Сотрудник районной библиотеки Александр ДОЛМАТОВ воссоздаёт виды посёлка послевоенных лет в уменьшенном виде

Вообще, его увлечение началось ещё с детства. Когда стал трудиться, к юбилею Победы в библиотеке решили сделать масштабную диораму «Добринцы – Великой Победе». Александру Леонидовичу, учителю истории по образованию, это показалось интересным делом. И самой первой стала работа, посвящённая Сталинградской битве. Кстати говоря, диорама районных библиотекарей в тот момент стала самой масштабной в регионе. Её размеры впечатляли: 2,5 м на 1,5 м.

Это фото послужило прототипом для работы «Улица Горького в Добринке (первая половина 20-го века)».

В сравнении с фотографией свою работу мастер «оживил» людьми.

По словам историка, фигурка велосипедиста на улице Горького – самая трудная часть работы.

— Мы заказали сборные модели военной техники, автомобили, — вспоминает краевед, — их размеры в сравнении с реальными были уменьшены в 35 раз. Удалось также воссоздать и другие картины войны, например, битву на Курской дуге. Чтобы техника не была «безликой», на борту танка Т-34 написали номер танка Героя Советского Союза Степана Кузьмича Нестерова.

— Скажите, такие картины заказать и собрать может любой человек или только историки? – спрашиваю у Александра Леонидовича.

— Все желающие могут приобрести и сделать. Увлечение, разумеется, не из дешёвых. Только кого это останавливало, коль возникает интерес, — говорит он. – Многие наши земляки были участниками войны в Афганистане. Посвятили диораму воинам-интернационалистам и участникам Крымской весны.

«Крымская весна».

«Крымская весна».











Эта работа А.Д. Долматова посвящена землякам, воевавшим в Афганистане.

Эта работа А.Д. Долматова посвящена землякам, воевавшим в Афганистане.

Читатели, как и я, наверно, зададут педагогу вопрос: «Для чего это нужно?».

— Делается всё для того, чтобы заинтересовать молодёжь историей страны и великого подвига предков. Диорамы постоянно обновляются и динамично развиваются. Мало в каких отделах культуры Липецкой области они имеются.

Не так давно краевед увидел фотографию Добринки 40-50-х годов. И вновь загорелся желанием «построить» уже эту часть посёлка – центральную улицу имени Максима Горького (тут сейчас находится здание роно и магазинов). «Оживил» мастер картинку людьми, причём один из них – велосипедист. Это вовсе ювелирная работа, ведь и педальки велика, и другие детальки тоже собираются и склеиваются. Главное — их не растерять. Здание уже Александр Леонидович сделал сам из картона и пластика, потом ретушировал под то время.

В планах у А.Л. Долматова – продолжить этот труд: воссоздать начальный облик железнодорожного вокзала в Добринке, а также показать первозданный вид «старого» ДК (ДЮЦ «Ритм»), сейчас оно отделано пластиком.

— Это была когда-то традиционная советская архитектура в стиле «сталинский ампир», — объясняет историк, — со временем, видимо, мало кто будет помнить, как выглядело здание Дома культуры при его постройке.

Прохоровка.

Прохоровка.

Диорама — Сталинградская битва.

Диорама — Сталинградская битва.

Диорама — Сталинградская битва.

В библиотеку приходят учащиеся, здесь для них проводят экскурсии, уроки мужества и литературные вечера. У сотрудников много задумок, как всегда. Ранее они сделали интересный биографический фильм о подвиге земляков-Героев.

В гостях у библиотеки — дети.

К сожалению, пандемия не позволяет встречаться масштабно глаза в глаза со зрителями, зато можно сосканировать QR-код и посмотреть подробно это кино.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива А.Л. Долматова.