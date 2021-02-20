Добринские мужчины вместе с Днем защитника Отечества отметили и День отца. Этот сравнительно молодой праздник появился в Липецкой области в 2008 году. В этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями торжественные церемонии проводились по месту жительства награждённых. Вручение лучшим отцам денежных сертификатов, а также благодарственных писем администрации Добринского муниципального района за большой вклад в воспитание детей, сохранение и укрепление семейных ценностей провели главы сельских поселений. Мы, в свою очередь, расскажем читателям про этих людей.

Дмитрий Несмеянов (на фото вместе с семьей) живет в поселке Петровский, по образованию инженер сельскохозяйственного производства, но в настоящее время занимается личным подсобным хозяйством. Имеет двоих детей: сына Ивана и дочь Ксению. Они отличаются хорошим воспитанием, очень доброжелательные, отзывчивые, относятся с большим уважением к старшим. У каждого из них есть свои домашние обязанности, за которые несут ответственность.

Владимир Бредихин из Березнеговатского сельского поселения работает прорабом в КХ «Чара». Вместе с супругой воспитали дочь и сына. Дети признают папин авторитет, любят и уважают его. Степан Бакай в одиночку воспитывает троих несовершеннолетних детей — Марию, Илью и Максима. Мужчина трудится аппаратчиком ПАО «Добринский сахарный завод». Он пользуется уважением среди соседей и друзей, с пониманием относится к пожилым людям, большое внимание уделяет своим детям, приобщая их к здоровому образу жизни.

Василий Крутских из Верхней Матренки — механизатор. А еще — отец троих детей, и — хороший пример для них. Он трудолюбив, доброжелателен, ведет здоровый образ жизни. У него крепкая и дружная семья.

Иван Шестаков из села Демшинка вышел на заслуженный отдых. Заботливый отец, хороший хозяин, домовладение содержит в образцовом состоянии, отзывчивый и добрый человек, никогда не отказывает в помощи односельчанам, помогает воспитывать внуков.

Алексей Бредихин в хит-параде лучших отцов района занимает особое место. Несмотря на то, что является пенсионером, продолжает трудиться. Его должность весьма ответственная, он — директор парка Молодежи в районном центре. Семья для него была и есть главным делом в жизни.

Юрий Бударин из села Дурово работает водителем в ООО «Добрыня». Глава семейства воспитывает своих сыновей настоящими мужчинами, способными справиться с любыми трудностями. Дети стремятся подражать ему, отвечая взаимной любовью и уважением.

Житель Паршиновки Александр Романцов работает в ОАО «Сбербанк России», воспитывает двоих детей. В его доме царит атмосфера любви, заботы и нежности.

Дубовчанин Василий Сергеев более 30 лет водил автомобиль в совхозе «Пушкинский». Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Его главные качества — честность, отзывчивость и справедливость, которые он передал не только детям, но и внукам. Которых у него трое…

Житель села Мазейка Павел Колесников связал свою судьбу с землей, трудится в ООО имени Димитрова механизатором. Для своих детей он — образец хорошего семьянина, ему присуще трудолюбие, ответственность, строгость, отзывчивость, доброта и большая любовь к детям и жене. Дети доброжелательны и коммуникабельны.

Александр Овцынов из Нижней Матренки — депутат Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет. Мужчина играет в местной волейбольной команде, принимает участие в субботниках по благоустройству.

Новочеркутинец Владимир Копалин занимается предпринимательской деятельностью. Его дети активные, целеустремленные, талантливые. Глава семьи заботливый и трудолюбивый. На своем приусадебном участке дружно трудятся и взрослые, и дети.

Виктор Дарьин из Средней Матренки, отец троих детей, работает пожарным в ОПСП № 6. Его семья — творческие люди, участники культурной жизни села. Виктор Николаевич — обладатель золотого знака ГТО. Много внимания мужчина уделяет воспитанию детей, приобщает их к труду, имея более 50 соток земли. Дочери занимаются алмазной мозаикой, а сын Ванечка не доверяет «птичье царство» на подворье никому, сам справляется.

Многие в Талицком Чамлыке знают Альберта Клокова. Он — индивидуальный предприниматель. Его основные качества — честность, отзывчивость и справедливость. В доме Клоковых всегда царит атмосфера любви, заботы и нежности.

Почетный гражданин Добринского района Сергей Коновалов из Тихвинки участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Во время сезонных сельхозработ занимается грузоперевозками. Добрый и отзывчивый, надежная опора для своей семьи.

Виктор Стрельников работает учителем физической культуры в школе села Пушкино. У педагога есть свой дом и три сына. Для них отец — во всем пример. Опрятен, подтянут, трудолюбив, доброжелателен, ведет здоровый образ жизни и детей приобщает к этому.

Вадим Батышкин, глава Нижнематренского сельского поселения, в этом году стал обладателем Почетного знака «За верность отцовскому долгу». Ежегодно этой наградой отмечают 25 жителей Липецкой области, которые наилучшим образом осуществляют воспитание своих детей, являются примером для окружающих.

Глава района Роман Ченцов передает награду Вадиму Батышкину.

— Поощрение лучших отцов укрепляет семейные традиции, — отметил глава Добринского муниципального района Роман Ченцов.