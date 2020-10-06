Двенадцать лучших учеников добринских школ бесплатно обучат вождению автомобиля для получения прав

Глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий принял решение: за счет районного бюджета обучить в добринском отделении ДОСААФ двенадцать лучших учеников 10-11 классов для получения ими водительских удостоверений категории «B».

– Это будет хорошим стимулом для старшеклассников, – уверен руководитель муниципалитета, – у них будет стремление проявить себя, как учебном процессе, так и в общественной жизни. Современная молодежь не мыслит себя без надежных «железных коней». И документ, дающий право ими управлять, будет совсем не лишним.

Как сообщила редакции начальник районного отдела образования Ирина Немцева, обучение вождению легковых автомобилей лучших учащихся добринских школ – еще один этап профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях.

Критерии отбора в «счастливую дюжину» уже довели до директоров школ. Приоритет в этом вопросе должен быть отдан крепким знаниям, спортивным успехам, а также отличному поведению, как в учебном заведении, так и в не его стен. На ближайших педсоветах будут приняты решения по кандидатурам для данного обучения.

Начальник ПОУ Добринского УСЦ РО ДОСААФ Виталий Полунин отметил, что первая группа школьников начнёт свое бесплатное обучение уже в октябре текущего года.