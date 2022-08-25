Награжден посмертно

Сергей Кабанов погиб в марте этого года. Это была первая потеря в нашем районе с начала специальной военной операции на Украине.

В минувший понедельник глава района Александр Пасынков и военком Сергей Копцев пригласили Ольгу и Екатерину Кабановых, чтобы вручить им орден Мужества, которым их сын и муж был награжден посмертно.

Глава района Александр Пасынков и военком Сергей Копцев вручили орден Мужества вдове и матери погибшего воина Екатерине и Ольге Кабановым.

Александр Николаевич поблагодарил маму погибшего земляка за воспитание настоящего патриота своей Родины, до конца исполнившего воинский долг. И пообещал всяческую поддержку семье героя.

— Трудно подобрать слова утешения в постигшем вас горе, — обратился к женщинам глава района. — Их просто нет. Держитесь, мы с вами. А лучшей признательностью Сергею будет наша память о нем.

Никто, кроме них

Двухлетний Максим помнит папу, узнает его на фотографиях.

— Сын любил встречать его с работы, — рассказывает Екатерина, вдова Сергея Кабанова. — Радостно бежал навстречу, крича: «Па!». Он успел научить Максима играть в футбол, разрешал малышу подержать в руках свои инструменты: дрель, шуруповерт… Хотел воспитать сына настоящим мужчиной, каким был сам…

С сыном Максимом. Здесь ему чуть больше годика. У папы короткий отпуск, они отправились с сыном в зоопарк.

Екатерина не может привыкнуть к слову «был». Для нее муж будто уехал в очередную служебную командировку.

— В нашей семье они были обычным делом. Сергей уезжал на месяц или даже три, — продолжает Екатерина. — Он мог неожиданно позвонить вечером, чтобы сообщить: «Я сегодня не приду, не волнуйся». Муж любил свою работу и гордился, что он десантник-разведчик. Слова «Никто, кроме нас!» были для него девизом.

Когда Екатерина отправилась к Сергею в Рязань с одной сумкой вещей в руках, мало кто из знакомых верил, что это надолго. Неустроенный быт, съемные квартиры, ненормированный рабочий день мужа — вряд ли кто из молодых девушек мечтает о такой жизни.

— Мы с Сережей прожили четыре года. Начинали с нуля, — вспоминает Екатерина. — Но бытовые проблемы как-то не замечались. Главное, рядом был любимый человек, надежный и очень заботливый. С ним я чувствовала себя как за каменной стеной. Мне его очень сильно не хватает.

Таким он парнем был

Сергей Кабанов еще мальчишкой отличался от своих сверстников каким-то основательным подходом ко всему, за что брался. Он серьезно занимался спортом: футбол, бег, лыжи. В составе команды Дуровской школы добивался успехов в соревнованиях «Безопасное колесо», дойдя до всероссийского уровня.

— Помню, возвращается Сережа с соревнований в Сочи, — вспоминает Ольга Кабанова. — Встретила сына, едем домой. Подъезжаем к родному селу, а он мне тихонько так говорит: «Наше Дурово — лучшее место на свете!». И это после моря и южных красот. Я тогда очень поразилась тому, как глубоко он мыслил. Сын на самом деле очень любил свою малую родину, стремился сделать что-то хорошее для нее: расчищал с друзьями спортивную площадку, окашивал футбольное поле, заливал каток…

Сергей всегда старался по-мужски оберегать своих близких, окружал их заботой: сначала маму, потом жену и детей.

— Я часто поздно приезжала с работы, — рассказывает Ольга Алексеевна Кабанова, — а сыновья Сергей и Тимур уже ждали меня с нехитрым ужином на столе. И потом, уже будучи студентом, старший все каникулы проводил дома, помогая мне по хозяйству. А заведя семью, в отпуск он с женой ехал не на юг, а к нам в Дурово, чтобы за время «отдыха» успеть вместе с братом переделать в доме всю мужскую работу.

Сергей Кабанов с его способностями и трудолюбием мог выбрать для себя любую стезю. Школу он закончил почти отличником — всего с одной (!) четверкой в аттестате. Поступил в Воронежский институт ФСИН России. Уже со второго курса начал подрабатывать, понимая, что маме одной непросто учить сразу двоих сыновей.

Потом была армия. Демобилизовавшись в ноябре 14-го года, Сергей всерьез задумался о своем будущем. Служба в ВДВ оставила в его душе свой отпечаток. На гражданке пробыл всего полгода. «Офисная работа — это не мое», — сказал матери и сообщил, что уезжает в Рязань служить по контракту.

Сослуживцы Сергея уважали. Серьезный, справедливый, по-хорошему педантичный, отличный механик и наставник для новичков. У него за плечами было более 80-ти прыжков с парашютом… В свои 30 лет парень многое успел в этой жизни.

На этом снимке Сергей — участник парада Победы в Москве. С георгиевской ленточкой, которая тогда была на нем, Ольга Алексеевна 9 Мая 2022 года шла в Бессмертном полку с. Дурово. А потом подарила ее на память сослуживцу сына, когда тот приезжал к Сергею на могилу.

