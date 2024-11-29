Андрей Анатольевич Куликов родился 4 августа 1983 года в п. Добринка. Здесь окончил среднюю школу, отсюда был призван на срочную службу в ряды Российской Армии.

В неполные 19 лет стал участником первой Чеченской кампании.

После армии получил высшее юридическое образование. Работал в аппарате мирового судьи п. Добринка.

В 2013 году заключил контракт на прохождение военной службы на Северном флоте.

Спустя год в должности старшего лейтенанта отправился в командировку в Сирию.

В числе первых стал участником СВО. Был ранен.

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, мужество и отвагу отмечен высокой наградой — орденом Мужества.

Восстановившись, вновь отправился на передовую.

3 декабря 2022 года, участвуя в боях под Херсоном, получил смертельное ранение.

Похоронен в Добринке.

Награжден вторым орденом Мужества (посмертно).

«Живые! Помните о нас…»

Так называется книга памяти о морских пехотинцах Краснознаменного Северного флота, погибших в локальных войнах и конфликтах. Выпущена она в 2023 году Региональной общественной организацией морских пехотинцев г. Санкт-Петербурга.

Короткие иллюстрированные рассказы о 146 героях, оставшихся на поле брани. Их подвиги совершены во имя спасения людей. Цена — собственная жизнь.

Есть в этой солидной книге и рукописная история нашего земляка Андрея Анатольевича Куликова — капитана, заместителя командира десантно-штурмовой роты

61-й отдельной Киркинесской Краснознаменной бригады морской пехоты Краснознаменного Северного флота.

Кто же он, доблестный герой, дважды отмеченный высокой наградой, — орденом Мужества?

Наталья Николаевна Ливенцова: «Награды — в память о сыне».

Был хозяином в семье

С самого раннего детства Андрей чувствовал свою мужскую ответственность за дом, за маму.

— Мы с ним жили вдвоем, — рассказывает о своем единственном сыне Наталья Николаевна Ливенцова. — Это, наверно, и заставило его рано повзрослеть. Во всем мне помогал.

Мама припомнила случай, как однажды, возвращаясь с работы домой в зимнее время, опешила, зайдя в квартиру. Там было натоплено (тогда еще было печное отопление): это Андрюшка постарался.

1996 год. Команда пятиклассников победила в игре «Под белыми парусами». Капитан команды — Андрей Куликов (в первом ряду в центре).

— А ведь и было-то ему лет восемь-девять, — продолжила она. — Журить его начала, что спички брал. А он в ответ: «Мам, ну что я — маленький, что ли? Я осторожно.»

И на приусадебном участке порядок наводил. На правах мужчины старался раньше мамы успеть вскопать огородик.

— Я в сельхозтехнике работала лаборантом, — вновь и вновь вспоминает собеседница то далекое и счастливое, как теперь оказалось, время. — Нам наделы на свекловичных плантациях давали. Мы их и пололи, и осенью убирали, много времени на поле проводили. Порой домой возвращаешься — спины не чувствуешь, думаешь: «Как бы сил набраться, да участок возле дома вскопать». А сынок уже все сделал. Прям до слез трогательно было.

Наталья Николаевна замолкает на несколько минут, будто вспоминая безвозвратно ушедшее время, и добавляет, подытоживая:

— Хороший мальчишка рос: самостоятельный, внимательный. Никаких проблем мне не доставлял.

А кто хорошо знал парня, то к этим характеристикам еще добавлял: с обостренным чувством справедливости, упорный и настойчивый.

Ушел в спорт с головой

Он с удовольствием занимался спортом: борьбой, тхэквондо, ушу, принимал участие в соревнованиях.

Самым «урожайным» на спортивные победы стал для Андрея год 1998, когда на подростка просто обрушился шквал успехов. Вначале он лидировал на внутришкольных состязаниях, затем — районных, а потом областных и даже межрегиональных.

Наша районная газета тогда несколько раз писала об этом, публиковала снимки. Вот Андрей на фотографии со своими друзьями-спортсменами в Воронеже на турнире Центрального Черноземья по ушу. Тогда в соревнованиях приняли участие единоборцы Белгородской, Курской, Саратовской областей. Честь Липецкой области защищала команда из Добринки. И в своей весовой категории девятиклассник Добринской средней школы №1 Андрей Куликов занял первое место.

