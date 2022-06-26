В минувшую субботу во всех школах Добринского района прошли выпускные балы. В районной администрации заслуженные поздравления с окончанием школы, медали «За особые успехи в учебе», цветы и ценные подарки получили восемь выпускников-2022.

В этот день, они вместе со своими сверстниками, перевернули первую серьезную страница в своей жизни. Медали – их первая награда за настоящий труд, за отличную учебу. В успехе каждого золотого медалиста, без сомнений, есть заслуга родителей и учителей.

— Обращаюсь ко всем выпускникам Добринского района, — такие слова написал на своей странице Вконтакте глава Добринского муниципального района Александр Пасынков, — дорогие юноши и девушки! Как один миг для вас пролетели школьные годы, и вот впереди уже ждет взрослая ответственная жизнь, где будут взлеты и падения, радости и разочарования. Вам придется принимать важные решения и отвечать за них. Первым и очень главным шагом станет выбор своей будущей профессии и поступление в высшее или среднее учебное заведения, создания семьи, работа. Возможно, жизнь распределит вас по самым разным уголкам нашей огромной страны, но определенное место в вашем сердце навсегда будет занято воспоминаниями о чудесных школьных годах (первый учитель, школьные друзья). Главное — никогда не забывать своих родителей и свою малую родину! Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной, одухотворенной светлыми чувствами, а энергия и талант послужат на благо нашему району и всей России! Желаю вам больших открытий, прямых дорог, амбициозных целей и взлетов без падений. Чтобы каждый свой шаг вы делали твердо и уверенно, и обязательно достигли желаемого. Крепкого вам здоровья, любви и счастья, верных друзей и удачи на жизненном пути! В добрый путь!