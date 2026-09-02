Дружба до космоса и обратно

Владимир Смольянинов (стоит в центре) встречал у себя в Добринке бывших подчинённых, многие из которых известны теперь всей стране и миру. Например, космонавт Сергей Прокопьев (стоит второй справа).

Кто из нас может похвастаться тем, что со студенческой скамьи по сей день на протяжении многих десятков лет дружит с большинством бывших однокурсников, причём семьями выезжая друг к другу на побывку? А вот атаман Липецкого казачьего округа, по профессии старший лётчик-инструктор первого класса Владимир Викторович СМОЛЬЯНИНОВ, в прошлом командир отделения Тамбовского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Марины Расковой, на днях гостеприимно встречал в Добринке своих бывших подчинённых, причем в который уж раз.

Та же дружная компания во время учёбы в Тамбовском высшем военном лётном училище. На фото добринец Владимир Смольянинов — 3-й слева, Герой России Сергей Прокопьев — крайний слева. Их дружба проверена десятилетиями.

Самыми дружными с командиром с первых дней учёбы до сегодняшнего момента остаются 6 человек. Их настоящая мужская дружба не знает ни расстояний, ни лет, ни званий. Выпустились они из лётного училища 18 октября 1997-го. Раз в три года постоянно приезжают в наш посёлок, чтобы навестить атамана. Кто-то бывает и чаще. Во всяком случае в 1994-м, когда Владимир женился на своей Ирине, трое веселились у него на свадьбе в кафе «Молодёжное». Разве можно поверить, глядя на фотографии, что те самые озорные парни, что сидели за одним столом с нашими добринцами, сегодня – солидные мужчины, носящие высокие звания!

Кто же теперь эти трое, навестившие Смольяниновых? И вы, уважаемые добринцы, очень удивитесь тому, что знаете некоторых и даже видели в лицо по телевизору! Владимир Викторович очень гордится тем, что бывшие его подчиненные, побывавшие здесь в 1994-м, своим трудом достигли высоких погон: стали полковниками. Это Герой России, космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов «Роскосмоса» Сергей Валерьевич Прокопьев, дважды совершивший полёт в космос. Он приехал к нам из Москвы (если не считать его спуска на Землю). Кстати, Сергей Валерьевич – частый гость в Добринке и любит навещать наши просторы. А мы радуемся успехам космонавта, когда видим, как президент страны его награждает. Пять лет назад Герой России поздравлял «Добринские вести» с 90-летием, чему мы были очень удивлены и несказанно рады.

Из Калининграда (!) по приказу бывшего командира отделения лётного училища впервые после 1994-го приехал полковник, командир полка стратегической дальней авиации (Дальний Восток) Дмитрий Язепович Питерниекс. Из Оленегорска Мурманской области прибыл полковник авиации, заместитель командира дивизии стратегической дальней авиации Руслан Равильевич Ахметжанов. Ещё трое, можно сказать, в сравнении с этими просто рядышком живут. Разве что Валентин Владимирович Губарьков из Санкт-Петербурга подольше добирался. А так – Олег Анатольевич Киреев из Тамбова и Павел Андреевич Будылин из Воронежа подкатили. Правда, когда-то и последний проживал на Новой Земле.

Одним словом, притяжение доброго Добринского края действует сильнее любых расстояний. Шестёрка, приехавшая в Добринку, больше всего ценит не звания, а верность, не регалии, а простое человеческое тепло. Их дружба, рождённая когда-то на больших рисках в небе, на земле только крепнет с годами. А профессия у них – героическая без всяких оговорок.

Распахнул Смольянинов двери своего дома друзьям – и словно не было всех этих лет. Сразу полились воспоминания, одно ярче другого. Взрослые мужчины смеялись над своими былыми проделками. В такие моменты всем кажется, что время повернулось вспять: вновь в глаза друг другу смотрели те самые неугомонные курсанты, готовые на любую авантюру. С каждой историей – разговоры всё оживлённее, будто молодость снова постучалась к ним в дверь.

Гости гуляли вечером по нашей Добринке и очень удивлялись её красивому благоустройству. По словам В.В. Смольянинова, им очень понравились центр посёлка, площадь перед районным ДК и, конечно, парк с набережной. А калининградец, не бывший тут с 1994-го, искренне признался: не верит тому, что это та же самая Добринка, и поинтересовался стоимостью жилья, если решит к нам переехать. Охладиться хозяин вывозил гостей на Голубое озеро в Талицкий Чамлык. Прибывшие тоже высоко оценили чистоту водоёма.

И такой ещё момент: приезжают мужчины с жёнами, нередко и с детьми, то есть это уже целое семейное братство, поскольку многие из лётчиков стали крёстными для ребятишек своих друзей. А сами эти мальчишки тоже давно выросли и пошли по стопам отцов, выбрав важную из профессий. Так, кстати, случилось и в судьбе самого атамана-лётчика: его младший сын Виктор – офицер, защитник Отечества. Отец искренне желает ему встретить в жизни таких же надёжных друзей, которые, даже находясь в космосе, поднимут настроение, поддержат, и ты это будешь помнить до конца дней своих.

— Во время второго полёта мне из космоса позвонил Сергей Прокопьев и поздравил нас с очередной годовщиной выпуска из лётного училища, тогда из большого числа курсантов лётчиками стали, можно сказать, немногие, — вспоминает Владимир Викторович, — это было 18 октября 2022 г., но я как-то в суете подзабыл о дате. Прокопьев предложил спеть мою любимую песню «Исчезли солнечные дни». С ним на борту ещё находилась космонавт Анна Кикина. И мы втроём — в прямом смысле на всю планету Земля — пели: «Исчезли солнечные дни, /И птицы улетели. /И вот проводим мы одни /Неделю за неделей. /Вдвоём с тобой, /Вдвоём с тобой, /Остались ты да я, /Любимая, любимая, /Бесценная моя». Спутник ушёл, связь прервалась, а я долго-долго ещё тогда стоял с огромным переизбытком чувств на душе: я единственный человек из всех миллиардов людей, с кем пели космонавты, причём находившиеся в тот момент не где-то рядом, а на орбите. Разве такое забудешь! Ещё из космоса меня поздравлял Сергей с днём рождения. Спасибо тебе, друг! Спасибо всем моим друзьям, в которых я уверен, как в самом себе. Пусть у всех такие будут.