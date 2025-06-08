Дождь помешал, но настрой на победу не испортил

В течение двух дней, с 31 мая по 1 июня, в зеленом массиве, неподалеку от Талицкого Чамлыка, проходил традиционный туристский слет работников образования. В этом году его приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Команды стали приезжать на Большую поляну на реке Битюг заблаговременно до официального открытия турслета. Ведь надо было выбрать удобное место для разбивки полевого лагеря, подготовить кострище, обустроить кухню, поставить палатку. Большинство из участников уже не в первый раз на туристском слете, поэтому знают свое дело. Мужчины разбивают палатки, заготавливают дрова, в общем, делают всю тяжелую физическую работу, а представительницы прекрасного пола хлопочут на кухне. Через короткое время от каждого лагеря потянулись дымок и ароматы готовящейся на костре пищи.

И вот официальный старт двухдневного турслета. Всех участников от имени главы Добринского района Александра Пасынкова приехал поприветствовать его заместитель Олег Малыхин.

— Очень приятно видеть ваши радостные лица, — сказал Олег Николаевич, — позади учебный год. Учителям можно немного отдохнуть от своей напряженной работы. Не менее приятно видеть, что многие школы приехали целыми педагогическими коллективами. Туризм помогает сплачивать коллектив ради общей цели. Желаю всем хорошего настроения, радости от общения друг с другом и победы самым ловким и выносливым.

Пожелания в адрес коллег прозвучали от начальника отдела образования администрации района Ирины Немцевой и председателя районной профсоюзной организации работников образования Оксаны Ростовцевой.

Главный судья соревнований, заместитель начальника отдела образования Любовь Свиридова, озвучила двухдневную соревновательную программу.

Сразу же после официального открытия турслета был объявлен конкурс плакатов по тематике «Воспитываем защитников Отечества». Следом стартовали соревнования по спортивному ориентированию бегом. Ближе к вечеру прошел конкурс биваков «В профсоюзе гостю рады». За ним был конкурс представления команд «Мы защитники Отечества». Насыщенный день завершился дискотекой и песнями под гитару у костра.

Во второй день педагоги-туристы участвовали в конкурсе поваров, краеведов. Спортивную часть составляли соревнования по прохождению короткой пешеходной дистанции. Правда, дело осложнил начавшийся дождь. Ливень с грозой и приличным ветром приостановил соревнования не менее, чем на час. Да и после дождя трасса оказалась непригодной для соревнований. Тем не менее, судейская коллегия начала подводить итоги туристского слета.

Третье место завоевали хозяева турслета — педагоги школы с. Талицкий Чамлык. Чуть лучше результаты у команды педагогов лицея №1 п. Добринка, ставших вторыми. Победителем туристского слета признана команда учителей школы №2 п. Добринка. Организаторы мероприятия также отметили педагогов в личном зачете в каждом из предложенных конкурсов.

Следующими Талицкий лес приедут покорять команды школьников со всего Добринского района, а ближе к концу июня живописная поляна на реке Битюг станет местом проведения двух областных туристских слетов: педагогов и учеников.

«Мы стремимся к тому, чтобы разнообразный и содержательный отдых стал доступным и для детей, и для взрослых в любое время года. В Липецкой области каждый может выбрать спортивные увлечения по своему желанию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.