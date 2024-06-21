75-летию со дня рождения нашего поэта-земляка Вячеслава Ивановича Сидорова посвящается

Он родился 22 июня 1949 года в Павловке – старинном живописном селе. Некогда рядом располагалась барская усадьба с большим парком и водоемами.

Многое с тех пор поменялось. Но неброская красота нашей земли сохранилась. Тонкая, волнительная душа павловского мальчишки с ранних лет восхищалась рассветами и закатами родной стороны, веснами и зимами, колокольным церковным звоном, чудесными первоцветами. И однажды, очарованная, она запела стихами о самом сокровенном. Только так поэт мог выразить торжество первозданной природы, жизни и любви.

Он не оканчивал институтов. За плечами лишь школа и армия. И в роду у него не было поэтов или писателей. Однако творения нашего самобытного поэта-земляка настолько проникновенны, чувственны и чисты, что ему можно только позавидовать. Его стихи напевны, легки…

Это по достоинству оценили читатели нашей районной газеты, на страницах которой впервые были опубликованы произведения Вячеслава Сидорова. Случилось это в далеких шестидесятых годах. Добринцы сразу отметили искренность, доброту и сердечность сидоровских строк. С огромной теплотой и нежностью воспевал он красоту родного края, широкую душу русского человека. Он обладал редким даром одухотворять то, что стало привычным в повседневной жизни, что давно примелькалось.

Творчество поэта вылилось в несколько поэтических сборников. Первый из них – «Поднебесье» — увидел свет в 1995 году. После выхода второй книги — «В светлом стоянии» (2001 год) — В.И. Сидоров стал членом Союза писателей России. Впоследствии было издано еще два сборника: «Приемлю и храню» (2007 г.) и «Родовой оберег» (2012 г.).

Приемлю и храню – основополагающая тема творчества Вячеслава Ивановича. Здесь, в родном селе, его чувственными стихами воспето всё: укромное местечко у тихого заросшего прудика, холмики, рощица, берега и выпасы. Так горячо любить сельскую глубинку может только тот, кто жил здесь с колыбели.

Талантливый человек талантлив во всем — об этом известно давно. И это еще раз доказал поэт. Из числа наших читателей мало кто знает, что Сидоров преуспел не только в поэтическом творчестве. У него были поистине золотые руки! Построил дом, мастерскую, вязал рамы для окон, искусно владел рубанком, другими инструментами по дереву.

Примечателен такой факт его биографии: когда у односельчанки случился пожар – Вячеслав Иванович полностью отстроил ей крышу, возвел крылечко. Сделал это безвозмездно…

Я рада, что живу на родине замечательного поэта. Смотрю его глазами на окружающие красоты и глубже понимаю его предназначение.

22 июня, в день его рождения, я приду, как обычно, на могилку поэта. Положу на холмик цветы, почитаю стихи, в том числе и стихи, которые я посвятила его жене — голосистой деревенской плясунье Раисе Дмитриевне. Их я написала к годовщине со дня смерти Вячеслава Ивановича:

Как ты этот год прожила,

Муза и жена поэта?

Кто твои сны охранял,

Кто воспевал рассветы?

Кто теперь будет слагать

В доме твоем эпопеи…

Как он умел сказать:

«Плясунья моя Дульсинея!»

Разгладят дожди следы.

Аукнет зима и лето.

А ты дорогим живи –

Весна и жена поэта.

Слезы – они безмерны,

Покой его береги.

В доме любовью и верностью

Дышат его стихи.

Кто-то сказал метко: скульптор зависит от глины, музыкант – от струн, художник – от холста, а поэт — только от сердца! Спасибо за Ваше мудрое сердце, родной наш! За преданность земле Русской, твердую гражданскую позицию. За яркий талант воспевать добро.

Галина РУКИНА.

с. Павловка.

СТИХИ ВЯЧЕСЛАВА СИДОРОВА

Светел край мой березовый

Чистотою своей.

Вечер розовый-розовый

Наплывает с полей.

На побеги осинника

От заречных полян

Кольца синие-синие

Робко нижет туман.

И плывут ожиданием

Через призрачность дней

Звезды ранние-ранние

К поздней встрече моей.

* * *

Мне повезло! Мне крепко повезло,

Что я родился на земле России

И что – врагам и недругам назло –

Мой волос рус, а взгляд, как небо, синий.

Я вырос там, среди ржаных полей,

Среди степной травы в изгибах речек,

Где каравай, лежащий на столе,

Одним дыханьем жарким душу лечит.

А как светло, когда ложится снег

На крыши, на поля и на заборы.

Какой сердечный вспыхивает смех,

Сердечные ведутся разговоры!

Тогда мой край еще дороже мне,

Еще прекраснее сельчанок лица.

И сердце, откровеньем запьянев,

Готово в каждую из них влюбиться.

Готово сделать так, чтоб расцвело

Всё в этот вечер, от мороза синий.

Мне повезло, мне крепко повезло,

Что я родился на земле России.

ПАЛОЧКА КЛЕНОВАЯ

Все течет, меняется.

К худу ли, добру?

На ветру качаются

Вишни поутру.

До сих пор не верится,

Словно виноват,

Что удостовериться

Мать не выйдет в сад.

То зарею алою,

То на сходе дня

Приходила старая

Пожурить меня.

Вся в вишневом инее,

Как и сад теперь,

Открывала синюю

Во времянку дверь.

Палочка кленовая,

Гнуть — не поломать.

— Голова садовая! —

Говорила мать.

А сама на лавочке

Посидит, вздохнет

И кленовой палочкой

Что-то прочеркнет…

Ах, пути-дороженьки,

В грозы ветер лих!

Исходили ноженьки

За двоих-троих.

Стала кисло-сладкою

Вишня на заре.

Кто теперь украдкою

Глянет мне вослед?

Жизнь приходит новая,

А душа — болит.

Палочка кленовая

В уголке стоит.