в 35 раз. Удалось также воссоздать и другие картины войны, например, битву на Курской дуге. Чтобы техника не была «безликой», на борту танка Т-34 написали номер танка Героя Советского Союза Степана Кузьмича Нестерова.
— Скажите, такие картины заказать и собрать может любой человек или только историки? – спрашиваю у Александра Леонидовича.
— Все желающие могут приобрести и сделать. Увлечение, разумеется, не из дешёвых. Только кого это останавливало, коль возникает интерес, — говорит он. – Многие наши земляки были участниками войны в Афганистане. Посвятили диораму воинам-интернационалистам и участникам Крымской весны.
Читатели, как и я, наверно, зададут педагогу вопрос: «Для чего это нужно?».
— Делается всё для того, чтобы заинтересовать молодёжь историей страны и великого подвига предков. Диорамы постоянно обновляются и динамично развиваются. Мало в каких отделах культуры Липецкой области они имеются.
Не так давно краевед увидел фотографию Добринки 40-50-х годов. И вновь загорелся желанием «построить» уже эту часть посёлка – центральную улицу имени Максима Горького (тут сейчас находится здание роно и магазинов). «Оживил» мастер картинку людьми, причём один из них – велосипедист. Это вовсе ювелирная работа, ведь и педальки велика, и другие детальки тоже собираются и склеиваются. Главное — их не растерять. Здание уже Александр Леонидович сделал сам из картона и пластика, потом ретушировал под то время.
В планах у А.Л. Долматова – продолжить этот труд: воссоздать начальный облик железнодорожного вокзала в Добринке, а также показать первозданный вид «старого» ДК (ДЮЦ «Ритм»), сейчас оно отделано пластиком.
— Это была когда-то традиционная советская архитектура в стиле «сталинский ампир», — объясняет историк, — со временем, видимо, мало кто будет помнить, как выглядело здание Дома культуры при его постройке.
В библиотеку приходят учащиеся, здесь для них проводят экскурсии, уроки мужества и литературные вечера. У сотрудников много задумок, как всегда. Ранее они сделали интересный биографический фильм о подвиге земляков-Героев.
К сожалению, пандемия не позволяет встречаться масштабно глаза в глаза со зрителями, зато можно сосканировать QR-код и посмотреть подробно это кино.
Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.
Фото автора и из архива А.Л. Долматова.