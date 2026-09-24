Добринцы голосовали за стабильность

С 18 по 20 сентября по всей стране проходили выборы в Государственную Думу. В ряде регионов России выбирали их руководителей. В Липецкой области, в том числе в Добринском округе, жители должны были выбрать ещё и депутатов регионального парламента.

В Добринке сразу же после открытия избирательных участков 04-01 и 04-02, расположенных в помещениях РДК, в первый день голосования у столиков членов избирательных комиссий возникли очереди из избирателей. И это понятно. Люди спешили выполнить свой гражданский долг перед началом работы, чтобы грядущие выходные посвятить домашним хлопотам и семье. Да и руководители организаций и предприятий посёлка пошли на послабления для сотрудников и разрешили им немного задержаться по уважительной причине.

Традиционно в числе первых свой избирательный участок посетил глава Добринского округа Александр Пасынков со своей супругой Надеждой.

— Очень приятно видеть, — сказал Александр Николаевич, — что мои земляки проявляют активную гражданскую позицию, неравнодушие к судьбе не только своей малой родины, но и всей нашей великой страны.

Важность нынешней избирательной кампании для каждого жителя округа отметил и начальник ОМВД России «Добринский» Игорь Ростовцев, который побывал на избирательном участке вместе со своей супругой Оксаной.

Кстати, для тех, кто по каким-то причинам не смог посетить избирательные участки лично, было организовано дистанционное электронное голосование. Так, член УИК 04-01 Наталья Кретова проголосовала прямо за своим рабочим столом, отметив, что такой формат голосования быстр и удобен. А председатель УИК 04-06 Александра Барышева решила голосовать по старинке и нашла свободную минутку, чтобы проголосовать на избирательном участке по месту регистрации. К жителям, изъявившим своё желание проголосовать вне помещения для голосования, члены участковых избирательных комиссий приходили прямо на дом.

В течение всех трёх дней заметную активность проявляли люди старшего возраста. Но и молодёжь была частыми гостями на избирательных участках. Например, Сергей Денисов и Константин Федченко участвовали в выборах впервые и заметно волновались. А после голосования парни получили памятные подарки от председателя УИК 04-01 Елены Злобиной. Второкурсник ВГУИТ Сергей Фомин приехал на выходные в Добринку из Воронежа. И первым делом решил проголосовать на своём избирательном участке. Парень голосовал также впервые и был отмечен памятным подарком.

Свой гражданский долг на избирательном участке выполнил ветеран специальной военной операции, кавалер медали «За отвагу» Кирилл Востриков.

Среди избирателей было немало известных в прошлом людей. Свой выбор сделали бывшие председатели районного Совета депутатов Александр Попов и Михаил Денисов, бывший начальник отдела имущественных и земельных отношений Сергей Амелькин.

Для обеспечения общественного порядка на всех избирательных участках Добринского округа было организовано дежурство сотрудников полиции. А до членов УИК заранее был доведён алгоритм действий в случае возникновения красного уровня опасности. К счастью, чрезвычайных ситуаций не возникло и добринцы могли спокойно сделать свой выбор.