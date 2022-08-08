В минувшую пятницу добринцы простились со своим земляком Вадимом Кидиновым, военнослужащим ВС РФ.

Он погиб при выполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Вадиму было всего 26 лет. Он был добрым, весёлым, целеустремлённым.У него впереди была целая жизнь. А сегодня мы проводили его в последний путь. Одно из боевых заданий стоило ему жизни.

Отзывчивый, честный, готовый всегда прийти на помощь и защитить слабого, с невероятным чувством справедливости и любви к Родине, – таким вспоминают Вадима добринцы. Они запомнили парня веселым, открытым, дружелюбным, отвечающим за свои слова и поступки.

Вадим Кидинов во имя Родины служил по контракту, во имя Родины отдал свою жизнь. Мы гордимся нашим земляком и в неоплатном долгу перед памятью о нем.

«Пусть земля будет ему пухом! Мои глубочайшие соболезнования его родным и близким, силы духа и стойкости, чтобы пережить это горе. Вечный покой герою и Царствие Небесное душе его! Искренние соболезнования всем, кто знал Вадима. Память о нём будет жить в наших сердцах!», — оставил сообщение на своей странице Вконтакте глава Добринского района Александр Пасныков.