Чуть позже районка дала репортаж из спортивного зала, где чемпион Черноземья тренировался под руководством тренера Вячеслава Стрельникова, а в декабре газета вновь рассказала, как занимается спортсмен (на этот раз на свежем воздухе, на стадионе), готовясь к новым соревнованиям.

Серьезные занятия спортом были не случайными. Уже тогда у Андрея появилась заветная мечта — стать десантником. Вот и стремился парень к физическому совершенству. Понимал: без силы и выносливости в эти войска дорога заказана.

Первые воинские награды

После школы Андрей поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Но проучился недолго, поменял свое решение: оставив учебу, отправился на срочную службу в ряды Российской Армии.

Годы срочной службы. Андрей гордился, что попал в ВДВ.

Служил в Воздушно-десантных войсках. Уже спустя несколько месяцев принял участие в боевых действиях на территории Чечни. Как он выполнял там свой воинский долг, свидетельствуют три медали, полученные им как участником боевых действий на Кавказе.

После армии солдат вернулся домой возмужавшим, повзрослевшим. Понял, что без серьезного образования он не сможет достойно жить, поэтому с присущими ему настойчивостью и упорством принялся «грызть» гранит науки. Заочно заканчивает юридический техникум и сразу же поступает в юридическую академию (тоже заочно).

В школе он был средним учеником, но, твердо решив получить юридическое образование, с огромным упорством учился. Красный диплом не получил, но был очень способным студентом — это отмечали его преподаватели на протяжении всех лет обучения.

А еще он продолжал активно заниматься спортом. В его программе обязательными были бег, силовые упражнения. Он сам составлял для себя план физических нагрузок и непременно следовал ему. Никаких поблажек не делал.

… И любовь свою встретил, и семью создал. Родился сын-первенец Данила, затем дочка Виктория. Молодая семья обосновалась в Добринке, своего жилья не было. Андрей работал по полученной специальности — в мировом судействе.

Но счастье продлилось недолго. Семья распалась.

Следуя детской мечте

Контракт на военную службу Андрей заключил почти сразу после развода. Был зачислен в десантно-штурмовую роту 61-й отдельной Киркинесской Краснознаменной бригады морской пехоты Краснознаменного Северного флота. Местом службы стал поселок Спутник Мурманской области.

И начались военные будни. Получил звание лейтенанта, чуть позже — старшего лейтенанта.

По служебной лестнице наш земляк продвигался быстро. Но он не был карьеристом. Честно служил Отчизне. Был строгим, требовательным, в первую очередь, к себе.

Во время отпуска спешил в Добринку

Очень скучал по детям, да и матери стремился во всем подсобить.

Наталья Николаевна вспоминает, как в один из своих приездов сын здорово помог ей с ремонтом:

— У меня такие высокие потолки в квартире — я бы ничего сама не смогла с ними сделать, а Андрей быстро управился.

Как только контрактник оказывался на своей исторической родине, спешил к дочке и сыну, старался как можно больше времени проводить с ними. Это были самые эмоционально наполненные позитивом моменты его жизни.

Он не скупился на подарки по любому поводу и вовсе без поводов, но не потому, что хотел «откупиться» от детей. Ему доставляло истинное удовольствие наблюдать, какой восторг испытывали при этом его ребятишки.

Однажды чуть было ни купил пианино своей «принцессочке» (так называл он дочку). Вика поделилась с папой своим секретиком: хочу, говорит, научиться играть на фортепиано. И он тут же решил приобрести для нее музыкальный инструмент. Мама Вики едва отговорила его от этой идеи (пусть хоть полгодика походит в музыкалку — а там посмотрим, понравится ли ей…).

В этом своем порыве — весь Андрей. Он очень любил своих близких — и сына с дочкой, и маму, и отца, хотя тот в семье не жил.

В один из очередных приездов принял решение забрать сына к себе на Север. Дочка осталась с мамой.

Данила тогда перешел в 4-й класс.

Главным помощником стала мама

Молодой отец в первую очередь позаботился о жилье: купил квартиру в городе Заполярный (это неподалеку от п. Спутник).

