По итогам 2022 года Акционерное общество «Добринский сахарный завод» признан лучшим в России по Центральному федеральному округу и стал дипломантом второй степени в конкурсе «Лучший сахарный завод Евразийского экономического союза».

В конце мая в Казани проходил очередной (десятый по счету) ежегодный технологический семинар производителей сахара Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В нем принимали участие ведущие специалисты заводов, технологи, экологи, представители компаний-производителей упаковочных материалов, вспомогательных материалов и оборудования для сахарных заводов. В их числе и О.С. Мариевская — начальник службы основного производства Добринского сахарного завода.

После вручения дипломов — начальник сырьевой службы С.В. Беленикин, начальник службы основного производства О.С. Мариевская, специалист по экологической безопасности Л.А. Доронина.

— Ольга Сергеевна, прежде всего позвольте поздравить Вас, а в Вашем лице весь коллектив завода со столь внушительными наградами.

— Да, это высокая оценка работы всего нашего большого коллектива, а это ни много ни мало 365 сотрудников завода (не считая сезонных работников) и чуть больше — агрофирмы «Добрыня», относящейся к нам и являющейся поставщиком сырья, а также других поставщиков свеклы, которые работают с нами в тесном партнерстве и взаимодействии.

— Кто являлся организатором конкурса?

— Конкурс проводился некоммерческой организацией «Союз сахаропроизводителей России» при участии Министерства сельского хозяйства РФ с целью привлечения инвестиций для дальнейшего развития нашей отрасли, использования, внедрения и поощрения передового опыта. Подчеркну, что этот конкурс ежегодный и наше предприятие постоянно в числе дипломантов. За десять лет мы неоднократно становились обладателями дипломов первой и второй степеней. Не было года, чтобы мы не привозили домой высокую награду.

— А ваши конкуренты — кто они?

— В конкурсе принимали участие 65 сахарных заводов России по трем объединенным федеральным округам. В нашем Центральном округе соревновались 37 заводов. Конкурс проводился в заочной форме путем сравнения различных показателей работы.

— Что именно оценивалось конкурсной комиссией?

— Прежде всего — среднесуточный объем перерабатываемой свеклы. Он у нас возрос вдвое с момента пуска завода в 1979 году и максимально составляет 12 000 тонн.

— Да, это значительный рост. За счет чего он произошел?

— Наш завод — это стабильное, успешно развивающееся предприятие, нацеленное на высокий конечный результат. И чтобы достичь его, мы постоянно модернизируем и обновляем техническую базу, устанавливаем более современное оборудование. В прошлом году, например, провели частичную реконструкцию сушильного отделения, установили новое оборудование в моечном отделении, центрифугу — в продуктовом. Это, естественно, положительно повлияло на итоговую работу. Кроме того, это позволило увеличить коэффициент извлечения сахара из свеклы — что является вторым по значимости показателем, учитываемым в конкурсе.

Применяем и новейшие технологии. На нашем заводе в течение года проходит как бы два сезона: первый — переработка сахарной свеклы и вывод части сиропа на хранение, а второй — так называемый «сиропный» сезон или «сиропная» кампания, когда после остановки первой линии мы переключаемся на вторую и продолжаем перерабатывать на этот раз не корнеплоды, а сироп (ранее отправленный на хранение). Первая линия стоит на ремонте, но завод продолжает выпускать продукцию, так как в работе — вторая его линия.

Такой двухэтапный сезон позволяет нам сократить простой завода. Он у нас длится три-четыре месяца, все остальное время выпускается продукция. Хотя простоем это назвать нельзя: ведь люди заняты ремонтом, готовя линию к новому запуску.

Другие же заводы, используя лишь одну линию, наоборот, занимаются выпуском продукции лишь четыре месяца в году.

— По каким еще важнейшим параметрам оценивалась работа предприятия?

— Оценка проводилась по многим параметрам. В частности, учитывалось содержание сахара в мелассе (кормовой патоке — побочном продукте производства), а также удельный расход условного топлива и известнякового камня, производство сушеного (гранулированного) жома и сахара категории «Экстра», а также выпуск продукции новых видов производства.

Надо отметить, что далеко не каждый завод занимается производством гранулированного жома или, скажем, сахара категории «Экстра». Это возможно лишь при использовании новейшего оборудования, внедрении самых современных технологий. К примеру, высококачественный сахар «Экстра», используемый в кондитерском производстве и при изготовлении напитков, лишь пробуют выпускать другие заводы. Основным его поставщиком по-прежнему являемся мы.

— Вы еще упомянули выпуск продукции новых видов производства. О чем идет речь?

— Да, одним из важнейших параметров оценки работы завода является выпуск продукции новых видов производства. Учитываются предприятия, вырабатывавшие в 2022 году сахар, производившие сахар-сырец, выводившие сироп на хранение и т.д. Опять же подчеркну, что эти операции доступны далеко не каждому сахарному заводу. Лишь то предприятие способно внедрять их, кто постоянно модернизирует производство, обновляет техническую базу, внедряет новые технологии. Мы в этом плане развиваемся успешно. И это дает столь высокие результаты.

— Судя по составу участников семинара он не являлся лишь мероприятием для подведения итогов работы сахарных заводов. Что еще было предметом разговора?

— Прежде всего, и это особо ценно, был широкий обмен опытом. Всегда есть чему поучиться у других. И мы стараемся использовать у себя наработки своих коллег. Впрочем, опыт работы нашего завода тоже интересует многих. Поэтому участники семинара с интересом, как мне показалось, встретили мою презентацию. Я постаралась кратко и в то же время содержательно, с использованием видеоматериалов, рассказать о нашем новом опыте по производству сахара-сырца. В прошлом году мы производили его впервые.

А наиболее актуальным вопросом программы семинара стала проблема поиска альтернативных логистических цепочек поставки оборудования и комплектующих.

Кроме того, участники мероприятия обсуждали способы повышения эффективности работы, новые технологии и модели диверсификации (выпуска не одного, а различных видов продукции) сахарного производства, применяемого в мире, экологические проблемы.

Конечно же, оказались в поле зрения и вопросы, связанные с приемкой и хранением свекловичного сырья, поиском каналов сбыта свекловичного жома и мелассы, обеспечением семенами гибридов сахарной свеклы в сезоне 2024-25 гг.

Участниками семинара были и представители компаний-производителей вспомогательных материалов и оборудования, упаковочных материалов. Это позволило всем заинтересованным лицам там же, в Казани, устанавливать нужные производственные контакты.

— Спасибо, Ольга Сергеевна, за беседу.

Интервью провела Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото предоставлено Ольгой Мариевской.

Справка

Пуск Добринского сахарного завода — крупнейшего в СССР — состоялся в 1979 году. Спустя двадцать лет он вошел в состав группы компаний «Сюкден-Россия».

В группе компаний также акционерные общества «Елецкий сахарный завод», «Атмис-сахар» (Пензенская область), «Тбилисский сахарный завод» (станица Тбилисская Краснодарского края).