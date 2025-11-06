Добринцы показали единение

В ходе благотворительного концерта для наших бойцов на СВО было собрано более 410 тысяч рублей

После автопробега, состоявшегося в минувшую субботу, все его участники поспешили на благотворительный концерт в районный Дом культуры. Его общими усилиями подготовили работники РДК и детской школы искусств имени Н.А. Обуховой.

Мероприятие было посвящено Дню народного единства и нашим землякам-добринцам, которые сейчас защищают нашу Родину в зоне специальной военной операции. И почти полный зрительный зал показал, что мы едины — фронт и тыл.

Уже в фойе РДК всех гостей встречали тематические площадки: столы с ароматной выпечкой и сувенирами, мастерицы по плетению маскировочных сетей показали готовые изделия и многое-многое другое, чем мы сейчас помогаем нашим бойцам за «ленточкой». Что-то можно было приобрести по чисто символической цене в 100 рублей. Столько же стоил билет на концерт. Впрочем, многие пришедшие на концерт добровольно отдавали любую посильную сумму. Доброта и щедрость добринцев трогает за душу. Ведь все собранные на благотворительном концерте средства пойдут на закрытие заявок наших земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО.

— И эту помощь из дома, — сказал в своем поздравлении глава Добринского района Александр Пасынков, — наши ребята чувствуют и благодарят всех неравнодушных за то, что о них помнят и всячески стараются помочь. Не случайно в самом начале концерта мы с вами увидели видеоролики с благодарностями наших парней с передовой. Я сердечно поздравляю всех вас с праздником, дорогие земляки. Желаю всем вам крепкого здоровья. А наших парней мы ждем домой только с Победой!

В ходе полуторачасового концерта зрители слушали музыкальные номера в исполнении наших артистов, смотрели выступления детских танцевальных коллективов. Некоторые песни зал слушал стоя. А одной из изюминок концерта стало выступление военных волонтеров.