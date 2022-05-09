Праздничные торжества в Добринке продолжились утром 9-го мая. По центральным улицам прошла колонна Бессмертного полка. С портретами своих отцов, дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной, в парадном строю — учащиеся обеих школ райцентра, представители трудовых коллективов. Такие же шествия были организованы и в сельских поселениях.

В каждой семье в этот день вспомнили отцов, дедов, прадедов, которые защищали Родину и наше право жить. И каждый, кто нес в этот день фотографию своего родного солдата, мог рассказать целую историю о нем. Акция «Бессмертный полк» раскрыла смысл и величие праздника, создала единение всех россиян как членов одной большой семьи. Участник Великой Отечественной войны Василий Денисов встал в общий строй. Несмотря на свой почтенный возраст, он вместе со всеми прошагал в праздничной колонне, украшенной флагами, шарами и транспарантами.

Открывая торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, исполняющий обязанности главы администрации Добринского муниципального района Александр Пасынков напомнил присутствующим о том, что мы можем гордиться фронтовыми заслугами старшего поколения, воевавшего на полях сражений, и быть достойными светлой памяти всех, кто добыл для нас эту победу.

— В этом событии, сказал он, — слились воедино гордость за солдата-освободителя, светлая память о героях сражений, благодарность тем, кто ковал Победу в тылу. Помнить о павших героях, заботиться о живых — знак нашей высшей признательности тем, кто завоевал для нынешнего поколения право на мирную жизнь. Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые добринцы! Обращаюсь к вам со словами, идущими от чистого сердца. С Днем Великой Победы! Желаю всем мира, здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия!

Приехавший в Добринку заместитель главы администрации Липецкой области, начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых особо подчеркнул величие подвига, который осознается через радость и скорбь.

— Об этом надо помнить наперекор попыткам переписать историю, — отметил он.

Также на празднование Дня Победы прибыл депутат облсовета от партии «Единая Россия», председатель Союза строителей Липецкой области Павел Путилин.

После минуты молчания состоялось возложение живых цветов к подножью монумента погибшим воинам-землякам. Благочинный Добринского церковного округа, митрофорный протоиерей Александр Адоньев провел гражданскую панихиду по воинам, сложившим свои головы на полях сражений Великой Отечественной войны.

Возвратившись на центральную площадь, участники праздничной демонстрации послушали мелодии в исполнении духового оркестра, песни военных лет. Работала полевая кухня.