Забот у него прибавилось. Кроме служебных обязанностей, и сыну нужно было уделять внимание, заниматься его воспитанием. К тому же работать не по месту жительства было тоже непросто.

Наверняка недосыпал, уставал страшно! Но никогда ни сослуживцы, ни соседи, ни тем более близкие не слышали от него жалоб на трудное житье-бытье. Всегда бодрый, подтянутый, в добром настроении.

Первым и самым главным его помощником в этот период стала мама. Оставив свою квартиру в Добринке, она, можно сказать, перебралась на постоянное местожительство к сыну и внуку.

— Я понимала, что Андрей не справится один с Данилкой, — объяснила свое тогдашнее решение сменить наш поселок на город Заполярный Наталья Николаевна. — Ведь у сына то и дело учения, командировки, а ребенка одного не оставишь.

Десятиклассник Данила Куликов. Папа еще жив, и он счастлив.

В Добринку бабушка с внуком наведывались лишь во время каникул.

В 2014 году старшего лейтенанта А.А. Куликова командировали в Сирию. Наталья Николаевна, конечно же, все эти долгие месяцы находилась рядом с внуком. Вместе с нетерпением ждали добрых весточек от Андрея, даже не допуская мысли, что с ним что-то страшное может случиться.

Наверняка их вера и любовь сберегли им тогда сына и отца. Живым, здоровым и, как обычно, в хорошем настроении, вернулся он в Заполярный. На военном кителе прибавилось еще две медали.

А потом была Украина…

Когда началась специальная военная операция, Андрей Куликов в числе первых стал ее участником.

Несколько месяцев провел на передовой. В боях под Донецком получил ранение.

Госпиталь, реабилитация.

Он, как и большинство участников СВО, не любил говорить на тему своей военной службы. Но просто так орден Мужества не вручают. Андрей Анатольевич Куликов получил его.

Эта награда после Золотой Звезды Героя России вторая по значимости. На передовой ею награждают за смелые и решительные действия, связанные с риском для жизни…

В свои планы вновь вернуться на передовую Андрей Анатольевич не посвящал никого. Очевидно, не хотел до поры до времени сообщать об этом близким, чтобы не волновать их. Все считали, что их Андрей, поправив здоровье, останется дальше служить в п. Спутник. Имел право не возвращаться на боевые позиции.

Но он принял другое решение.

— Не могу своих ребят оставить, — сказал он сыну. — Я же восстановился, автомат держать могу.

И ушел на передовую. Знал об этом только Данила.

В качестве командира десантно-штурмовой роты А.А. Куликов с честью выполнял боевые задачи. Командование присвоило ему очередное звание — капитан. Уже был издан приказ. Но новые погоны офицер получить не успел.

Последнее задание

3 декабря 2022 года Куликов со своими бойцами, выполнив боевое задание, возвращался на исходные позиции. Другие друзья-сослуживцы, наоборот, направлялись в то место, чтобы зачистить его. И офицер Куликов пошел с ними.

— Я же только оттуда: местность знаю хорошо, подскажу, где и что, — объяснил он свое решение пойти на зачистку.

Об этом рассказали родственникам сослуживцы из Мурманской области, когда приехали в Добринку проводить в последний путь своего боевого друга.

… Это задание оказалось для Андрея Анатольевича последним.

Хоронили героя-земляка со всеми воинскими почестями: почетным военным караулом, троекратным салютом.

Казалось, вся Добринка пришла проститься с молодым офицером.

Жизнь продолжается

Недолгую жизнь прожил Андрей Анатольевич Куликов. Ему было всего 39. Но, как бы пафосно это ни звучало, он оставил на земле яркий след.

Его с теплотой вспоминают одноклассники и учителя. Помнят, каким азартным участником спортивных соревнований всегда выступал он, с каким энтузиазмом принимал участие во всевозможных трудовых десантах, субботниках.

Сегодня А.А. Куликов — гордость лицея №1 п. Добринка, где в свое время он учился и где сегодня собран богатый материал о дважды кавалере ордена Мужества. Все имеющиеся реликвии займут достойное место в экспозиции, которая будет размещена в обновленном музее Боевой славы, готовящемся к открытию.

