Как всегда, несколько парней из нашего района участвовали в самом ответственном мероприятии своей жизни: они удостоились чести маршировать на Параде Победы по Красной площади 9 Мая 2024 года.

Наши земляки Дмитрий Наумов, Никита Бутрин, Данила Колаев и Никита Кондрацов чеканили шаг, представляя Воронежскую военно-воздушную академию. Двое из них (Н. Кондрацов и Д. Колаев) в 2021-м окончили гимназию села Ольговка, остальные — лицей №1 п. Добринка.

— Гордимся нашими выпускниками Данилой Колаевым и Никитой Кондрацовым, — не скрывая восторженных чувств, говорит Н.А. Дроздова, педагог-организатор гимназии. — Никита впервые прошёл торжественным маршем, Данила принимал уже участие в Параде Победы в прошлом году. Они — выпускники отряда «Допризывник России» патриотического клуба «Держава». Всегда показывали отличные результаты в строевой подготовке.

— Дорогие ребята, вы — гордость лицея! — продолжила его директор Т.М. Селиванова.

Самый старший из четверых добринцев по возрасту и званию — Никита Бутрин. Он уже офицер — лейтенант. Окончив в 2023-м году Воронежскую военно-воздушную академию, сейчас служит в ней.

Удалось с ним пообщаться, немного подробнее расспросить, как всё протекало изнутри, ведь по телевизору глядишь: парни (и девушки, конечно) так легко парят над брусчаткой. Кажется, почти её не касаются.

— Но за всем этим стоит огромный труд, — признаётся Никита, — долгие часы репетиций: полтора месяца готовились к этому ответственному и очень важному дню для нашего народа. Могу с полной уверенностью сказать: мы все выложились на Красной площади по максимуму, результат превзошёл наши ожидания, когда уже сами смотрели на себя со стороны и анализировали каждый свой шаг. Все понимали: второго шанса, чтобы всё исправить, не будет, поэтому чеканили, если можно так выразиться, вдохнув в начале пути и выдохнув, когда повернули за поворот площади.

Синоптики сообщили, что за последнюю четверть века в наших краях и Москве это было самое холодное 9 Мая. Спросила у участника Парада, чем защищались от ледяного ветра, что в этом им помогало. Земляк, настоящий патриот, ответил: спасало чувство гордости, что причастны к такому великому событию в жизни нашей страны. С трибун на них смотрели ветераны, и всем хотелось своим красивым маршем доставить им радость и, конечно, выразить огромную благодарность за Великую Победу.

— Вообще, как только раздался бой барабанов, то в этой атмосфере уже никто ни о погоде, ни о холоде не думал. Надо было пройти на глазах у всей страны на все 100!

Никита Александрович и трое наших других парней, хоть и представляли один военный вуз, но шагали в разных расчётах друг за другом. Он офицер, головной убор — фуражка, ребята, пока курсанты, шли в беретах. Спросила: есть ли секретики, чтоб от ветра фуражка не слетела во время парада?

— Да, чтобы не создавать себе и другим проблем, мы крепим их леской.

— По Интернету гуляет видео, где одна из девушек потеряла обувь и шагала босиком по брусчатке, поскольку идущая следом с самого начала наступила ей на пятку и сбила туфлю. А как в мужском строю с этим дело обстоит? — вновь интересуюсь у собеседника, ведь от волнения что угодно может случиться?

— У нас с обувью, думается, проще: надо ещё хорошо «постараться», чтоб её стащить, — весело ответил Н.А. Бутрин. — А та девушка молодец: не нарушила строй.

— Что вы начинаете делать там, за поворотом, когда мы по телевизору уже не видим вас?

— Когда телекамеры перестают нас ловить, то весь парадный расчёт, продолжая шагать, запевает «День Победы». И с этой великой песней мы движемся к своим автобусам. Сели в них и выдохнули. В прямом смысле: всё пролетело на одном дыхании!

Спасибо ребятам за великий труд и, разумеется, за то, что прославили наш район на таком высоком уровне.