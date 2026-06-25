Добринский округ зажёг “Свечу Памяти”

В минувшее воскресенье, накануне Дня памяти и скорби, Добринский округ присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти», объединившей сотни тысяч людей нашей необъятной Родины.

Жители нашего муниципалитета выразили солидарность с согражданами и пришли на площади своих сёл и деревень, чтобы еще раз почтить память тех, кто сложил голову на полях брани ради светлого и мирного будущего для других поколений.

Главным местом памятного мероприятия в Добринке стала площадь Воинской Славы, куда колонной пришли представители трудовых коллективов организаций и предприятий муниципалитета, обычные жители посёлка, участники специальной военной операции, которые сегодня, как и их предки, стоят на защите нашей Родины. Некоторые привели на шествие со свечами своих детей.

Ведущая мероприятия Надежда Волкова отметила, что с начала Великой Отечественной войны прошло уже 85 лет. Но настоящее никогда не бывает без прошлого, которое надо свято чтить и помнить. Этой войне нет равных в истории человечества по числу павших. За один день погибало 18655 человек, за час — 777, за минуту — 13. Всего за Вторую мировую войну планета потеряла 55 миллионов человек. Советский Союз — более 27 миллионов своих жителей. Большую людскую утрату понёс и Добринский округ…

После минуты молчания участники акции возложили к памятнику живые цветы и свечи, а благочинный храмов Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев отслужил панихиду по погибшим воинам.