Его имя вписано и в славную историю 61-й отдельной Киркинесской Краснознаменной бригады морской пехоты Краснознаменного Северного флота.

Но главное — после своего ухода он оставил свое продолжение — детей Данилу и Викторию.

Дочка героя сейчас учится в Добринской средней школе №2. Умница, отличница, а дома — мамина помощница.

Виктория Куликова (справа) вместе с главой Добринского района Александром Пасынковым на церемонии награждения победителей областного патриотического конкурса «Дети Героев».

В планах у девятиклассницы — окончить среднюю школу, получить высшее образование:

— Папе это понравилось бы. Он часто говорил, что сейчас, как никогда, важно быть грамотным и образованным человеком. Мама тоже так считает.

Виктория с огромной теплотой вспоминает отца. Она рассказала, как замечательно проводили они с ним время, когда тот приезжал в отпуск:

— Мы могли просто гулять по поселку или уезжали в Липецк: посещали аттракционы, кафе (если у меня был выходной). Во время учебы он забирал меня после школы, мы обязательно шли в магазин, накупали всякую-всячину, приходили к бабушке и все вместе готовили кушать. А после я садилась за уроки… Папа перед сном любил слушать аудиокниги. Иногда придремывал. Я, выучив уроки, тихонечно, чтобы не разбудить его, пристраивалась рядышком. Так и засыпали…

Девочка до сих пор, как самую дорогую реликвию, хранит подаренные отцом часы, планшет.

«Мой папа самый лучший. Он — Герой», — написала она в сочинении для областного патриотического конкурса «Дети Героев». Это участие принесло школьнице победу. Ей был вручен диплом и памятный подарок.

Во взрослую самостоятельную жизнь вступил сын Андрея Анатольевича Куликова Данила.

Когда отец погиб, парень оканчивал 11-й класс. Для него тогда весь мир обрушился. Невероятных усилий стоило заставить себя достойно завершить обучение.

В его аттестате о полном среднем образовании почти все «пятерки». Это позволило без труда поступить в Воронежский государственный технический университет. Сейчас он уже второкурсник.

Данила вспоминает:

— Отец никогда не был излишне строг со мной. Но постоянно приучал к дисциплине.

А мама Елена Анатольевна добавляет:

— Все самые лучшие качества у Данилы — от папы: такой же самостоятельный, ответственный.

Сын и сейчас не утратил этих качеств. Старательно учится, увлеченно занимается спортом, является приверженцем здорового образа жизни.

Не забудьте ребят…

В следующий вторник, 3 декабря, годовщина гибели Андрея Анатольевича Куликова.

Посвящая этот выпуск Аллеи Памяти ему, мы тем самым отдаем дань уважения и огромной благодарности отважному защитнику Отечества.

И словами поэта-афганца Леонида Молчанова обращаемся ко всем живущим:

Не забудьте ребят, что вкусили свинца без предела,

Их счастливые души прошли сквозь Златые Врата.

Помнить этих солдат — наше самое главное дело,

Наша память о них — перед хаосом темным черта.

***

Мой папа — Герой

Герои… Чаще мы встречаем их в фильмах или сказках. А у меня папа — Герой.

Его зовут Куликов Андрей Анатольевич. Он — участник специальной военной операции, погибший при исполнении воинского долга.

Я горжусь им. Папа совмещал в себе храбрость, сильный характер, хорошие физические данные. Он любил свое дело и свою страну. Был верным другом, никогда не бросал своих товарищей. Вот и на свое последнее задание он мог бы не пойти. Но папа не оставил друзей.

Он был добрый, честный, открытый, прямолинейный и старался много шутить. У него даже был позывной «Смайлик».

Папа навсегда останется у меня в сердце, чтобы ни случилось. В переломные для меня моменты я всегда его вспоминаю. Он был моей опорой в жизни наравне с мамой, даже несмотря на то, что не жил с нами. Я стараюсь достигать больших успехов с надеждой на то, что он бы мной гордился, и я уверена, что так бы всё и было. Он сам стремился к лучшему и желал своим детям того же.

(Из сочинения Виктории Куликовой на областной патриотический конкурс «Дети Героев»).