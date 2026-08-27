Добринский округ отметил 98-летие и День российского флага масштабным праздником

В минувшую субботу жители и гости Добринского округа отметили 98-ю годовщину с момента образования нашего муниципалитета. В этом году так совпало, что в День рождения округа праздновался один из главных государственных праздников – День Российского флага.

Организаторы торжеств постарались и подготовили для земляков насыщенную праздничную программу, которая включала в себя велопробег по улицам посёлка, детские развлекательные мероприятия, официальную часть с открытием обновлённой Доски почёта, награждение на главной сцене округа лучших представителей трудовых коллективов, хлебосольные ряды, где всех желающих угощали самыми разнообразными яствами, разнообразные мастер-классы, большой концерт, выступление кавер-группы, огненное шоу, разнообразные аттракционы, праздничную дискотеку и многое-многое другое.

Российский триколор — главный атрибут праздника

Гуляния начались с самого утра. Развлечений хватило и детворе, и взрослым. Более подробно о том, как это проходило, читайте на страницах нашей газеты.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО УЛИЦАМ ПОСЁЛКА

Начало торжествам положил велопробег по улицам Добринки. На площади Ленина, которая стала точкой сбора велосипедистов, к назначенному времени стали съезжаться любители и приверженцы здорового образа жизни. Несмотря на летнее время — период каникул и отпусков, число участников очень порадовало. По примерным подсчётам организаторов, желающих проехать на своих железных двухколёсных конях набралось не менее 80 человек.

Колонну велосипедистов возглавил ретро-автомобиль.

— Я всегда стараюсь по возможности принимать участие в таких мероприятиях, — рассказал один из участников велопробега, педагог школы №2 п. Добринка Дмитрий Зенкин, — а тут так совпало, что сегодня мы отмечаем сразу два больших праздника для всех нас – День Флага и День рождения нашего округа. Хорошая погода и соответствующее настроение. Очень приятно сегодня проехать на велосипеде по улицам нашего посёлка.

После официальной части колонна велосипедистов выстроилась для начала старта на безопасном расстоянии друг от друга. Главное в велопробеге была не победа, а участие. И с этим его участники достойно справились. Обошлось без травм и падений. Велосипедисты проехали по маршруту: улица Октябрьская – Мира – Корнева — Ленинская и финишировали в точке старта, где делились своими впечатлениями от мероприятия.

СВОИМ ТРУДОМ ПОЧЁТ ЗАСЛУЖИВШИЕ

Официальная часть торжеств стартовала с церемонии открытия обновлённой Доски почёта «Лучшие люди Добринского округа».

Глава Добринского округа Александр Пасынков и председатель Совета депутатов округа Сергей Григорьев поздравляют с занесением на Доску почета механизатора ООО Гелиос Романа Пономарева.

Всех пришедших на праздничное мероприятие развлекали музыканты, исполнявшие соло на скрипке.

Собравшихся тепло поприветствовали заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов, глава Добринского округа Александр Пасынков и председатель муниципального парламента Сергей Григорьев.

— Ежегодно, — сказал в своём поздравлении А.Н. Пасынков, — по доброй традиции мы чествуем людей труда, которые заслужили почётное право быть лучшими в 2026 году. Наш край – это крупный аграрно-промышленный комплекс, в который входят сельскохозяйственные предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства, широкая сеть потребительской кооперации, объекты малого и среднего бизнеса, ряд других предприятий и организаций. Но главное достояние нашего округа– это жители, благодаря которым с каждым годом свершаются добрые дела и простые человеческие подвиги, которые укрепляют и прославляют родной край. И сегодня в летопись нашего края будут вписаны ещё много достойных имён наших земляков, которые достигли высоких результатов в разных сферах: сельском хозяйстве, производстве, медицине, образовании, культуре, спорте.

Полина Малыхина, ученица 8 класса Добринской средней школы №2, также занесена на Доску почета.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в производственную деятельность, социально-экономическое развитие округа, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, активную общественную деятельность на Доску почёта были занесены лучшие работники, представители молодёжи и трудовых коллективов.

ГОРДОСТЬ И ДОСТОЯНИЕ ДОБРИНСКОГО КРАЯ

Церемония награждения продолжилась после театрализованного пролога на главной сцене посёлка на площади имени Ленина. В ней, помимо руководителей округа и области, также приняли участие исполнительный директор Совета муниципальных образований региона Юрий Таран и министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

Награды различного уровня получили три десятка жителей нашего округа. Медалью губернатора Липецкой области «За помощь СВОим» был отмечен руководитель ООО «Гелиос» Геннадий Крутских. Почётные грамоты руководителя региона вручили преподавателю детской школы искусств имени Н.А. Обуховой Татьяне Морозовой, начальнику МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Добринского муниципального округа» Валентине Нестеровой, начальнику отдела по опеке и попечительству администрации округа Марии Черникиной. Благодарности губернатора была удостоена главный специалист-эксперт отдела образования Елена Злобина.

Обладателем звания «Почётный гражданин Добринского муниципального округа Липецкой области» стал бывший председатель Совета депутатов Добринского района Михаил Денисов.

Поздравления от руководителей области и округа принимает почетный гражданин Добринского округа Михаил Денисов.

Знаком отличия «За заслуги перед Добринским муниципальным округом Липецкой области» награждена министр здравоохранения региона Лилия Самошина, которая начинала свой трудовой путь врачом-неврологом в Добринской ЦРБ, а в 2020 году возглавила это учреждение.

Аналогичную награду получили врач-офтальмолог ГУЗ «Добринская ЦРБ» Елена Красникова и преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины школы №2 п. Добринка Виктор Уваров.

Почётную грамоту Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ю.Н. Таран вручил главе Добринского округа А.Н. Пасынкову. Благодарность ВАРМСУ получила начальник управления финансов О.А. Быкова, а почётной грамоты этой организации были удостоены заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы Игорь Зимин и заместитель начальника Добринского теотдела Александр Требунских.

Ещё ряд добринцев получили награды областного Совета депутатов и администрации Добринского округа.