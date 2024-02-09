ЗДЕСЬ СОБИРАЮТ ГУМАНИТАРКУ

В Добринском районе оказывается всяческая помощь участникам специальной военной операции и их семьям. На прошлой неделе глава муниципалитета, секретарь Добринского местного отделения партии «Единая Россия» А.Н. Пасынков вместе с единороссами, депутатом Липецкого областного Совета депутатов Г.Н. Крутских, исполнительным секретарем А.В. Полуниным и другими коллегами-однопартийцами, а также участниками специальной военной операции Игорем и Алексеем побывали в одном из пунктов сбора гуманитарной помощи.

Александр Николаевич рассказал бойцам, что в пункт сбора гумпомощи приносят все необходимое для наших солдат не только члены «Единой России», но и обычные жители Добринского района.

— Одежда, обувь, спальные мешки, газовые горелки, продукты питания, маскировочные сети, — сказал Александр Пасынков, — это только малый перечень того, что необходимо бойцам на передовой. Люди понимают, что нашим землякам нелегко там за «ленточкой» и всячески стараются им помочь. Не остается в стороне и бизнес-сообщество района, а также сельхозтоваропроизводители.

ОСВЯТИЛИ И ОТПРАВИЛИ

Внедорожник «Нива» был передан в зону специальной военной операции. Большую помощь в этом, по словам А.Н. Пасынкова, оказали наши добринские сельхозтоваропроизводители. Так, ООО «Добрыня» взяло на себя все расходы по техническому обслуживанию русского вездехода. Перед отправкой в зону СВО благочинный Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев совершил чин освящения автомобиля. После этого один из участников спецоперации Алексей сел за руль авто. Он от имени своего воинского подразделения поблагодарил всех тех, кто принимал участие в приобретении и обслуживании такого необходимого для фронта подарка. Алексей находился в отпуске и уже отправился на внедорожнике в зону СВО, пообещав вернуться оттуда на этой же «Ниве», но уже с победой.

В этот день также была отправлена очередная партия гуманитарного груза в зону проведения спецоперации.

И СВЕЧИ ДЕЛАЮТ, И СЕТИ ПЛЕТУТ

Надежный тыл — залог Победы. Так считают педагоги и учащиеся Петровской школы. В этом руководители района вместе с другим добровольцем по имени Игорь убедились воочию. Директор школы Е.А. Исаева вместе со своим заместителем по воспитательной работе Н.Ю. Несмеяновой рассказали гостям, что учащиеся в свободное от уроков время активно занимаются плетением маскировочных сетей, изготовлением спичек, горящих дольше обычных, проводят различные акции по сбору гуманитарной помощи, которую потом доставляют в Добринку. И это не полный перечень того, чем занимаются петровские школьники в свободное от учебы время.

— Спасибо вам, ребята, за ваш труд в тылу, — сказал доброволец. — Его можно сравнить с подачей патронов на передовой. Уверен, мы победим!

ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Следующим пунктом визита делегации стал п. Политотдел Петровского сельского поселения. Здесь руководители встретились с семьей участника специальной военной операции, который в настоящее время находится в зоне боевых действий. По словам А.Н. Пасынкова, родственники бойца обратились с просьбой помочь перекрыть протекающую кровлю. Эта проблема не осталась без внимания властей. На помощь также пришел депутат облсовета Г.Н. Крутских. Вопрос был решен в оперативном порядке.

— Задача представителей всех уровней власти, — подвел итог поездки Александр Николаевич, — окружить вниманием и заботой семьи участников спецоперации и мобилизованных граждан. В Добринском районе налажен тесный контакт между властью и бизнесом, сельхозпроизводителями, крупными агрохолдингами. После визита в наш район спикера регионального парламента Владимира Серикова благодаря помощи депутата областного Совета Геннадия Крутских была капитально отремонтирована крыша в семье мобилизованного Романа в деревне Киньшино. Сегодня мы посмотрели, как аналогичный вопрос был решен в п. Политотдел. Всего же в районе благодаря депутату-единороссу Г.Н. Крутских было отремонтировано 3 крыши на домах семей наших бойцов.