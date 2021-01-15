Опубликованы видео туристического проекта “Путешествуй дома”, который подготовлен по заказу регионального управления культуры и туризма. Его создали для продвижения и популяризации туристических мест Липецкой области. И надо сказать, продукт получился качественный и интересный. Можно, отметить, что получилось похоже на известную программу “Орел и решка”, но это сравнение, безусловно, – комплимент.

А главным гидом по туристическим объектам региона и ведущей программы выступила Людмила Уваркина, дочь мэра Липецка Евгении Уваркиной.

Пока опубликовано 6 видео. Всего же зрителям предлложат 8 маршрутов, которыми можно воспользоваться в путешествии по Липецкой области.

– В 2020-м году мы все оказались в условиях закрытых границ. Люди, которые привыкли каждый год планировать свой отдых в привычных направлениях, попали в ситуацию неопределенности и отсутствия альтернативы далёким путешествиям, – пояснила начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. – Задача проекта – показать знакомые места по-новому, вдохновить людей путешествовать по родному краю, познакомить туристов с бюджетными вариантами отдыха, а также увеличить присутствие Липецкой области в социальных сетях как туристически привлекательного региона.

Благодаря этому проекту гости и жители нашего региона узнают новые интересные места, спланируют интересные выходные, а также могут проехать по готовому маршруту.

Выпуски можно найти на сайте https://liptur.ru/, а также на страницах в соцсетях:

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