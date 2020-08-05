Общество Сельское хозяйство

Добринские аграрии побили исторический рекорд!

5 часов назад
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Как мы уже сообщали, добринские полеводы были близки к покорению еще одной трудовой вершины. И вот это событие произошло! По данным районного отдела сельского хозяйства на среду, 5 августа, общий намолот зерновых и бобовых культур достиг в районе отметки 263 000 тонн. Это на 11000 тонн больше, чем было получено нашими аграриями по итогам работы в 2017 году.

Но нынешняя жатва еще продолжается, поэтому общие цифры, обозначающие вес добринского каравая, еще вырастут.

А пока жатва плавно идет к своему завершению. Согласно оперативной сводке, на 5 августа добринские сельхозпредприятия обмолотили 46700 гектаров, что составляет 82 процента от общего задания.

Средняя отдача одного гектара составляет 56, 3 центнера.

Наивысшей отдачи нивы добиваются полеводы ПУ «Отрада» ООО «Добрыня». Средняя урожайность зерновых здесь составляет 69,2 центнера на круг. При этом озимая пшеница дает 82,6 центнера с одного гектара. Обмолот 4168 гектаров яровой пшеницы начнется в районе со дня на день.

Как отмечают специалисты, основная масса зерна нового урожая имеет высокие качественные характеристики, имея статус продовольственного. Это позволит селянам реализовать зерно по более высокой цене.

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