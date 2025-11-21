Две медали “За отвагу украшают его грудь

Недавно отважный боец с позывным Раджа приезжал на малую родину в краткосрочный отпуск. Множество наград сияет на его груди.

ПУТЬ СОЛДАТА

С защитником Отечества познакомилась в Космодемьянском храме с. Талицкий Чамлык, когда он доставил туда награду от командира разведывательного батальона местному настоятелю — иерею Илье Исаеву. Пообщаться на месте не довелось, поэтому обменялись телефонами. Да и потом всего несколько минут поговорили, поскольку боец через два-три часа отправлялся вновь на передовую, одновременно собирая вещи и беседуя со мною.

Он поразил меня своей богатырской внешностью. Когда разговорились, то стало понятно: я давно знакома с его семьёй, бабушкой Дарьей, братом Марком, который сейчас служит срочную. По понятным причинам без лишних подробностей пишу о герое нашего времени с таким фронтовым позывным и настоящим именем Фёдор, отвагой которого мы, земляки, можем тоже гордиться наряду с его близкими родственниками.

— Я в принципе ничего не боюсь, — признаётся боец, — просто не могу своих товарищей из батальона разведки подставить.

И Фёдор знает, о чём говорит: уже доводилось терять боевых друзей, с которыми глоток воды и кусок хлеба делил пополам, и за это время однополчане давно стали братьями. Более того — почти год назад их семья уже похоронила одного защитника. Моему собеседнику он доводился двоюродным братом.

Отец Пётр Владимирович, как и все родители, очень волнуется за сына, который почти 4 года находится на фронте и был несколько раз ранен.

— Почему такой интересный позывной у Вас? — задаю вопрос собеседнику.

— Всё просто: такое прозвище между родственниками, среди которых много тёзок, было у моего родного дяди, недавно умершего. Его тоже звали Фёдором, поэтому я для позывного решил взять второе «имя» дядьки.

Фёдор — самый старший из трёх братьев, окончил Мазейскую школу, отслужил срочную в спецназе. Сейчас его младший брат Марк в армии, а до того и средний Руслан тоже отдал долг Родине. Когда началась специальная военная операция, ещё задолго до мобилизации, мой собеседник добровольцем ушёл на фронт. Сначала был командиром штурмовой группы, сейчас — инструктор по огневой подготовке.

НА ВОЙНЕ АТЕИСТОВ НЕТ…

Грудь воина украшают столько медалей! Две «За отвагу», «За ратную доблесть», «За боевое отличие», «За службу в разведке»… Я спросила о тех, которые наиболее дороги. Защитник признался, что очень ценны для него две медали «За отвагу». Все награды, как мы понимаем, на фронте просто так не дают. Они завоёваны потом и кровью. Мой собеседник был дважды ранен, в том числе во время боёв, за которые получил «За отвагу».

— Хорошо, что тогда никто не погиб ни при первом штурме одного из объектов, ни при втором, когда надо было взять высоту. Да, были двое тяжело раненных бойцов, ставших инвалидами, но, главное, что они живы. Во время второго штурма высоты, когда мы сверху просматривались, как на ладони, меня тоже хорошо «царапнуло».

— Как преодолеть в себе страх, когда понимаешь, что поднять голову от рвущихся снарядов и летящих пуль невозможно, но идти вперёд надо? — спрашиваю вновь.

— Страх у всех бывает. Это нормально. Но когда он в душе смешивается со злостью, то удержать уже никого нельзя. Только — в бой! С молитвой. На войне атеистов не встречал. Лишь один парень у нас был неверующим. Он, к сожалению, погиб. И самый лучший день на фронте, когда задача решена и все живы. Чувство выполненного долга даёт душе такое облегчение.

Добринские казаки во главе с Владимиром Смольяниновым (справа) по-доброму отправляют на фронт бойца, который тоже воюет в казачьем батальоне.

НЕ РАДИ ДЕНЕГ

Ещё Фёдор рассказал, что они там на самом деле ценят письма, которые им присылают с основным грузом. Он говорит, что прекрасно понимает, как и его боевые товарищи: письмо писал ребёнок или взрослый человек его составлял, даже если почерк детский.

— Ещё бойцы с радостью носят при себе присланные игрушки. Это нас отвлекает, возвращает мысленно к дому, воины вспоминают своих ребятишек.

— Кто тебя ждёт дома? Кто воспитывал, по жизни подавал и подаёт пример?

— Дома меня ждут все родные, моя любимая супруга Диана, детей у нас пока нет. А примером для меня является мой отец Пётр. Он ответственный человек, работяга, настоящий семьянин. Нас троих один воспитывал, ещё бабушка помогала.

Наш земляк, боец с позывным Раджа, отважно сражается на фронте. Об этом говорят и его награды.

— Чему вы на войне радуетесь более всего, когда получаете гуманитарку, и что можешь посоветовать тем мужчинам, кто сейчас собирается подписывать контракт?

— Из прибывшей помощи очень рады тем же письмам и чему-то домашнему, но более всего, конечно, оборудованию, что требуется нам для работы. Вот и я повезу обратно необходимое там, что смогу довезти. А добровольцам могу сказать одно: если станете подписывать контракт, то точно не ради денег. Это дурная, мягко говоря, затея. Себя надо морально настраивать на другое. Как бы это пафосно ни звучало, прежде всего, на защиту Родины. Я воюю четвёртый год и знаю, о чём говорю. Да и Родину деньгами нельзя измерять.

***

«Мы гордимся нашими земляками, которые с огромным мужеством и самоотверженностью выполняют свой воинский долг. Их стойкость, отвага и беззаветная любовь к Родине — это пример истинного патриотизма для всех нас», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.