«Люблю вас всех…»

В июне 20-го года Сергей уехал в командировку в Сирию. Он был водителем миротворческой роты. Пробыл там четыре месяца.

Перед отъездом успел встретить из роддома жену с сыном Максимом. А, вернувшись, с головой погрузился в обязанности отца, словно хотел наверстать упущенное в разлуке с ним время.

Фото из официальных источников. Его переслали Ольге Алексеевне сослуживцы сына. На нем Сергей (сидит в боевой машине) во время командировки в Сирию.

Супруги мечтали о втором сыне. Хотелось, чтобы у детей, как у Сергея с братом, была небольшая разница в возрасте. Почему-то были уверены, что родится мальчик. А когда врачи сообщили, что будет девочка, даже удивились.

На выписку жены и дочки из роддома Сергей тогда опоздал.

— Жду с дочкой на руках в комнате для выписки новорожденных, никого нет, — рассказывает Екатерина Кабанова. — Оказалось, что Сергей по пути в роддом взялся помогать вытаскивать застрявший в снежных заносах автомобиль. А потом еще дал пожилому водителю несколько добрых советов, как ухаживать за этой маркой авто. В этом был весь Сергей — он не мог пройти мимо того, кто нуждается в помощи.

На выписку дочки из роддома Сергей опоздал. Но это не омрачило счастья молодых родителей. Это, пожалуй, единственный снимок, на котором папа держит Алину на руках.

Алина родилась 29 января. Папа побыл с ней всего 3 дня. Привез жену с детьми в деревню к родителям, а сам вернулся на службу. Больше они уже не увиделись.

25 февраля родные узнали, что Сергей на Украине. Последнюю СМСку от мужа, где он просит не волноваться и пишет «Люблю вас всех», Екатерина никогда не удалит со своего телефона. 6 марта она отвезла посылку для мужа с нужными вещами в его полк. А на следующий день он погиб. Семье сообщили об этом 12-го числа.

В феврале 2022 года Сергею Кабанову присвоили звание гвардии сержанта. Он был командиром отделения — командиром боевой машины разведывательной роты парашютно-десантного полка.

«Нужно помочь ребятам!»

Те горестные пять дней ожидания, когда Сергея должны были привезти на родину, Ольге Алексеевне помогли пережить друзья и близкие люди, которые были рядом с ней, оставив свои дела, и неожиданно появившаяся цель. Они решили собирать гуманитарную помощь для российских ребят, выполняющих воинский долг на Украине. Узнали, какие вещи им могут понадобиться, привлекли знакомых и незнакомых людей.

А потом, когда Сергея похоронили, матери нужно было просто выжить. Ее не покидала мысль: «Надо помочь ребятам!» И Ольга продолжила через соцсети активно искать единомышленников.

— С помощью местных казаков собранные средства и гуманитарный груз мы отправляем нашим воинам, — рассказывает О. Кабанова. — Уже сделали пять таких отправок. У нас налажена связь с матерями погибших ребят со всей России. Мы общаемся между собой, поддерживаем друг друга и по мере возможности помогает нашим ребятам, участвующим в специальной военной операции. Думаю, сын одобрил бы это.

Семья Сергея после его гибели на собственном опыте ощутила, что такое воинское братство.

— У Сергея много друзей. Они пишут, звонят, приезжают за сотни километров к нему на могилу, даже целыми семьями. Мы встречаем всех, как родных людей. Такая дружба придает сил жить дальше, когда ничего не лечит: ни время, ни таблетки. Мы очень благодарны за помощь и моральную поддержку руководителям нашего района: бывшему главе Роману Ивановичу Ченцову, нынешнему главе администрации Александру Николаевичу Пасынкову, его заместителю Олегу Николаевичу Малыхину, военкому Сергею Николаевичу Копцеву, начальнику центра соцзащиты Павлу Егоровичу Новикову. Когда они говорят, что помогут, это не просто слова. Мы признательны главе Дуровской сельской администрации Любови Игоревне Ждановой. Она с первых дней была рядом и приняла нашу боль, как собственную. По ее инициативе в селе готовится место для будущего парка, которому односельчане решили присвоить имя Сережи.

Знаю, он был бы рад, что в его родном селе на месте полуразрушенного здания бывшей школы появится благоустроенное место отдыха. И дело даже не в том, чьим именем его назовут. Главное, что село Дурово, как мечтал Сергей, станет хоть чуть-чуть похоже на город-сад.

Часы сына, которые были на нем в момент гибели, Ольга Алексеевна носит не снимая.

А память дети сохранят

Говорят, если дочка похожа на папу, она будет счастливой. Шестимесячная Алина не по возрасту серьезная девочка. У нее очень умный и проницательный взгляд, совсем как у папы, как будто она знает что-то, что неизвестно нам, взрослым. Максимка, наоборот, живчик, с озорным огоньком в глазах.

— Мы постараемся сделать все, чтобы дети помнили своего отца и гордились им, — говорит Екатерина Кабанова. — Его орден Мужества будет храниться пока у Ольги Алексеевны. Когда Максим и Алина вырастут, передадим им.