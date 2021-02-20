Добринские мужчины вместе с Днем защитника Отечества отметили и День отца. Этот сравнительно молодой праздник появился в Липецкой области в 2008 году. В этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями торжественные церемонии проводились по месту жительства награждённых. Вручение лучшим отцам денежных сертификатов, а также благодарственных писем администрации Добринского муниципального района за большой вклад в воспитание детей, сохранение и укрепление семейных ценностей провели главы сельских поселений. Мы, в свою очередь, расскажем читателям про этих людей.
Дмитрий Несмеянов (на фото вместе с семьей) живет в поселке Петровский, по образованию инженер сельскохозяйственного производства, но в настоящее время занимается личным подсобным хозяйством. Имеет двоих детей: сына Ивана и дочь Ксению. Они отличаются хорошим воспитанием, очень доброжелательные, отзывчивые, относятся с большим уважением к старшим. У каждого из них есть свои домашние обязанности, за которые несут ответственность.
Владимир Бредихин из Березнеговатского сельского поселения работает прорабом в КХ «Чара». Вместе с супругой воспитали дочь и сына. Дети признают папин авторитет, любят и уважают его. Степан Бакай в одиночку воспитывает троих несовершеннолетних детей — Марию, Илью и Максима. Мужчина трудится аппаратчиком ПАО «Добринский сахарный завод». Он пользуется уважением среди соседей и друзей, с пониманием относится к пожилым людям, большое внимание уделяет своим детям, приобщая их к здоровому образу жизни.
Василий Крутских из Верхней Матренки — механизатор. А еще — отец троих детей, и — хороший пример для них. Он трудолюбив, доброжелателен, ведет здоровый образ жизни. У него крепкая и дружная семья.
Иван Шестаков из села Демшинка вышел на заслуженный отдых. Заботливый отец, хороший хозяин, домовладение содержит в образцовом состоянии, отзывчивый и добрый человек, никогда не отказывает в помощи односельчанам, помогает воспитывать внуков.
Алексей Бредихин в хит-параде лучших отцов района занимает особое место. Несмотря на то, что является пенсионером, продолжает трудиться. Его должность весьма ответственная, он — директор парка Молодежи в районном центре. Семья для него была и есть главным делом в жизни.
Юрий Бударин из села Дурово работает водителем в ООО «Добрыня». Глава семейства воспитывает своих сыновей настоящими мужчинами, способными справиться с любыми трудностями. Дети стремятся подражать ему, отвечая взаимной любовью и уважением.
Житель Паршиновки Александр Романцов работает в ОАО «Сбербанк России», воспитывает двоих детей. В его доме царит атмосфера любви, заботы и нежности.
Дубовчанин Василий Сергеев более 30 лет водил автомобиль в совхозе «Пушкинский». Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Его главные качества — честность, отзывчивость и справедливость, которые он передал не только детям, но и внукам. Которых у него трое…
Житель села Мазейка Павел Колесников связал свою судьбу с землей, трудится в ООО имени Димитрова механизатором. Для своих детей он — образец хорошего семьянина, ему присуще трудолюбие, ответственность, строгость, отзывчивость, доброта и большая любовь к детям и жене. Дети доброжелательны и коммуникабельны.
Александр Овцынов из Нижней Матренки — депутат Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет. Мужчина играет в местной волейбольной команде, принимает участие в субботниках по благоустройству.
Новочеркутинец Владимир Копалин занимается предпринимательской деятельностью. Его дети активные, целеустремленные, талантливые. Глава семьи заботливый и трудолюбивый. На своем приусадебном участке дружно трудятся и взрослые, и дети.
Виктор Дарьин из Средней Матренки, отец троих детей, работает пожарным в ОПСП № 6. Его семья — творческие люди, участники культурной жизни села. Виктор Николаевич — обладатель золотого знака ГТО. Много внимания мужчина уделяет воспитанию детей, приобщает их к труду, имея более 50 соток земли. Дочери занимаются алмазной мозаикой, а сын Ванечка не доверяет «птичье царство» на подворье никому, сам справляется.
Многие в Талицком Чамлыке знают Альберта Клокова. Он — индивидуальный предприниматель. Его основные качества — честность, отзывчивость и справедливость. В доме Клоковых всегда царит атмосфера любви, заботы и нежности.
Почетный гражданин Добринского района Сергей Коновалов из Тихвинки участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Во время сезонных сельхозработ занимается грузоперевозками. Добрый и отзывчивый, надежная опора для своей семьи.
Виктор Стрельников работает учителем физической культуры в школе села Пушкино. У педагога есть свой дом и три сына. Для них отец — во всем пример. Опрятен, подтянут, трудолюбив, доброжелателен, ведет здоровый образ жизни и детей приобщает к этому.
Вадим Батышкин, глава Нижнематренского сельского поселения, в этом году стал обладателем Почетного знака «За верность отцовскому долгу». Ежегодно этой наградой отмечают 25 жителей Липецкой области, которые наилучшим образом осуществляют воспитание своих детей, являются примером для окружающих.
— Поощрение лучших отцов укрепляет семейные традиции, — отметил глава Добринского муниципального района Роман Ченцов.