Широкомасштабных торжеств вечером 8 мая по случаю очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году в Добринском районе, как и по всей области решено было не проводить в связи с непростой внешнеполитической обстановкой.

Но тем не менее, в нашем районе не стали нарушать связь поколений. Вечером на площади Воинской славы был зажжен «Огонь Памяти». Частичку Вечного огня с площади Героев в Липецке (куда он был доставлен с могилы Неизвестного солдата) в Добринку привез исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Полунин. Церемонию зажжения Вечного огня провел глава Добринского района Александр Пасынков.

— В этом году мы скромно празднуем главный майский праздник, — сказал Александр Николаевич, — но хочется верить, что скоро мы будем отмечать День Победы как всегда с размахом.

После зажжения Вечного огня собравшиеся почти память погибших в годы Великой Отечественной войны добринцев минутой молчания.

9 мая в Добринке прошел без масштабных гуляний. Тем не менее на площади Воинской Славы состоялся небольшой митинг, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В нем приняли участие руководители Добринского района и Липецкой области, представители трудовых коллективов организаций и предприятий. Почетное место в колонне – у ветерана Великой Отечественной войны Василия Никифоровича Денисова.

— Этот день особенный для всех нас, — сказал во время митинга глава Добринского района А.Н. Пасынков, — в котором слились воедино гордость за солдата-освободителя, светлая память о героях сражений, благодарность тем, кто ковал Победу в тылу. Помнить о павших героях, заботиться о живых — знак нашей высшей признательности тем, кто завоевал для нынешнего поколения право на мирную жизнь. Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые добринцы! Обращаюсь к вам со словами, идущими от чистого сердца. С Днем Великой Победы! Желаю всем мира, здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия!

Свои пожелания в адрес ветеранов и всех земляков-добринцев сказал депутат областного Совета П.И. Путилин. Он подчеркнул величие подвига, который осознается через радость и скорбь.

— Об этом надо помнить наперекор попыткам переписать историю, — отметил он.

После минуты молчания состоялось возложение живых цветов к подножью монумента погибшим воинам-землякам. Благочинный Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев провел гражданскую панихиду по воинам, сложившим свои головы на полях сражений Великой Отечественной войны.