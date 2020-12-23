Пока в нашем районе, как и в целом по области, отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, назревает и другая, не менее важная и опасная проблема. Активизировались телефонные мошенники, которые под различными предлогами лишают наших граждан денежных сбережений.

Чтобы противостоять этим двум напастям, сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы района совместно с полицией и волонтерами вышли на улицы Добринки с профилактической целью.

— По распоряжению главы Добринского района Р.И. Ченцова, — рассказывает начальник единой дежурно-диспетчерской службы Ирина Рязанцева, — мы регулярно оповещаем население муниципалитета о необходимости соблюдения масочного режима, социального дистанцирования в местах скопления людей. Одновременно призываем добринцев быть бдительными, когда им звонят мошенники.

По словам И.Б. Рязанцевой, в самой Добринке три раза в день с помощью громкоговорителей проводится оповещение населения. Ежедневно (с понедельника по пятницу) с этой же целью по населенным пунктам Добринского района курсирует специальный автомобиль с громкоговорителем. За один день он охватывает 12 сел и деревень, проезжая порядка 140 километров. Для глав поселений, руководителей организаций и предприятий изготовлены специальные памятки по мерам профилактики коронавируса и противодействия мошенникам. Их уже раздали порядка 4 тысяч штук каждой тематики.

На площади Ленина в Добринке, на информационном табло, граждан призывает быть внимательными бегущая строка. По всему району проводятся рейды по соблюдению масочного режима в объектах торговли. На таких нарушителей, по данным отдела полиции, с 1 апреля по 18 декабря составлено 205 протоколов по ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения). Ежедневно в ЕДДС звонят пожилые и одинокие жители по вопросу доставки лекарств и продуктов питания в период пандемии. Стоит отметить, что активно к этому подключились добринские таксисты, взявшие на себя роль волонтеров. Один из них, Александр Панов, за день доставил продукты и лекарства по 8 адресам в Добринке.

Тем не менее, несмотря на все принимаемые меры, рост заболеваемости пока не снижается. А полицейские регулярно регистрируют факты мошеннических действий в отношении добринцев.

— Только за 11 месяцев, — рассказывает начальник ОМВД России по Добринскому району, полковник полиции Сергей Наклескин, — на территории района были совершены 44 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 17 преступлений больше, чем в 2019 году. Общая сумма материального ущерба составила 2,5 миллиона рублей!

К совместному рейду, в котором участвовали заместитель начальника ЕДДС по мониторингу и прогнозированию ЧС Алексей Сафронов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, майор полиции Владимир Майоров, присоединился волонтер, директор Добринской школы искусств Сергей Ганин. Организаторы совместной акции подготовили памятки с соответствующей информацией и вручали их жителям и гостям районного центра.

К слову, Сергей Васильевич Ганин, несмотря на занятость, всегда находит время, чтобы помогать людям на добровольной основе в сегодняшней трудной обстановке. Он уже не менее 10 раз выезжал на просьбы жителей, в основном пенсионеров, и привозил им продукты питания и медикаменты. Это не только адреса в самой Добринке. Ездил и в Ржавец, и другие населенные пункты. По телефону с ним связываются сотрудники ЕДДС и называют адрес обратившегося, называя, что необходимо привезти. Сергей Васильевич в свободное время никогда не отказывает в помощи. Вот и в этот раз он вызвался добровольно поучаствовать в раздаче памяток населению об угрозе коронавируса и «распоясавшихся» мошенниках.

Большинство жителей и гостей поселка с пониманием относились к просьбам участников рейда и благодарили их за полученную информацию.